App2Top: разработчик и издатель мобильных игр Game Insight ушёл из России — работы могли лишиться до 600 специалистов Статьи редакции
Часть людей якобы приглашают на поддержку имеющихся продуктов в новое юрлицо.
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Ликвидация организации и увольнения
- О том, что издательство Game Insight уходит из России, ликвидирует ООО и увольняет сотрудников, сообщило издание App2Top.ru со ссылкой на два источника, которые независимы друг от друга. Они предоставили уведомления об увольнении в связи с ликвидацией компании.
- Сотрудники сообщили, что о готовящемся закрытии не знали даже руководители российских офисов Game Insight. Топ-менеджеры компании не обращались с какими-либо пояснениями.
- После того, как руководство Game Insight отправило сотрудникам уведомления об увольнении, их стали «массово отключать от корпоративного мессенджера и сервисов», в том числе Slack и VPN-сервиса.
- Один из HR-специалистов написал в общем чате, что «у компании нет средств на то, чтобы рассчитаться по своим обязательствам». Это в том числе касается зарплаты за июнь 2022 года.
- У компании Game Insight были офисы в Москве, Нижнем Новгороде, Мурманске и Таганроге. Общее количество сотрудников составляло около 600 человек, но к началу ликвидации компании их могло быть меньше.
- В июне и мае 2022 года руководство Game Insight увольняло от 10 до 15 человек еженедельно.
Причины ухода из России
- Game Insight ушла на самоликвидацию из-за санкций западных стран, и в том числе по причине того, что Литва, где зарегистрирована штаб-квартира компании, в начале мая 2022 года признала Россию «террористическим государством». Об этом сообщил один из экспертов, который тесно общается с менеджментом компании.
- Бывший сотрудник Game Insight подтвердил эти слова, отметив, что топ-менеджмент компании уволился сразу после заявления литовского сейма.
- Руководители создали игровую студию, которая занимается разработкой игры для консолей, но её название неизвестно.
- В апреле 2022 года из Game Insight ушёл генеральный директор Анатолий Ропотов, который возглавлял компанию семь лет. После этого он основал лондонскую студию UltraHorse Ent.
Что с активами Game Insight
- Все российские активы Game Insight передали новому руководству, которое, по словам сотрудников, прежде никто не знал. Перед топ-менеджерами поставили задачу ликвидировать компанию согласно законодательству.
- Обновлённое руководство Game Insight создало другое российское ООО, работники которого будут заниматься поддержкой уже выпущенных игр компании. Некоторые сотрудники издательства получили письмо перейти в эту фирму сразу после увольнения.
- В настоящее время продуктовые команды Game Insight ведут переговоры с другими студиями о возможности перехода целыми группами.
- Game Insight пока не выступала с официальным заявлением об уходе из России. Как и в каких условиях будет продолжать работу литовский офис, неизвестно.
Меня туда звали работать в феврале, хорошо, что отказался)
В яндекс пошли?
В Сбер (¬‿¬ )
в Почту России
Да ладно, сами сделаем. Мак же открыли.
Сделаем и точка
Game Outsider.
А? Game Insight наш и был.
Вот блин, ну еще раз сами сделаем. Так сказать переделаем.
Смотрю тут много любителей Вкусно и точка)
Интересно, станет ли больше полностью удалённой работы доступной для русскоязычных из всего СНГ.
Раньше проблемой было что все они базировались в РФ, и обязательно было переезжать.
Многие компании либо не хотят/не могут с ру ребятами больше работать, либо просят переехать.
game over
Ну как там с 25 миллионами рабочих мест, все по плану у нас?
Я думаю грамотных людей разберут, как горячие пирожки.
За границей?
Исходя из общения с инженерами из других зарубежных компаний;
— самых лучших, эрудированных и смелых приглушают покинуть Россию и продолжить работать в компании, при этом находясь где угодно, кроме России.
Уходят если есть зависимость сами знаете от кого, вот и все, им сказали они сделали, у слабых и зависимых нет своего Я.
Пусть свою студию откроют. Сбер хотел, вот реальны шанс
Сбер пытался, но СберИгры закрыли :(
Ой, а что случилось?