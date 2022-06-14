Adobe начала тестировать бесплатную «базовую» веб-версию Photoshop в Канаде Статьи редакции
Компания также представила нейрофильтр для своего редактора, который «реставрирует» старые фотографии, устраняя их дефекты и обновляя в них цвета.
- О начале тестов пишет The Verge. Пользователям будут доступны базовые функции графического редактора.Тем, кто оформил подписку, собираются открывать дополнительные возможности.
- Когда веб-версию Photoshop сделают условно-бесплатной в остальных странах, пока не сообщается.
- Adobe запустила свой редактор в браузере в октябре 2021 года. По сравнению с приложением в нём меньше инструментов для редактирования изображений, но пользователи без подписки могут просматривать и комментировать работы прямо в браузере.
В июне 2022 года компания пополнила список функций в веб-версии: в неё добавили «Кривые» и «Уточнить края», возможность конвертации в смарт-объекты, просмотр и комментирование изображений на мобильных устройствах.
- В основное приложение Photoshop в ближайшее время введут нейрофильтр «Реставрация фотографий» (Photo Restoration). Он убирает с изображения «шум» и корректирует цвета.
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Подумаешь, в СНГ «тестируют» полную бесплатную версию с момента выхода платной версии
Надеюсь «базовые функции» – это не открыть/закрыть файл и сохранить в другом формате (-:
Говорят есть очень неплохая копия фотошопа в вебе, называется photopea
А зачем копия, когда можно использовать оригинал?! Понимаю если там какие-то спецэффичные редакторы для работы с векторной графикой и.т.д.
В photopea сохранен весь основной функционал, не нужна регистрация и его можно использовать без установки (полезно для linux, например)
плохая
Наберут паству и влупят подписку
додумались, ироды
за Фигмой решили угнаться)
просрали все на свете...
вот согласен, Кодак и Адоб встают в один ряд...