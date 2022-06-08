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Исследователи утечек DLBI нашли в открытом доступе базу данных клиентов «Умного дома» от «Ростелекома» Статьи редакции

В компании знают о проблеме и связывают её со старой утечкой.

  • Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI обнаружил базу данных клиентов сервиса «Умный дом» от «Ростелекома». В ней почти 713 тысяч строк: имена, телефоны, адреса электронной почты и другие данные, в том числе даты последней активности (самая «свежая» 18 декабря 2021 года).
  • В компании сообщили РБК, что в курсе «распространяемой в Telegram-каналах информации», и проводят проверку: «Очевидно, что это продолжение предыдущей истории с публикацией данных, актуальных также на декабрь 2021 года». В компании приняли меры, чтобы инцидент не сказался на оказании услуг и интересы клиентов не пострадали.
  • По данным канала, базу опубликовал тот же источник, что в начале июня 2022 года выложил в открытый доступ таблицу внутренних аккаунтов «Ростелекома». Тогда в компании говорили, что проводят проверку в отношении бывшего сотрудника, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника.

#новость #утечкиданных #ростелеком

1407 просмотров
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14 комментариев
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Виктор Панов

Дней без сливов баз данных: 0

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C Ever

умный дом от ростелекома

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Пришелец

Эх, мечты-мечты...

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Егор Томин

Какой умный дом?
Ростелеком даже не может до конца обеспечить частный сектор (1 км от города) кабельным интернетом
- отказывают в подключении...

Получается в итоге монополия одного частного провайдера

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Den Kasyanov

Ну это надо целый кабель тянуть, чтобы двух человек, ну десяток, подключить. А продавать чужие готовые решения с известной маржой через спам-звонки по базе своих (и возможно чужих) клиентов, используя свободные ресурсы колл-центра, вот это уже гораздо лучше масштабируется.

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Технический вентилятор

«Да, мы в курсе про эти 713 тысяч строк - Это старая утечка, подумаешь..»

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Ефимова Мария

Минусы цифровой эры, в аналоговой запарились бы утекать

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Roman R

Вы про Палеолит?

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Дурацкий корабль

И ростелеком туда же. На общую карту их, чего уж.

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Лаврентий Петренко

Умный дом.
Глупые жильцы.

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Юрий Б.
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Виктория Никанорова

Дом перемудрил хозяина))

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Jiko

Как-то не очень умно…

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Egor Chusov

Приглашаем сдать биометрию, данные будут храниться в Ростелекоме

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