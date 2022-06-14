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Adobe начала тестировать бесплатную «базовую» веб-версию Photoshop в Канаде Статьи редакции

Компания также представила нейрофильтр для своего редактора, который «реставрирует» старые фотографии, устраняя их дефекты и обновляя в них цвета.

  • О начале тестов пишет The Verge. Пользователям будут доступны базовые функции графического редактора.Тем, кто оформил подписку, собираются открывать дополнительные возможности.
  • Когда веб-версию Photoshop сделают условно-бесплатной в остальных странах, пока не сообщается.
  • Adobe запустила свой редактор в браузере в октябре 2021 года. По сравнению с приложением в нём меньше инструментов для редактирования изображений, но пользователи без подписки могут просматривать и комментировать работы прямо в браузере.

  • В июне 2022 года компания пополнила список функций в веб-версии: в неё добавили «Кривые» и «Уточнить края», возможность конвертации в смарт-объекты, просмотр и комментирование изображений на мобильных устройствах.

  • В основное приложение Photoshop в ближайшее время введут нейрофильтр «Реставрация фотографий» (Photo Restoration). Он убирает с изображения «шум» и корректирует цвета.

#новость #adobe #photoshop

950 просмотров
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Условия: clck.ru/h7Vx2
18+
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12 комментариев
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Dzan Yang

Подумаешь, в СНГ «тестируют» полную бесплатную версию с момента выхода платной версии

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Грузинский будильник

Надеюсь «базовые функции» – это не открыть/закрыть файл и сохранить в другом формате (-:

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Алексей Лесин
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Yeni

Говорят есть очень неплохая копия фотошопа в вебе, называется photopea

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Владимир Кондратьев

А зачем копия, когда можно использовать оригинал?! Понимаю если там какие-то спецэффичные редакторы для работы с векторной графикой и.т.д.

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Алексей Лесин

В photopea сохранен весь основной функционал, не нужна регистрация и его можно использовать без установки (полезно для linux, например)

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Нямка Нямка

плохая

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Кадастр

Наберут паству и влупят подписку

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Псков Бурито

додумались, ироды

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Igor Star

за Фигмой решили угнаться)

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Псков Бурито

просрали все на свете...

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Igor Star

вот согласен, Кодак и Адоб встают в один ряд...

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