Исследователи нашли в открытом доступе часть базы данных клиентов «Яндекс.Практикума» — компания начала проверку Статьи редакции
В открытый доступ якобы попали имена и фамилии пользователей, телефоны и некоторые другие сведения.
- В доступном фрагменте базы данных 300 тысяч строк, сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI. Они содержат имена и фамилии, адреса электронной почты, телефоны и «Яндекс ID».
- В образовательном сервисе сообщили «Интерфаксу», что проводят внутреннее расследование и проверяют актуальность данных. «Никакие платёжные данные или пароли пользователей не скомпрометированы», — отметили в компании.
- По данным Telegram-канала, часть базы выложил тот же источник, что опубликовал предположительно базы сервисов GeekBrains, Delivery Club и некоторых других. Базу с именами и телефонами клиентов GeekBrains исследователи нашли в начале июня, базу с телефонами и данными о заказах клиентов Delivery Club — в конце мая.
- В начале апреля глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что ведомство вместе с Роскомнадзором выступят с инициативой об оборотных штрафах для бизнеса за утечки в 2022 году. В мае источники «Ъ» рассказали, что министерство согласовало соответствующий законопроект.
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Яндекс.Решето
Зашел в комменты специально чтобы увидеть и плюсануть этот комментарий!
Может Яндексу проще сразу выложить в открытый доступ все базы клиентов?
Вся база только по подписке. Что бы получить бесплатно, нужно порыска на просторах интернета.
Сколько сливов данных было за эти 2 года, можно сказать они сами все выложили
не выложить, а продавать
Снова Яндекс обосрался. Скоро данные и из Диска в сеть попадут, если уже не попали. Позор такой IT компании
Кто в 2022 году пользуются Яндекс диском?))
Вы не поверите
А штрафы оборотные ввели уже или нет?
Заебали наглухо, суки.
Притом не только Яндекс.
Яндекс.Дыра
Может, эту дыру просто бетоном залить?
Знаете, айтишник из вас так себе…
Эх, опять Яндексу 60 тыщ платить... Хакеры, остановитесь! Ещё пару-тройку утечек и признают себя банкротом.
А если без смехуечков, то Яндекс заслуживает огромный такой репутационный и финансовый скандал, с приличной компенсацией пострадавшим. В этих ваших гейропах и пендосиях уже бы такие вилы бы им устроили, а у нас Яндексу - как с гуся вода. Минус 60к в пользу хз кого...Да они печенья на неделю в главный офис заказывают на бОльшую сумму...
Где эти данные найти то? Никто не пишет)
Не пишет так как администрация даёт мут на 1 день за информацию в любой форме.
2-я причина. Zапутинцы налетают с минусами.
Про вторых — штука?
Тут их кстати практически нет.
Опыт, на пост о деливери запостила ссылку в виде картинки и налетело в Директ «радости» и минусов. «Враг слил а ты им помогаешь»
Яндекс - найдётся всё
Никогда такого не было!
Ну это уже просто логичное продолжение массированной атаки Яндекса. Они решили всё разом слить, чтоб 2 раза не бегать.
Штрафовать их! По сто рублей за каждый слив! 😉
Ага, и в 100 кратном размере на каждый слитый номер телефона по Сбп перечислять
Яндекс решил пойти ва-банк и слить все, что можно до ужесточения закона о ПД
Давайте еще Яндекс.Диск слейте все личные файлы пользователей, чего уж останавливаться на фио и адресе
Пока новые законы не ввели, можно отделаться всего лишь на 60к
Отверстие в безопасности
Напомню что за прошлый слив яндекс выплатил только 60к рублей)
Яндекс.Слив
Сезон сливов)
А потом Яндекс напишет «нам очень жаль, простите нас, пожалуйста» и пойдёт готовить очередную базу )))
они обучают как из баз данных делать дырявую корзину? Лучше у яндекса еще ничего не получилось, По-моему
Яндекс уже 60 000 заплатил за утечку из «Еды». Скажет, что платил оптом за утечки из всех сервисов и доплачивать смысла не видит.