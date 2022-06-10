Региональные провайдеры нашли обход требований к операторам связи — они создают потребительские интернет-кооперативы Статьи редакции
Кооперативы могут не покупать лицензии и не хранить данные пользователей.
- Потребительские интернет-кооперативы (ПИКи) предлагают доступ в интернет, покупая трафик у крупных операторов связи, пишут «Ведомости».
- К ПИКу нет требований у контрольно-надзорных органов, нет проверок на наличие лицензий, установку систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и других, подтвердил основатель ПИКа ПЖ-19 в Таганроге Михаил Майоров. Также ПИК не обязан соблюдать требования «закона Яровой». Он требует хранить весь трафик абонентов в течение шести месяцев, а ёмкость для хранения увеличивать на 15% каждый год.
- Издание нашло в данных «СПАРК-Интерфакс» минимум пять ПИКов, зарегистрированных в 2020-2021 годах. Это «Меркурий» в Анапе, «Экспертком» в Белгороде, «Интернет-покупатель» в Москве, «Коотв» в Санкт-Петербурге и «Элит-ТВ» в Ростове-на-Дону.
- Формально ПИКи занимаются некоммерческой деятельностью, потому что все взносы от абонентов идут на траты ПИКа. Фактически ПИКи работают операторами, потому что предоставляют доступ в интернет клиентам, объяснил гендиректор юрфирмы «Ордерком» Дмитрий Галушко.
- 8 июня Минцифры опубликовало изменения в три закона. Там есть штрафы от оборота за отказ устанавливать СОРМ и увеличение стоимости лицензий с 7500 до 1 млн рублей. Для региональных операторов установка СОРМа потребует от 20 млн рублей инвестиций, оценил Галушко.
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Это на чем же он тогда сидит?
Это гей-пропаганда)
До 10 млн рублей.
конечно же на санкциях
Это прекрасно я щитаю. Изголяемся чтобы выжить. А не чтобы развиваться
Начинаешь понимать, как государство работает, хорошо.
А вы давно знаете? Что с этим знанием делаете?
отсчёт до нового законодательства пошел ⌛
Да не. Старых законов хватает. Обзовут их иноагентами и всего делов.
Статус нежелательной организации эффективнее.
Наглядный пример взаимодействия государства и бизнеса.
100
Пример развития вопреки созданным условиям.
Помимо гаражных, теперь и интернет кооперативы.
Кто экранизировать будет?
Бекмамбетов наверное в этот раз
Ну, в принципе, ему не привыкать за Рязановым продолжения снимать.
ПИКи не обязаны хранить данные пользователей, но при этом они покупают трафик у крупных операторов, которые все равно собирают и хранят эти данные?
Это уже не их проблема))
Почему Яровую за этот бесполезный закон с колоссальными затратами не выперли из Госдумы? Кто за нее голосует?
Голосует один там дед, за которым помощники возят биотуалет и чемодан с фекалиями. )
𝗕𝗨𝗦𝗧𝗘𝗗
Силовики
Ну путина же не выперли, а она вообще ни о чем по сравнению с вредом от его действий. да и инициативы по законам идут из администрации президента, дума лишь придерживается курса
Если охарактеризовать экономику и бизнес в России одним словом, то получится «схематоз»
Не только в России. Наш схематоз просто никто не скрывает, и он становится нормой.
Теперь будут новые требования, после этой новости.
Теперь – скорее всего осенью. Летом бешеный принтер вряд ли успеет отбиться.
отсчёт до нового законодательства пошел ⌛
Есть два стула...
Кооперативы нового времени (-:
СОРМ обходится слишком дорого для всех, кроме гос-ва и надзорщиков.
Хорошо, но ненадолго.
Сначала сгорит кооператив, потом его снесут и постоят жк.
Схема отработана, пизда тебе интернет ебаный
Ещё бы что-то без дерьма роскомнадзора создать. Пока Старлинк заходит сверху, мб можно какой-нибудь неподконтрольный кабель по земле пустить?
Шпионское оборудование?))