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App2Top: разработчик и издатель мобильных игр Game Insight ушёл из России — работы могли лишиться до 600 специалистов Статьи редакции

Часть людей якобы приглашают на поддержку имеющихся продуктов в новое юрлицо.

1584 просмотров

Ликвидация организации и увольнения

  • О том, что издательство Game Insight уходит из России, ликвидирует ООО и увольняет сотрудников, сообщило издание App2Top.ru со ссылкой на два источника, которые независимы друг от друга. Они предоставили уведомления об увольнении в связи с ликвидацией компании.
  • Сотрудники сообщили, что о готовящемся закрытии не знали даже руководители российских офисов Game Insight. Топ-менеджеры компании не обращались с какими-либо пояснениями.
  • После того, как руководство Game Insight отправило сотрудникам уведомления об увольнении, их стали «массово отключать от корпоративного мессенджера и сервисов», в том числе Slack и VPN-сервиса.
  • Один из HR-специалистов написал в общем чате, что «у компании нет средств на то, чтобы рассчитаться по своим обязательствам». Это в том числе касается зарплаты за июнь 2022 года.
  • У компании Game Insight были офисы в Москве, Нижнем Новгороде, Мурманске и Таганроге. Общее количество сотрудников составляло около 600 человек, но к началу ликвидации компании их могло быть меньше.
  • В июне и мае 2022 года руководство Game Insight увольняло от 10 до 15 человек еженедельно.

Причины ухода из России

  • Game Insight ушла на самоликвидацию из-за санкций западных стран, и в том числе по причине того, что Литва, где зарегистрирована штаб-квартира компании, в начале мая 2022 года признала Россию «террористическим государством». Об этом сообщил один из экспертов, который тесно общается с менеджментом компании.
  • Бывший сотрудник Game Insight подтвердил эти слова, отметив, что топ-менеджмент компании уволился сразу после заявления литовского сейма.
  • Руководители создали игровую студию, которая занимается разработкой игры для консолей, но её название неизвестно.
  • В апреле 2022 года из Game Insight ушёл генеральный директор Анатолий Ропотов, который возглавлял компанию семь лет. После этого он основал лондонскую студию UltraHorse Ent.

Что с активами Game Insight

  • Все российские активы Game Insight передали новому руководству, которое, по словам сотрудников, прежде никто не знал. Перед топ-менеджерами поставили задачу ликвидировать компанию согласно законодательству.
  • Обновлённое руководство Game Insight создало другое российское ООО, работники которого будут заниматься поддержкой уже выпущенных игр компании. Некоторые сотрудники издательства получили письмо перейти в эту фирму сразу после увольнения.
  • В настоящее время продуктовые команды Game Insight ведут переговоры с другими студиями о возможности перехода целыми группами.
  • Game Insight пока не выступала с официальным заявлением об уходе из России. Как и в каких условиях будет продолжать работу литовский офис, неизвестно.

#новость #gameinsight

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21 комментарий
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Om a

Меня туда звали работать в феврале, хорошо, что отказался)

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Антон Толстой

В яндекс пошли?

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Andrei Apanasik

В Сбер (¬‿¬ )

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Уверенный парфюмер

в Почту России

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Антон Толстой

Да ладно, сами сделаем. Мак же открыли.

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Zloy Marketolog

Сделаем и точка

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Andrei Apanasik

Game Outsider.

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Andrei Apanasik

А? Game Insight наш и был.

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Антон Толстой

Вот блин, ну еще раз сами сделаем. Так сказать переделаем.

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Антон Толстой

Смотрю тут много любителей Вкусно и точка)

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Sanjar Tolibjonov

Интересно, станет ли больше полностью удалённой работы доступной для русскоязычных из всего СНГ.
Раньше проблемой было что все они базировались в РФ, и обязательно было переезжать.

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Andrei Apanasik

Многие компании либо не хотят/не могут с ру ребятами больше работать, либо просят переехать.

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Сергей Мазур

game over

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Верующий щит

Ну как там с 25 миллионами рабочих мест, все по плану у нас?

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Pavel Terekhin

Я думаю грамотных людей разберут, как горячие пирожки.

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Верующий щит

За границей?

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Артур Анатольевич Ротарь

Исходя из общения с инженерами из других зарубежных компаний;
— самых лучших, эрудированных и смелых приглушают покинуть Россию и продолжить работать в компании, при этом находясь где угодно, кроме России.

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Genio Genio

Уходят если есть зависимость сами знаете от кого, вот и все, им сказали они сделали, у слабых и зависимых нет своего Я.

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Псков Бурито

Пусть свою студию откроют. Сбер хотел, вот реальны шанс

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Sanjar Tolibjonov

Сбер пытался, но СберИгры закрыли :(

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Алексей Полюсов

Ой, а что случилось?

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