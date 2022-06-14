VK и структура, связанная с Владимиром Потаниным, заинтересовались покупкой «Авито» — Bloomberg Статьи редакции
В мае владелец сервиса объявлений заявил об уходе из России и продаже актива.
- Нидерландская компания Prosus («дочка» южноафриканского холдинга Naspers) ведёт переговоры с VK о продаже «Авито», рассказали источники Bloomberg. Но договорённостей о сделке пока нет. Сообщение агентства приводит «Коммерсантъ».
- Бизнесом также интересуется структура, «связанная с Владимиром Потаниным», пишет издание. Весной 2022 года «Интеррос» Потанина купила «Росбанк» и 35% TCS Group. Сам предприниматель говорил, что дальнейшие покупки в банковской сфере компания не планирует, но присматривается к лидерам российского ИТ-рынка.
- Bloomberg пишет, что кроме «Авито» Prosus может продать и принадлежащую ей долю в VK. В марте компания сообщала, что спишет её. В VK и «Авито» отказались от комментариев «Ъ». Prosus и «Интеррос» не ответили на запрос.
- Prosus объявила о планах продать «Авито» в конце мая. В сервисе говорили, что продолжат работать как самостоятельный бизнес в России, управляемый российским менеджментом. Опрошенные «Ъ» эксперты оценили «Авито» после начала «военной операции» в 67-100 млрд рублей.
- На цену может повлиять возможное принятие законопроекта, который ограничит 20% максимальную долю иностранного владения в сервисах объявлений с ежемесячной аудиторией более 10 млн. Документ внесён в Госдуму.
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Отжим бизнеса по-российски, 90 не закончились, только формы и масштаб поменялись
Где вы отжим-то увидели?
Тут не написана самая мякотка из оригинальной новости: до спецоперации Авито оценивалось в 500-700млрд, сейчас - в 70-100.
Скорее всего именно после депутатского ограничения иностранной доли до 20%.
На прошлой неделе депутаты возбуждались по поводу долей в сервисах объявлений
Потанин еще в 90-х придумал и продавил идею залоговых аукционов, это когда правительство берет кредит у банков, в которые предварительно положили деньги минфина, под залог акций госкомпаний и потом не отдает долг и акции остаются у банка по цене раз так в двадцать ниже.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Залоговые_аукционы_в_России
Бежит ваш бизнес из России
Отжать (под упаковкой покупки) Авито сейчас сможет АФК или ВК. Нужные правильные законы для дальнейшего снижения стоимости будут незамедлительно доставлены
Блин, сколько же здесь специалистов по всему сразу)))) Я до сих пор не понимаю - как мы ещё Америку не перегнали????? Хотя, может мне просто кажется и, в основном, тут балаболы?
P.S. О, вот и перепись началась)))) Красные - вперёд!
Уже обогнали, телевизор хоть иногда включайте!!!!
Ой, и кто же это сделал?))))) Наверное местные товарищи....
Уже Макдональдс свой, голая Лада Гранта и Евро 0, доллар по 56 рублей и никакого роста цен на товары! Вот! И много чего ещё, я не говорю про свободу слова, она у нас свободнее чем в Байденстане, весь мир нам завидует!
Так я и спрашиваю - кто это всё делает? Почему люди, которые здесь сидят не придут и всё не исправят???? Или проще тут сидеть и "........ - не мешки ворочать"?
А куда идти надо?
Наверно потому что все уже и так слишком хорошо и хорошее лучше не исправлять, хуже сделается
Комиссия за объявления в 1% в час от стоимости товара. Ждём.
Это же не Тинькофф
P.S. забыл, что теперь Тинькофф
Автоматическая покупка товара в рассрочку при просмотре объявления.
Потанин такой:
Боливар не вынесет двоих - помнят все - откуда это пошло? С Дикого Запада))))) Чего теперь возмущаться - рыночек всё решает.
Потанин выбрался на шопинг с 97% скидками
Помойка VK покупает помойку Авито, чтобы сделать её ещё большей помойкой!
Ну хз насколько помойка. Вы в Америке крейгслист видели вообще? И это у них самая популярная площадка купи\продай. Это фэйспалм просто. Ну и фэйсбук ещё
Вы про Ebay запамятовали?
Ещё посмотрим что в чем не утонет!
Почему-то вспомнил сказку про вершки и корешки. Не получилось бы как обычно " легко пришло, легко ушло". Дров наломано, пользы не получено, а вернуть обратно ничего нельзя.
Режим конвульсирует. У топов в РФ нет выбора, будут идти до конца.
Неправильно - правильно режЫм. Лёша не даст соврать)))) Скока ему там дополнительно впаяли и сколько ещё потом накинут? А так да - конвульсирует, аж вся Европа трясётся.
Госдума превратилась в авито.
Верните стену на Авито хотя бы )
Прощай авито 😁 такой же шлак как и вк будет , хотя сейчас не сильно лучше
Теперь каждому пользователю кредитка в подарок
И это ещё только падение, а дно даже не потрогали.
Бережно покупаем иностранный бизнес?
А почему ещё никто не написал «моча съела говно» (съест)
кто следующий? Бла бла кар?)
Превратился в помойку. Едем РФ наше всё
Потанин, верни стену!
Авито сейчас для некоторых - единственный инструмент, чтобы прокормить семью.
Авито не имет ни стратегии развития, ни нормальной монетизации. Раньше там барыги с Ali товары продавали, сейчас они на Wilbeerries пересели. Бесперспективный сервис.
Не ebay конечно, но барахолки загнутся в последнюю очередь.