«Почта России» попала в реестр ИТ-компаний Статьи редакции
До этого Минцифры аккредитовало «Сбер» и «Тинькофф».
- Внесение в реестр подчёркивает «трансформацию из оператора в цифровую логистическую компанию», приводит РБК сообщение «Почты России».
- Сотрудники получат некоторые льготы для ИТ-компаний, в «Почте России» не пояснили какие.
- По собственным данным, за 2021 год четверть всех доходов — 52,8 млрд рублей — компании принесли «именно ИТ-сервисы». Это сайт pochta.ru, приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие.
- Правительство приняло очередной пакет мер поддержки ИТ-компаний в марте 2022 года. Он включает отмену налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты, льготную ипотеку и отсрочку от призыва на военную службу для специалистов и другое.
- В мае статус ИТ-компании получил «Сбер», в июне — «Тинькофф».
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Так и вижу IT-очередь из IT-бабушек за IT-пенсией
наверное когда считали, что вернулись 80 процентов специалистов, они как раз этих "айтишников" посчитали
Им кстати пора делать свой сервис по электронной почте example@pochtarossii.ru
Приехали, бл@ть... Почта тут причём, ржунимагу...
Самая высокотехнологичная ИТ-компания. Скоро трубопрокатные заводы там увидим.
Как это причем?
Четверть доходов принёс сайт pochta.ru
Получается, и мой интернет магазин можно включить в реестр? Он приносит более 80% доходов :)))
Ожидаю море шуток ...
Ничего смешнее этого заголовка написать не получится
А я вот не вижу ничего смешного. По роду деятельности постоянно с 2016 года пользовался услугами ПР. Могу сказать, что они преодолели большой путь от совковой почты до довольно технологичной компании. У них рабочие приложения, они внедряют разные интересные штуки. И это делают не почтальоны, а как раз ИТ-специалисты. Уверен, что у них довольно большая часть штата именно они. А в этой новости для меня инфа о том, что руководство почты заботится о них и понимает, что без них им никуда. Можно сколько угодно троллить почту России, но, если перефразируя одно выражение, сказать, что доставать быстро и в срок 100 писем/посылок смогут многие, а вот миллионы писем и посылок, только почта России.
Шутка потерялась до прихода в отделение
РЖД следующие айтишники, скриньте
а чего, они изобрели штрихкод билета в электричках, по которому можно провести пальцем и под пальцем возникает лого ржд.
таким образом штрихкод нельзя переслать в виде картинки на другое устройство, а значит можно не проверять паспорт вместе с электронным билетом.
тут то и раскрывается вся мощь отечественного айти!
Ну почта это явно главная АЙТИ мощь компания России. Ору. Это как тогда фонбет в дотационный список, как главную для страны компанию добавили.
Странно что их ещё там нет кстати. В ковид лобби норм сработало
Весь около гос крупняк станет ИТ и будет еще меньше платить налогов
Шах и мат атеисты
Не, ну это охуеть.
Что дальше? IT-Шаурма? Может МФЦ тоже сделаем айтишниками?
Пиздец.
приложение у них очень ок, но это уже всё равно перебор.
Что там ок? Поиск индекса?
Госспаде, при чем тут приложение?)))
Ну держись Кремниевая долина🤪
Это сюр. IT компания должна основной доход получать от производства и продажи программного или аппаратного обеспечения
IT уборщица с вами не согласится, а если она выйдет замуж за IT дворника, то это уже IT компания. Смекаешь как это работает? Учись.
Заслужено
Кибер-голуби на своих кибер-крыльях работают на благо IT-компании "Почта России" для всех фанатов оплачивать квитанции за ЖКХ с комиссией 70руб.)
ну я тогда балерина
«Электрические письма России»?
@ozon
Ну да, ну да, пошли вы нахер
Никуда даже не пришлось идти. Очень удобно.
Увидел заголовок и зашёл комменты почитать =)))))))
Верно, нужно именно в этом порядке: заголовок, комменты, текст статьи. Часто экономит время на чтении текста статьи.
Звучит как ересь!(…
хотя понятно, что они тупо под льготы подстраиваются…
Что-то не улавливаю. Т.е. наличие приложения даёт пропуск в реестр it? Следующая компания - РЖД?
Может и РЖД переведём ))) 🙈😂
Ну ребятишки из министерства приняли в свое время идиотское решение по "поддержке айтишников" через льготы для айти компаний.. щас с упорством клепают костыли на свое же решение
Т.е. получается все компании, у которых есть сайт, это IT и можно льготы хапнуть?
Заебись, спасибо!
Кратко. По собственным данным Почты России, сайт pochta.ru принес 52,8 млрд рублей.
У меня один вопрос - а ну*уя гос. монополистам РФ вообще какие-то льготы, Почта России уйдет из России чтоли?
Мем смешной, а ситуация страшная.
Ваши пакеты данных потерялись или вовсе кто-то из работников украл.
После добавления Сбера и Тинька уже не удивляет. Осталось ещё добавить палатки на рынке, у них есть калькуляторы.
Пятёрочка и Магнит стали айти-компаниями?
Айти-овощи.
Госдуму тоже пора бы признать айти компанией.
Не, ну а что, они же с помощью программного обеспечения голосуют?
И сайт есть. И бюджетников сгоняют в блокчейн контрибьютить, а не бумажки там какие-то в урны пихать.
Даёшь льготную ипотеку депутатам.
Я подозреваю, что мелкие и средние реальные ИТ-компании льгот не получат в итоге
Все ради ипотеки?
ради налоговых льгот и пониженных ставок страховых взносов
Ипотека для айтишников с зп от 100 000 руб., не всякий там такую зп получает, в основном все льготы исключительно для бизнеса и топ-менеджеров.
Не зря киберпочту доставляют.
Самая бюрократическая организация в стране - IT компания? До этого статуса Почте как до Луны…
Кто бы сомневался.
Собеседование в этой новой айти компании:
— Вам удобно будет получать зарплату в конвертах? У нас некоторые миддлы сходу по десять тысяч конвертов в месяц зарабатывают…
Сотрудники получат некоторые льготы для ИТ-компаний, в «Почте России» не пояснили какие.
Сами не поняли
Почтальоны-айтишники
ну где ит и где почта наша
Льготы дают самой компании, а не сотрудникам этих компаний)
"Почта РФ. Найдётся всё!"
со временем...
А туда что всех желающих уже принимают?
Для попадания в реестр достаточно нужные ОКВЭДы иметь и только. Но само нахождение в реестре не гарантирует получения всех льгот, там ещё условия есть.
-Ты где работаешь?
-Да так, в сфере IT, - отвечает почтальон