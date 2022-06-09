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Маша Цепелева

«Почта России» попала в реестр ИТ-компаний Статьи редакции

До этого Минцифры аккредитовало «Сбер» и «Тинькофф».

  • Внесение в реестр подчёркивает «трансформацию из оператора в цифровую логистическую компанию», приводит РБК сообщение «Почты России».
  • Сотрудники получат некоторые льготы для ИТ-компаний, в «Почте России» не пояснили какие.
  • По собственным данным, за 2021 год четверть всех доходов — 52,8 млрд рублей — компании принесли «именно ИТ-сервисы». Это сайт pochta.ru, приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие.
  • Правительство приняло очередной пакет мер поддержки ИТ-компаний в марте 2022 года. Он включает отмену налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты, льготную ипотеку и отсрочку от призыва на военную службу для специалистов и другое.
  • В мае статус ИТ-компании получил «Сбер», в июне — «Тинькофф».

#новость #почтароссии

3101 просмотров
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79 комментариев
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Рикардо Иванов

Так и вижу IT-очередь из IT-бабушек за IT-пенсией

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Василий Кокорин

наверное когда считали, что вернулись 80 процентов специалистов, они как раз этих "айтишников" посчитали

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Genry give my bed

Им кстати пора делать свой сервис по электронной почте example@pochtarossii.ru

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Александр Рюмин

Приехали, бл@ть... Почта тут причём, ржунимагу...

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Пришелец

Самая высокотехнологичная ИТ-компания. Скоро трубопрокатные заводы там увидим.

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Магомед Усманов

Как это причем?

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Madina Djalilova

Четверть доходов принёс сайт pochta.ru
Получается, и мой интернет магазин можно включить в реестр? Он приносит более 80% доходов :)))

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Дмитрий Коннов

Ожидаю море шуток ...

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Artem White

Ничего смешнее этого заголовка написать не получится

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Александр Романов

А я вот не вижу ничего смешного. По роду деятельности постоянно с 2016 года пользовался услугами ПР. Могу сказать, что они преодолели большой путь от совковой почты до довольно технологичной компании. У них рабочие приложения, они внедряют разные интересные штуки. И это делают не почтальоны, а как раз ИТ-специалисты. Уверен, что у них довольно большая часть штата именно они. А в этой новости для меня инфа о том, что руководство почты заботится о них и понимает, что без них им никуда. Можно сколько угодно троллить почту России, но, если перефразируя одно выражение, сказать, что доставать быстро и в срок 100 писем/посылок смогут многие, а вот миллионы писем и посылок, только почта России.

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9 комментариев
Groosha

Шутка потерялась до прихода в отделение

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1 комментарий
Святой щит

РЖД следующие айтишники, скриньте

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Виктор Ефимов

а чего, они изобрели штрихкод билета в электричках, по которому можно провести пальцем и под пальцем возникает лого ржд.
таким образом штрихкод нельзя переслать в виде картинки на другое устройство, а значит можно не проверять паспорт вместе с электронным билетом.
тут то и раскрывается вся мощь отечественного айти!

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4 комментария
Alex Shokhin

Ну почта это явно главная АЙТИ мощь компания России. Ору. Это как тогда фонбет в дотационный список, как главную для страны компанию добавили.

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Ni Ck

Странно что их ещё там нет кстати. В ковид лобби норм сработало

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under construction

Весь около гос крупняк станет ИТ и будет еще меньше платить налогов

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Максим Марахович

Шах и мат атеисты

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Короткий вентилятор
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Skyray

Не, ну это охуеть.
Что дальше? IT-Шаурма? Может МФЦ тоже сделаем айтишниками?

Пиздец.

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Виктор Ефимов

приложение у них очень ок, но это уже всё равно перебор.

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Joe cocker

Что там ок? Поиск индекса?

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Леонид Гнездилов

Госспаде, при чем тут приложение?)))

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onlyDropped

Ну держись Кремниевая долина🤪

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Daily Science

Это сюр. IT компания должна основной доход получать от производства и продажи программного или аппаратного обеспечения

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Минимальный паркур

IT уборщица с вами не согласится, а если она выйдет замуж за IT дворника, то это уже IT компания. Смекаешь как это работает? Учись.

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2 комментария
Евгений Гончаров

Заслужено

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Владимир
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1 комментарий
Илья Ив

Кибер-голуби на своих кибер-крыльях работают на благо IT-компании "Почта России" для всех фанатов оплачивать квитанции за ЖКХ с комиссией 70руб.)

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Денис Бондарев

ну я тогда балерина

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Непрерывный франт

«Электрические письма России»?

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Кирилл Баскус

@ozon
Ну да, ну да, пошли вы нахер

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Ozon

Никуда даже не пришлось идти. Очень удобно.

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Mikhail

Увидел заголовок и зашёл комменты почитать =)))))))

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Виктор Ефимов

Верно, нужно именно в этом порядке: заголовок, комменты, текст статьи. Часто экономит время на чтении текста статьи.

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2 комментария
Volodya Agadzhanov

Звучит как ересь!(…
хотя понятно, что они тупо под льготы подстраиваются…

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Дима А

Что-то не улавливаю. Т.е. наличие приложения даёт пропуск в реестр it? Следующая компания - РЖД?

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Евгений М

Может и РЖД переведём ))) 🙈😂

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Иван Иванов

Ну ребятишки из министерства приняли в свое время идиотское решение по "поддержке айтишников" через льготы для айти компаний.. щас с упорством клепают костыли на свое же решение

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Alexey

Т.е. получается все компании, у которых есть сайт, это IT и можно льготы хапнуть?
Заебись, спасибо!

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Дмитрий Филиппов
По собственным данным, за 2021 год четверть всех доходов — 52,8 млрд рублей — компании принесли «именно ИТ-сервисы». Это сайт pochta.ru, приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие

Кратко. По собственным данным Почты России, сайт pochta.ru принес 52,8 млрд рублей.
У меня один вопрос - а ну*уя гос. монополистам РФ вообще какие-то льготы, Почта России уйдет из России чтоли?

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Alexandr Gunich

Мем смешной, а ситуация страшная.
Ваши пакеты данных потерялись или вовсе кто-то из работников украл.

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Денежный Денис

После добавления Сбера и Тинька уже не удивляет. Осталось ещё добавить палатки на рынке, у них есть калькуляторы.

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Alexandr Gunich

Пятёрочка и Магнит стали айти-компаниями?
Айти-овощи.

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Shoo

Госдуму тоже пора бы признать айти компанией.
Не, ну а что, они же с помощью программного обеспечения голосуют?
И сайт есть. И бюджетников сгоняют в блокчейн контрибьютить, а не бумажки там какие-то в урны пихать.
Даёшь льготную ипотеку депутатам.

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Soulis

Я подозреваю, что мелкие и средние реальные ИТ-компании льгот не получат в итоге

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Nuke 7s

Все ради ипотеки?

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Svetlana MT

ради налоговых льгот и пониженных ставок страховых взносов

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Alexandr Gunich

Ипотека для айтишников с зп от 100 000 руб., не всякий там такую зп получает, в основном все льготы исключительно для бизнеса и топ-менеджеров.

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Alexander Novikov

Не зря киберпочту доставляют.

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Алексей Некрасов

Самая бюрократическая организация в стране - IT компания? До этого статуса Почте как до Луны…

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Слегка Придурковатый

Кто бы сомневался.

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Alexander Bazarkin

Собеседование в этой новой айти компании:
— Вам удобно будет получать зарплату в конвертах? У нас некоторые миддлы сходу по десять тысяч конвертов в месяц зарабатывают…

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Roman Volgasov

Сотрудники получат некоторые льготы для ИТ-компаний, в «Почте России» не пояснили какие.

Сами не поняли

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Илья Козлов

Почтальоны-айтишники

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олег Загинциев

ну где ит и где почта наша

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Дамир Губаев

Льготы дают самой компании, а не сотрудникам этих компаний)

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Andrei M

"Почта РФ. Найдётся всё!"
со временем...

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Никита Каляев

А туда что всех желающих уже принимают?

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Кирилл Алексеев

Для попадания в реестр достаточно нужные ОКВЭДы иметь и только. Но само нахождение в реестре не гарантирует получения всех льгот, там ещё условия есть.

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Дмитрий Иванов

-Ты где работаешь?
-Да так, в сфере IT, - отвечает почтальон

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