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Боковой нос

VK и структура, связанная с Владимиром Потаниным, заинтересовались покупкой «Авито» — Bloomberg Статьи редакции

В мае владелец сервиса объявлений заявил об уходе из России и продаже актива.

  • Нидерландская компания Prosus («дочка» южноафриканского холдинга Naspers) ведёт переговоры с VK о продаже «Авито», рассказали источники Bloomberg. Но договорённостей о сделке пока нет. Сообщение агентства приводит «Коммерсантъ».
  • Бизнесом также интересуется структура, «связанная с Владимиром Потаниным», пишет издание. Весной 2022 года «Интеррос» Потанина купила «Росбанк» и 35% TCS Group. Сам предприниматель говорил, что дальнейшие покупки в банковской сфере компания не планирует, но присматривается к лидерам российского ИТ-рынка.
  • Bloomberg пишет, что кроме «Авито» Prosus может продать и принадлежащую ей долю в VK. В марте компания сообщала, что спишет её. В VK и «Авито» отказались от комментариев «Ъ». Prosus и «Интеррос» не ответили на запрос.
  • Prosus объявила о планах продать «Авито» в конце мая. В сервисе говорили, что продолжат работать как самостоятельный бизнес в России, управляемый российским менеджментом. Опрошенные «Ъ» эксперты оценили «Авито» после начала «военной операции» в 67-100 млрд рублей.
  • На цену может повлиять возможное принятие законопроекта, который ограничит 20% максимальную долю иностранного владения в сервисах объявлений с ежемесячной аудиторией более 10 млн. Документ внесён в Госдуму.

#новость #авито

3257 просмотров
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41 комментарий
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Anton Kozlov

Отжим бизнеса по-российски, 90 не закончились, только формы и масштаб поменялись

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умный человек

Где вы отжим-то увидели?

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Del Ins Up

Тут не написана самая мякотка из оригинальной новости: до спецоперации Авито оценивалось в 500-700млрд, сейчас - в 70-100.
Скорее всего именно после депутатского ограничения иностранной доли до 20%.

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Пабы старой Руси

На прошлой неделе депутаты возбуждались по поводу долей в сервисах объявлений

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Dzan Yang
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Денис Демидов

Потанин еще в 90-х придумал и продавил идею залоговых аукционов, это когда правительство берет кредит у банков, в которые предварительно положили деньги минфина, под залог акций госкомпаний и потом не отдает долг и акции остаются у банка по цене раз так в двадцать ниже.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Залоговые_аукционы_в_России

Залоговые аукционы в России
Залоговые аукционы в России — один из механизмов приватизации в России, серия сделок в форме…
ru.m.wikipedia.org
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iMHO Tech

Бежит ваш бизнес из России

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Bezoblachno

Отжать (под упаковкой покупки) Авито сейчас сможет АФК или ВК. Нужные правильные законы для дальнейшего снижения стоимости будут незамедлительно доставлены

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Максим Мельников

Блин, сколько же здесь специалистов по всему сразу)))) Я до сих пор не понимаю - как мы ещё Америку не перегнали????? Хотя, может мне просто кажется и, в основном, тут балаболы?
P.S. О, вот и перепись началась)))) Красные - вперёд!

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Genio Genio

Уже обогнали, телевизор хоть иногда включайте!!!!

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Максим Мельников

Ой, и кто же это сделал?))))) Наверное местные товарищи....

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Genio Genio

Уже Макдональдс свой, голая Лада Гранта и Евро 0, доллар по 56 рублей и никакого роста цен на товары! Вот! И много чего ещё, я не говорю про свободу слова, она у нас свободнее чем в Байденстане, весь мир нам завидует!

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Максим Мельников

Так я и спрашиваю - кто это всё делает? Почему люди, которые здесь сидят не придут и всё не исправят???? Или проще тут сидеть и "........ - не мешки ворочать"?

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Водяной

А куда идти надо?

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Genio Genio

Наверно потому что все уже и так слишком хорошо и хорошее лучше не исправлять, хуже сделается

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MEGAtraXXXer666

Комиссия за объявления в 1% в час от стоимости товара. Ждём.

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Пабы старой Руси

Это же не Тинькофф

P.S. забыл, что теперь Тинькофф

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A.V.

Автоматическая покупка товара в рассрочку при просмотре объявления.

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mr. Philipp

Потанин такой:

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Максим Мельников

Боливар не вынесет двоих - помнят все - откуда это пошло? С Дикого Запада))))) Чего теперь возмущаться - рыночек всё решает.

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Пришелец

Потанин выбрался на шопинг с 97% скидками

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Рикардо Иванов

Помойка VK покупает помойку Авито, чтобы сделать её ещё большей помойкой!

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Stanislav

Ну хз насколько помойка. Вы в Америке крейгслист видели вообще? И это у них самая популярная площадка купи\продай. Это фэйспалм просто. Ну и фэйсбук ещё

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Рикардо Иванов

Вы про Ebay запамятовали?

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Bezoblachno

Ещё посмотрим что в чем не утонет!

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Илья Белов

Почему-то вспомнил сказку про вершки и корешки. Не получилось бы как обычно " легко пришло, легко ушло". Дров наломано, пользы не получено, а вернуть обратно ничего нельзя.

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Nikita Voronin

Режим конвульсирует. У топов в РФ нет выбора, будут идти до конца.

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Максим Мельников

Неправильно - правильно режЫм. Лёша не даст соврать)))) Скока ему там дополнительно впаяли и сколько ещё потом накинут? А так да - конвульсирует, аж вся Европа трясётся.

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Жорик

Госдума превратилась в авито.

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Mr Yellow

Верните стену на Авито хотя бы )

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Денис Калиев

Прощай авито 😁 такой же шлак как и вк будет , хотя сейчас не сильно лучше

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Artur Kuramshin

Теперь каждому пользователю кредитка в подарок

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Платон Щукин

И это ещё только падение, а дно даже не потрогали.

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Genio Genio

Бережно покупаем иностранный бизнес?

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Mitya Brik

А почему ещё никто не написал «моча съела говно» (съест)

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Максим Степанов

кто следующий? Бла бла кар?)

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Simon Кonst

Превратился в помойку. Едем РФ наше всё

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Роман Эмиров

Потанин, верни стену!

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Сергей Кондык

Авито сейчас для некоторых - единственный инструмент, чтобы прокормить семью.

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Псков Бурито

Авито не имет ни стратегии развития, ни нормальной монетизации. Раньше там барыги с Ali товары продавали, сейчас они на Wilbeerries пересели. Бесперспективный сервис.

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Serge Vladimirovich

Не ebay конечно, но барахолки загнутся в последнюю очередь.

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