Wargaming после ухода из России и Беларуси откроет студии в Сербии и Польше Статьи редакции
Таким образом, у компании будет семь офисов в Европе.
- Об открытии двух игровых подразделений в Европе в Wargaming сообщили порталу GamesBeat.
- Одну студию откроют в Белграде, а вторую — в Варшаве. Они призваны усилить операционные возможности Wargaming во всём мире. Всего в двух студия будет работать до 400 сотрудников.
- У Wargaming будет семь студий в Европе — офисы компании также есть в Никосии, Вильнюсе, Праге, Гилфорде и Берлине.
- Основатель Wargaming Виктор Кислый назвал открытие двух студий в Белграде и Варшаве логичным решением, отметив, что это два быстро развивающихся в технологическом плане города с огромным потенциалом.
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Виктор Кислый, а для друзей Витя Токсичный)
А вообще прикольная фамилия для руководителя)
Козлов ещё хорошая фамилия.Руководитель Козлов
Звучит!
- Европейский Банк Развития, Козлов, здравствуйте!
Больше на кличку похожа (-:
Он же Китя Вислый - прозвище среди танкистов
Половина студий и компаний, которые оперативно ретировались "из рашки", и активно прервавшие контракты из России, в течении года за жопу схватятся и поймут, что оказывается, российские расценки, которые работали на аутсорсе с фрилансерами, в Европе не канают, и то что "в рашке" было "норм зарплатой" исполнители из Европы за эти деньги даже пятку не почещут)
И нет, это не "кремлевская правда" сейчас, у нас в конторе например уже охренели, что оказывается сотрудникам из Европы надо платить европейские зарплаты, и даже тем, кто релоцировался, тоже уже мало для жизни тех зарплат, которых им было норм в РФ. И вся кашерная бизнес-модель, которая все эти годы обеспечивала нереальные прибыли сыпется прямо на глазах.
Так что все эти громкие заявления "уходим из России", "прерываем контракты с сотрудниками из России" долго звучать не будут)
Через год в Россию будет крайне сложно перечислить деньги на зарплату.
Или через год вернется все как было. А те, кто релоцировался тупо прогорят. Как показало время прогнозы всепропальщиков на VC никогда не сбываются
У Варламова на днях было интервью с деканом экономфака МГУ Аузаном. Посмотрите, очень умный дядька, мы с вами рядом с ним не стояли.
Ну да, кому перечислять то, мы ж все умрем.
В СССР было так: был один Внешэкономбанк и предприятия работали через него. Так как доллары были запрещены в стране, то зарплаты тех, кто работал за границей, были в долларах, а выплачивали им в рублях по курсу (например 67 копеек за доллар) (и еще в инвалютных рублях, но это отдельный разговор).
Уже сложно, свифт платежи еле ходят не только из страны, но и в страну, особенно большие транши юр. лиц на тот же ФОТ. Это вдобавок к тому, что практически все основные банки отключены от свифта. Через год наверно через крипту будут платежи туда-сюда гонять.
Клоуны
Ну ничего, скоро они вернутся в родную гавань. вон наши депутатишки уже придумали как это сделать.
Позже и Польшу туда же загребут, и Сербию. Глядишь так и до Аляски дойдем. В их мечтах дойдем, конечно же
Колумба отменим и небудет америки
Воспринимать всерьёз Федорова это мегакринж.
У них что нибудь взлетело , кроме танков ?
пердаки
а у них ничего больше и нет
Что-то терзают смутные сомнения в том, что открытие студии в Белграде «усилит операционные возможности Wargaming во всём мире».
Сербия управляет миром как минимум в сфере геймдева?
Миром не управляет, но Белград довольно неплохо развивается в этом плане и там сейчас много кто открывает офисы, чтобы выйти на европейский рынок. Плюс многие спецы из РФ и Белоруссии бежали именно в Сербию (а некоторые и целым бизнесом бежали в Сербию, поскольку заказчики иностранные)
В Сербии за 1000-1500 евро можно нанять не только уборщицу, вот и весь секрет.
Там налоги на ФОТ не такие высокие, 10-15% с зарплат по трудоустройству, по сравнению с 30-45% в развитой Европе, вкупе с недорогой жизнью, думаю причина чисто в этом. Насчет остальных видов корпоративных налогов не в курсе. А, ну и безвиз для россиян, позволяющий быстро приехать и сделать на месте ВНЖ.
И чем они заниматься будут?
Известно чем: «усиливать операционные возможности Wargaming во всём мире»! (-:
Поляки всегда были сильны в gamedev.. по крайней мере на ZX Spectrum
На Spectrum и испанцы с британцами были (и есть) сильны, на этой платформе очень интересная bedroom coder culture, немного отличается от мэйнстримовой. :)
Ведьмак на Спектруме выходил?
Сообщение удалено
есть в Никосии, - там же одни русские и работают
показуха
Очень они агрессивно о себе напоминают, держат аудиторию, расширяют даже. Похоже, встряска им только на пользу