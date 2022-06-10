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Маша Цепелева

Региональные провайдеры нашли обход требований к операторам связи — они создают потребительские интернет-кооперативы Статьи редакции

Кооперативы могут не покупать лицензии и не хранить данные пользователей.

  • Потребительские интернет-кооперативы (ПИКи) предлагают доступ в интернет, покупая трафик у крупных операторов связи, пишут «Ведомости».
  • К ПИКу нет требований у контрольно-надзорных органов, нет проверок на наличие лицензий, установку систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и других, подтвердил основатель ПИКа ПЖ-19 в Таганроге Михаил Майоров. Также ПИК не обязан соблюдать требования «закона Яровой». Он требует хранить весь трафик абонентов в течение шести месяцев, а ёмкость для хранения увеличивать на 15% каждый год.
  • Издание нашло в данных «СПАРК-Интерфакс» минимум пять ПИКов, зарегистрированных в 2020-2021 годах. Это «Меркурий» в Анапе, «Экспертком» в Белгороде, «Интернет-покупатель» в Москве, «Коотв» в Санкт-Петербурге и «Элит-ТВ» в Ростове-на-Дону.
  • Формально ПИКи занимаются некоммерческой деятельностью, потому что все взносы от абонентов идут на траты ПИКа. Фактически ПИКи работают операторами, потому что предоставляют доступ в интернет клиентам, объяснил гендиректор юрфирмы «Ордерком» Дмитрий Галушко.
  • 8 июня Минцифры опубликовало изменения в три закона. Там есть штрафы от оборота за отказ устанавливать СОРМ и увеличение стоимости лицензий с 7500 до 1 млн рублей. Для региональных операторов установка СОРМа потребует от 20 млн рублей инвестиций, оценил Галушко.

#новость

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37 комментариев
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Dear Moscow,
ПИКи предлагают доступ в интернет
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Андрей Мельник

Это на чем же он тогда сидит?

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Пришелец

Это гей-пропаганда)

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Илья Шевелев

До 10 млн рублей.

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Laquanda

конечно же на санкциях

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Александр Еремин

Это прекрасно я щитаю. Изголяемся чтобы выжить. А не чтобы развиваться

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Жаркий историк

Начинаешь понимать, как государство работает, хорошо.

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Антон Антонов

А вы давно знаете? Что с этим знанием делаете?

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AAAAA

отсчёт до нового законодательства пошел ⌛

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Юрий Власов

Да не. Старых законов хватает. Обзовут их иноагентами и всего делов.

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Илья Шевелев

Статус нежелательной организации эффективнее.

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ROME

Наглядный пример взаимодействия государства и бизнеса.

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Anton Barbashov

100

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Илья Шевелев

Пример развития вопреки созданным условиям.

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Граф Монтекристо

Помимо гаражных, теперь и интернет кооперативы.

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Андрей Мельник

Кто экранизировать будет?

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Граф Монтекристо

Бекмамбетов наверное в этот раз

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Андрей Мельник

Ну, в принципе, ему не привыкать за Рязановым продолжения снимать.

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Ужасный корабль

ПИКи не обязаны хранить данные пользователей, но при этом они покупают трафик у крупных операторов, которые все равно собирают и хранят эти данные?

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Виктор Исаков

Это уже не их проблема))

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Nick

Почему Яровую за этот бесполезный закон с колоссальными затратами не выперли из Госдумы? Кто за нее голосует?

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Илья Шевелев

Голосует один там дед, за которым помощники возят биотуалет и чемодан с фекалиями. )

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Dear Moscow,
Голосует один там дед, за которым помощники возят биотуалет и чемодан с фекалиями. )

𝗕𝗨𝗦𝗧𝗘𝗗

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Sergey

Силовики

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Марат

Ну путина же не выперли, а она вообще ни о чем по сравнению с вредом от его действий. да и инициативы по законам идут из администрации президента, дума лишь придерживается курса

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Дмитрий Алтунин

Если охарактеризовать экономику и бизнес в России одним словом, то получится «схематоз»

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Илья Шевелев

Не только в России. Наш схематоз просто никто не скрывает, и он становится нормой.

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Collateral Damage

Теперь будут новые требования, после этой новости.

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Илья Шевелев

Теперь – скорее всего осенью. Летом бешеный принтер вряд ли успеет отбиться.

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lomar
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AAAAA

отсчёт до нового законодательства пошел ⌛

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Дмитрий Салганюк

Есть два стула...

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Жидкий ящик

Кооперативы нового времени (-:
СОРМ обходится слишком дорого для всех, кроме гос-ва и надзорщиков.

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Слегка Придурковатый

Хорошо, но ненадолго.

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hakhagmon

Сначала сгорит кооператив, потом его снесут и постоят жк.

Схема отработана, пизда тебе интернет ебаный

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Zamir Saidov

Ещё бы что-то без дерьма роскомнадзора создать. Пока Старлинк заходит сверху, мб можно какой-нибудь неподконтрольный кабель по земле пустить?

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hakhagmon

Шпионское оборудование?))

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