App2Top: разработчик и издатель мобильных игр Game Insight ушёл из России — работы лишились до 600 специалистов Статьи редакции
Часть людей якобы приглашают на поддержку имеющихся продуктов в новое юрлицо.
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Ликвидация организации и увольнения
- О том, что издательство Game Insight уходит из России, ликвидирует ООО и увольняет сотрудников, сообщило издание App2Top.ru со ссылкой на два источника, которые независимы друг от друга. Они предоставили уведомления об увольнении в связи с ликвидацией компании.
- Сотрудники сообщили, что о готовящемся закрытии не знали даже руководители российских офисов Game Insight. Топ-менеджеры компании не обращались с какими-либо пояснениями.
- После того, как руководство Game Insight отправило сотрудникам уведомления об увольнении, их стали «массово отключать от корпоративного мессенджера и сервисов», в том числе Slack и VPN-сервиса.
- Один из HR-специалистов написал в общем чате, что «у компании нет средств на то, чтобы рассчитаться по своим обязательствам». Это в том числе касается зарплаты за июнь 2022 года.
- У компании Game Insight были офисы в Москве, Нижнем Новгороде, Мурманске и Таганроге. Общее количество сотрудников составляло около 600 человек, но к началу ликвидации компании их могло быть меньше.
- В июне и мае 2022 года руководство Game Insight увольняло от 10 до 15 человек еженедельно.
Причины ухода из России
- Game Insight ушла на самоликвидацию из-за санкций западных стран, и в том числе по причине того, что Литва, где зарегистрирована штаб-квартира компании, в начале мая 2022 года признала Россию «террористическим государством». Об этом сообщил один из экспертов, который тесно общается с менеджментом компании.
- Бывший сотрудник Game Insight подтвердил эти слова, отметив, что топ-менеджмент компании уволился сразу после заявления литовского сейма.
- Руководители создали игровую студию, которая занимается разработкой игры для консолей, но её название неизвестно.
- В апреле 2022 года из Game Insight ушёл генеральный директор Анатолий Ропотов, который возглавлял компанию семь лет. После этого он основал лондонскую студию UltraHorse Ent.
Что с активами Game Insight
- Все российские активы Game Insight передали новому руководству, которое, по словам сотрудников, прежде никто не знал. Перед топ-менеджерами поставили задачу ликвидировать компанию согласно законодательству.
- Обновлённое руководство Game Insight создало другое российское ООО, работники которого будут заниматься поддержкой уже выпущенных игр компании. Некоторые сотрудники издательства получили письмо перейти в эту фирму сразу после увольнения.
- В настоящее время продуктовые команды Game Insight ведут переговоры с другими студиями о возможности перехода целыми группами.
- Game Insight пока не выступала с официальным заявлением об уходе из России. Как и в каких условиях будет продолжать работу литовский офис, неизвестно.
Да ладно, сами сделаем. Мак же открыли.
Сделаем и точка
А? Game Insight наш и был.
Я открываю мак и закрываю мак это пустяк, а вот сделать мак никак(
Смотрю тут много любителей Вкусно и точка)
Меня туда звали работать в феврале, хорошо, что отказался)
В яндекс пошли?
Когда еще ни что не предвещало беды, кроме иностранных журналистов
очередная мелкая негативная новость местному континенту на подпитку) хороших новостей то как-то не принято давать. Да и бурного обсуждения не будет.. А тут вон- каждый может зайти и серануть..
Первый анал включайте и радуйтесь жизни. У них всегда все хорошо, потерь нет, все идёт по плану и вообще, там, за бугром ещё хуже. Сплошная радость и один позитив 🤣
Целый «континент» у вас подпитывается от негатива, вам бы тогда проблемы голода в Африке решать 😄
Исходя из общения с инженерами из других зарубежных компаний;
— самых лучших, эрудированных и смелых приглушают покинуть Россию и продолжить работать в компании, при этом находясь где угодно, кроме России.
Интересно, станет ли больше полностью удалённой работы доступной для русскоязычных из всего СНГ.
Раньше проблемой было что все они базировались в РФ, и обязательно было переезжать.
Многие компании либо не хотят/не могут с ру ребятами больше работать, либо просят переехать.
Меньше игр больше дел, в целом позитивная новость, даже хорошо, меньше будет охреневших и зажравшихся программистов, особенно тех, кто в реальности не такие крутые какими себя представляют, а потом начинаются качели.
Если бы рабочие профессии были бы такими же ох*евшими по цене, ох*ели бы все. Должен быть трезвый баланс, дворник тоже достоин нормальной заработной платы.
Всех уравнять и все поделить ;) где то мы это уже проходили ;/
Обычно так пишут те, кто особенно ничем не занят, успехов никаких нет, немного лузерствующие особы и вот эти «зажравшиеся прогеры» для них как заноза в жопе
вот именно, я понимаю, если человек на себя работает, делает игры, то это творчество, а здесь коммерческий проект, клепают игры для умственно отсталых, наверняка на телефонах и воображают, что дохрена умные и короли жизни
Честно говоря, не велика потеря
По мне так такого рода игр, как делала эта студия в магазинах приложений хоть *опой жуй
Уйди кто-нибудь другой, было бы обиднее. Даже от ухода Gameloft было обиднее.
Расскажите об этом 500-600 уволенным сотрудникам
Правильно. Скатертью им дорога. Оставим только парочку, которые делают хорошие игры, и будем все дружно в них работать. За репу и стакан воды.
Господа заминусовавшие, назовите мне хотя бы один минус данной новости кроме внезапного увольнения всего штата сотрудников компании.
Я, как человек играющий, не вижу вообще смысла в подобных играх, кроме бесполезного, именно бесполезного, "убивания времени". Ибо есть куда более интересные решения таймкиллеров на мобилки.
эти программистов нужно всех в военную отрасль, чтобы поскорее одержать победу в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины самонаводящимися непредсказуемыми лазерными ракетами
game over
Ну как там с 25 миллионами рабочих мест, все по плану у нас?
Я думаю грамотных людей разберут, как горячие пирожки.
Пусть свою студию откроют. Сбер хотел, вот реальны шанс
Сбер пытался, но СберИгры закрыли :(
Уходят если есть зависимость сами знаете от кого, вот и все, им сказали они сделали, у слабых и зависимых нет своего Я.
Ой, а что случилось?
у вас ус отклеился (с)
Дед обосрался 🤣
Что они там мастерили? Станки? Стиральные машины? Клепали игры для умственно отсталых! И хорошо, что начали (сокращать)! Повысят конкуренцию на рынке айтишников, понизят зарплату, больше ресурсов будет уходить на качественное программирование! А те, кто не сможет устроиться - ну, значит, такова их судьба, пускай на завод идут, копать, строить, у нас сейчас в России много новых жителей и еще появятся, очень перспективная отрасль.
Девственник ума я так полагаю?
Стыдно то как! Эта страна!
Литва признала рф террористами!
Германия, АРД открыто обвинило РФ в артобстреле рынка и роддома Донецка!
Уходят лучшие! Антиселекция продолжается! Все!
Испанский стыд, ватники такие ватники. Россия потеряла полностью такие сферы как геймдев - потеря доступа к гуглплей / аппстор / стим и тд. То есть игры не принесут дохода и почти все студии загнулись. Так же мы потеряли весь софт для 3Д специалистов которые делают кино, игры, модельки и тд. остался только Блендер в котором ААА проект что бы сварганить нужно обосраться трижды. Мы потеряли доступ к половине стоков, сайтов с курсами, возможности работать на западные студии так как деньги очень сложно перевести. Платежные системы также решили это сферы жить. Но вы радуйтесь, что кто то там ушел....
Только выиграли!!!11
Команда GoB открыта к предложениям. Telegram: @Deep_One
То что мертво, умереть не может - это я про наш геймдев.
Геймдев, это, не ваш. Геймдев, это, литовский.