Власти США профинансируют три VPN-сервиса для «помощи российским пользователям в обходе блокировок» Статьи редакции
Из-за роста спроса от российских пользователей и увеличения нагрузки дополнительные деньги получат nthLink, Psiphon и Lantern.
Правительство США увеличило финансирование трёх VPN-сервисов с начала конфликта в Украине, чтобы помочь россиянам обойти цензуру, пишет Reuters со ссылкой на пять источников.
С 2015 по 2021 год три сервиса получили финансирование не менее $4,8 млн, пишет издание со ссылкой на открытые документы. С февраля объём увеличился почти вдвое, чтобы помочь сервисам справиться с ростом спроса от российских пользователей, говорят источники.
Финансирование проходит через Агентство США по глобальным СМИ (USAGM) Оно также курирует СМИ «Голос Америки» и «Радио Свобода» и организацию Open Technology Fund.
OTF увеличила поддержку VPN, потому что «российское правительство пытается ввести цензуру, чтобы скрыть правду», подтвердила изданию президент организации Лаура Каннингем. По её оценке, VPN-сервисами в мае пользовались 4 млн россиян. USAGM тоже подтвердило финансирование VPN, но не привёл о точных данных.
МИД России не ответил на вопросы издания о цензуре. В предыдущих заявлениях представители Кремля говорили, что «Россия регулирует определенные сайты, как и многие другие страны мира».
Количество пользователей nthLink из России выросло в несколько раз с конца февраля, Psiphon используют более 1,3 илн россиян в день, Lantern — 1,5 млн пользователей в месяц из России, рассказали представители сервисов.
Накануне блокировки Facebook* и Instagram* спрос на VPN в России вырос на 2088% по сравнению со среднесуточным спросом в середине февраля, по данным аналитиков Top10VPN. Сейчас спрос снизился, но использование сервисов всё ещё на 452% выше, чем за неделю до начала военных действий, приводит издание данные исследователей.
*принадлежат Meta, признанной экстремистской в России
Тот самый момент, когда иностранное государство заботится о гражданах больше, чем их собственное.
Тот момент, когда иностранное государство делает санкции для чиновников, зная что хлебнут говна обычные люди.
Санкции направлены против экономики, чтоб снизить возможности финансирования войны. Странно ожидать, что это не ударит по обычным людям.
Свои интересы они преследуют, а не заботятся. И правильно люди говорят что теперь тот же psiphon наверняка будут блочить. А жаль, так как приложение топовое хотя бы по тому что можно частично проксировать траффик.
Вы серьезно верите в заботу? Поражаюсь наивности людей. И ещё раз убеждаюсь, что пропаганда с той стороны отлично работает. Скажите ещё, что они демократию в мир несут:)
на этой стороне пропаганда работает ещё лучше, и её сторонники - люди гораздо более наивные в силу отсутствия должных знаний и критического мышления
Вы - очередное доказательство того, что в России в конец разучились в сарказм.
Сомнительное высказывание. Дело не в заботе, а в определенном преследовании определенных целей. А вообще, вот ресурс есть «SOAPUI» в РФ его не блокировали, но ресурс заблокирован со стороны разработчика для всех жителей РФ. Просто пример.
Профинансируют и они без очереди пополнят список заблокированных в России впн-сервисов)
Этот список не имеет значения, если у тебя бесконечные ресурсы IP. РКН банит не сервис, а айпишники, которые они используют
Уже давно банятся протоколы, а не отдельные ip
Вводить санкции,а потом спонсировать впн сервисы-логично,логично
санкции вводятся против гос-ва. все понимают, что по обычным гражданам это ударяет, ну а что делать. никто не хочет связываться со страной-токсом. вот и поддерживают нас как могут.
Трындеж. Недавно запретили оказывать россиянам проживающим в РФ оказывать бухгалтерские и консалтинговые услуги. Прям забота о гражданах бедненьких зашкаливает
Не иначе как инвестиция. Или их поставщики контента совсем плачут, что не могут в интернеты свободные выйти
Отлично. Хоть какая-то хорошая новость. VPN‘ов много не бывает.
Предлагаю российским разработчикам импортозаместить это и сделать собственные впн, не хуже американских.
Так уже давно у каждого есть свой серверок зарубежом с настроенным VPN). А как иначе работать, когда половина интернета просто заблокирована.
А утех кто за бугром, есть свой ВПН в России матушке, чтобы ходить на всякие госуслуги ;))
Прямо сюр, понимаю цели и задачи, но звучит-то как?
Власти штатов дадут россиянам рабочий vpn!
Помощь пришла откуда не ждали.
Сейчас визг начнется из известных ртов.
А потом всяческие баны этих сервисов.
Засекайте
«…чтобы помочь россиянам обойти цензуру» 😂
Спасибо, а то у США только 100% “правда“ про Россию.
Ничего себя за что?
сочувствуют нам
Какие добряки
Чувствую подъёбку
А эти VPN дадют россиянам бесплатно? Или надо будет их оплачивать с заблокированных Visa и MasterCard?
Сейчас бы Дурову свой VPN выпустить. Со слоганом в стиле : "Они не заблочили мой телеграм, не смогут и мой VPN!"
:)
Бесплатный сыр в мышеловке. Или условно-бесплатный.