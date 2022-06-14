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Боковой нос

Исследователи нашли в открытом доступе часть базы данных клиентов «Яндекс.Практикума» — компания начала проверку Статьи редакции

В открытый доступ якобы попали имена и фамилии пользователей, телефоны и некоторые другие сведения.

  • В доступном фрагменте базы данных 300 тысяч строк, сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI. Они содержат имена и фамилии, адреса электронной почты, телефоны и «Яндекс ID».
  • В образовательном сервисе сообщили «Интерфаксу», что проводят внутреннее расследование и проверяют актуальность данных. «Никакие платёжные данные или пароли пользователей не скомпрометированы», — отметили в компании.
  • По данным Telegram-канала, часть базы выложил тот же источник, что опубликовал предположительно базы сервисов GeekBrains, Delivery Club и некоторых других. Базу с именами и телефонами клиентов GeekBrains исследователи нашли в начале июня, базу с телефонами и данными о заказах клиентов Delivery Club — в конце мая.
  • В начале апреля глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что ведомство вместе с Роскомнадзором выступят с инициативой об оборотных штрафах для бизнеса за утечки в 2022 году. В мае источники «Ъ» рассказали, что министерство согласовало соответствующий законопроект.

#новость #утечкиданных

1526 просмотров
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32 комментария
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Деда Миша

Яндекс.Решето

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L A

Зашел в комменты специально чтобы увидеть и плюсануть этот комментарий!

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Василий Петров

Может Яндексу проще сразу выложить в открытый доступ все базы клиентов?

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Степан Фадеев

Вся база только по подписке. Что бы получить бесплатно, нужно порыска на просторах интернета.

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Евгений Широков

Сколько сливов данных было за эти 2 года, можно сказать они сами все выложили

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ivan krapivin

не выложить, а продавать

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Сергей

Снова Яндекс обосрался. Скоро данные и из Диска в сеть попадут, если уже не попали. Позор такой IT компании

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Firas Hamza

Кто в 2022 году пользуются Яндекс диском?))

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Alexey

Вы не поверите

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Alexey

А штрафы оборотные ввели уже или нет?
Заебали наглухо, суки.
Притом не только Яндекс.

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Крестьянский Мурод

Яндекс.Дыра

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Аккуратный американец

Может, эту дыру просто бетоном залить?
Знаете, айтишник из вас так себе…

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Рикардо Иванов

Эх, опять Яндексу 60 тыщ платить... Хакеры, остановитесь! Ещё пару-тройку утечек и признают себя банкротом.

А если без смехуечков, то Яндекс заслуживает огромный такой репутационный и финансовый скандал, с приличной компенсацией пострадавшим. В этих ваших гейропах и пендосиях уже бы такие вилы бы им устроили, а у нас Яндексу - как с гуся вода. Минус 60к в пользу хз кого...Да они печенья на неделю в главный офис заказывают на бОльшую сумму...

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Валентин

Где эти данные найти то? Никто не пишет)

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Екатерина Продавцова

Не пишет так как администрация даёт мут на 1 день за информацию в любой форме.

2-я причина. Zапутинцы налетают с минусами.

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Alexey

Про вторых — штука?
Тут их кстати практически нет.

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Екатерина Продавцова

Опыт, на пост о деливери запостила ссылку в виде картинки и налетело в Директ «радости» и минусов. «Враг слил а ты им помогаешь»

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Alexey
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Славный утюг

Яндекс - найдётся всё

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Лаврентий Петренко

Никогда такого не было!

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Грузинский будильник

Ну это уже просто логичное продолжение массированной атаки Яндекса. Они решили всё разом слить, чтоб 2 раза не бегать.

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Джавахарлал Неру

Штрафовать их! По сто рублей за каждый слив! 😉

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Ольга

Ага, и в 100 кратном размере на каждый слитый номер телефона по Сбп перечислять

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Крестьянский Мурод

Яндекс решил пойти ва-банк и слить все, что можно до ужесточения закона о ПД

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Деда Миша

Давайте еще Яндекс.Диск слейте все личные файлы пользователей, чего уж останавливаться на фио и адресе
Пока новые законы не ввели, можно отделаться всего лишь на 60к

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Юрий Б.

Отверстие в безопасности

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Разноцветный шар

Напомню что за прошлый слив яндекс выплатил только 60к рублей)

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Alchakov Developer

Яндекс.Слив

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Иркутский кран

Сезон сливов)

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Aleksandr A

А потом Яндекс напишет «нам очень жаль, простите нас, пожалуйста» и пойдёт готовить очередную базу )))

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Александр Иванов

они обучают как из баз данных делать дырявую корзину? Лучше у яндекса еще ничего не получилось, По-моему

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Alexey V

Яндекс уже 60 000 заплатил за утечку из «Еды». Скажет, что платил оптом за утечки из всех сервисов и доплачивать смысла не видит.

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