«Мир» запустит QR-коды, по которым продавцы смогут сами списывать деньги Статьи редакции
Такой код покупатель покажет со своего телефона, а продавец для оплаты его отсканирует.
- С 25 октября банки, которые выпускают карты «Мир», смогут запустить новый способ оплаты покупок — без использования карты и платежного терминала, с помощью QR-кода на мобильном устройстве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.
- В НСПК (оператор «Мира») подтвердили vc.ru, что с осени платёжная система даст банкам возможность запускать сервисы для оплаты через QR-код на смартфоне. По мере внедрения технологии они смогут предоставлять этот сервис своим клиентам.
- Как пишут «Известия», такие операции будут проводиться только после аутентификации клиента. В разработке участвует банк «Русский Стандарт», внедрять его планирует и «Открытие». Во «Открытии» уточнили, что будет два способа генерации QR-кодов: в приложении Mir Pay или банка.
- В «Сбере» напомнили, что уже запустили такую технологию в собственном сервисе SberPay. Сгенерировать код можно в приложении «Сбербанк Онлайн», а потом показать продавцу, чтобы он его отсканировал.
- ЦБ запустил СБП в России в начале 2019 года. Система позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам. Но такая оплата занимает больше времени: нужно включить камеру, отсканировать код, а потом перейти в приложение и подтвердить платёж.
- Оплата помощью QR-кода на смартфоне широко распространена в странах Азии. Например, в Китае такая технология есть в приложениях WeChat и Alipay.
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Раньше вроде бы пытались микросписания делать по NFC, теперь будут мошенники со сканерами шарахаться?
Юмор, конечно же.
Только не совсем понимаю, почему клиент должен формировать код. Не логичнее ли выводить qr, сгенерированный магазином/продавцом на терминал этого магазина/продавца?
это очень удобно если честно. в китае все так оплачивают. ты просто открываешь код, и продавец не переключая сканер его сканирует и все. проходит все моментально. у тебя постоянно генерируется новый код
Так такое уже работает. Здесь смысл скорее что ты можешь хоть распечатать куар на картонке и носить в кошельке. Такая альтернатива для терминалов для бедных. На уровне сельпо, где бабушки с кнопочными телефонами, может быть полезно.
Ты только умные мысли не говори создателям этой чудо системы ) там же тендер был
Ты про вичат Пэй? Только там как раз и покупатель сканирует код и видит сумма
Это самый простой и дешевый способ для продавца. Не нужно ставить pos-терминал или городить колхоз с отдельным монитором для своих qr-кодов, достаточно иметь сканер. А от клиента требуется любой телефон с экраном.
Не у всех топовые телефоны,пока телефон сфокусируется на qr та еще морока)кажется это более правильное решение когда ты даешь qr код
1) Можно реализовать генерацию таких кодов оффлайн на устройстве клиента, тогда не будет требоваться интернет для оплаты. Это плюс для всяких магазинчиков в подвалах, да и просто не у всех есть интернет на смартфоне.
2) Можно будет платить устройствами без камеры, например Apple Watch.
Грустно, что современную, быструю и безопасную инфраструктуру на базе NFC-технологий заменяют азиатские костыли с qr-кодами.
Не все телефоны с NFC. Айфоны без Apple Pay считай тоже.
Сканеры NFC могут быть только в стационарных точках. В такси, на рынках или других подобных местах, довольно проблематично держать терминал подключенный к банку со стабильным интернет соединением.
Так оплата по NFC и так работает на андройдах. Вопрос в том, что делать с айфонами. Поэтому и делают всякие костыли.
QR коды зато объединяют и онлайн и оффлайн платежи.
Какой банк участвует в разработке? Русский стандарт?! Они там совсем?! Что он может разработать? Кусок 💩 , а не банк.
в паре магазов уже предлагали оплатить с помощью qr, в то время как я платил с помощью nfc. Не очень понятно, зачем этот qr, который добавляет лишние действия для покупателя.
Только если для apple/и телефонов без nfc может иметь смысл
Ты не получаешь кэшбэк (вроде Сбер "спасибо" даёт, но я бы сказал, что это не в счёт), а магазин - более дешёвый эквайринг. Вот и смысл для всех, кроме покупателя.
им там центробанк (или кто этим командует) комиссию по транзакциям через QR до нуля урезал.
Ясен пень технология для продавцов заиграла всеми цветами радуги
Ну в Китае такая система если честно выглядела очень удобно.
Идёшь по какой-нибудь деревушке в самой в самых дальних уголках Китая и там на местном базаре выходного дня старая бабушка торгует рыбой, которая лежит на земле(на картонке), но при этом перед картонкой стоит бумажка с qr кодом для оплаты.
Дак оно и так у всех работает, и причем тут именно мир?
Как тебе такое Илона Маск ? 😂
Главное чтобы больше не списали, а так пусть будет.
На Озоне уже можно так оплачивать
Сотовые операторы пошли еще дальше и им даже QR-коды не нужны, чтобы списывать деньги.
А потом надо сделать, чтобы без этого кода никто не смог ни покупать ни продавать)