Исследователи утечек DLBI нашли в открытом доступе базу данных клиентов «Умного дома» от «Ростелекома» Статьи редакции
В компании знают о проблеме и связывают её со старой утечкой.
- Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI обнаружил базу данных клиентов сервиса «Умный дом» от «Ростелекома». В ней почти 713 тысяч строк: имена, телефоны, адреса электронной почты и другие данные, в том числе даты последней активности (самая «свежая» 18 декабря 2021 года).
- В компании сообщили РБК, что в курсе «распространяемой в Telegram-каналах информации», и проводят проверку: «Очевидно, что это продолжение предыдущей истории с публикацией данных, актуальных также на декабрь 2021 года». В компании приняли меры, чтобы инцидент не сказался на оказании услуг и интересы клиентов не пострадали.
- По данным канала, базу опубликовал тот же источник, что в начале июня 2022 года выложил в открытый доступ таблицу внутренних аккаунтов «Ростелекома». Тогда в компании говорили, что проводят проверку в отношении бывшего сотрудника, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника.
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Дней без сливов баз данных: 0
умный дом от ростелекома
Эх, мечты-мечты...
Какой умный дом?
Ростелеком даже не может до конца обеспечить частный сектор (1 км от города) кабельным интернетом
- отказывают в подключении...
Получается в итоге монополия одного частного провайдера
Ну это надо целый кабель тянуть, чтобы двух человек, ну десяток, подключить. А продавать чужие готовые решения с известной маржой через спам-звонки по базе своих (и возможно чужих) клиентов, используя свободные ресурсы колл-центра, вот это уже гораздо лучше масштабируется.
«Да, мы в курсе про эти 713 тысяч строк - Это старая утечка, подумаешь..»
Минусы цифровой эры, в аналоговой запарились бы утекать
Вы про Палеолит?
И ростелеком туда же. На общую карту их, чего уж.
Умный дом.
Глупые жильцы.
Дом перемудрил хозяина))
Как-то не очень умно…
Приглашаем сдать биометрию, данные будут храниться в Ростелекоме