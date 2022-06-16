Из-за роста спроса от российских пользователей и увеличения нагрузки дополнительные деньги получат nthLink, Psiphon и Lantern.

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Правительство США увеличило финансирование трёх VPN-сервисов с начала конфликта в Украине, чтобы помочь россиянам обойти цензуру, пишет Reuters со ссылкой на пять источников.

С 2015 по 2021 год три сервиса получили финансирование не менее $4,8 млн, пишет издание со ссылкой на открытые документы. С февраля объём увеличился почти вдвое, чтобы помочь сервисам справиться с ростом спроса от российских пользователей, говорят источники.

Финансирование проходит через Агентство США по глобальным СМИ (USAGM) Оно также курирует СМИ «Голос Америки» и «Радио Свобода» и организацию Open Technology Fund.

OTF увеличила поддержку VPN, потому что «российское правительство пытается ввести цензуру, чтобы скрыть правду», подтвердила изданию президент организации Лаура Каннингем. По её оценке, VPN-сервисами в мае пользовались 4 млн россиян. USAGM тоже подтвердило финансирование VPN, но не привёл о точных данных.

МИД России не ответил на вопросы издания о цензуре. В предыдущих заявлениях представители Кремля говорили, что «Россия регулирует определенные сайты, как и многие другие страны мира».

Количество пользователей nthLink из России выросло в несколько раз с конца февраля, Psiphon используют более 1,3 илн россиян в день, Lantern — 1,5 млн пользователей в месяц из России, рассказали представители сервисов.

Накануне блокировки Facebook* и Instagram* спрос на VPN в России вырос на 2088% по сравнению со среднесуточным спросом в середине февраля, по данным аналитиков Top10VPN. Сейчас спрос снизился, но использование сервисов всё ещё на 452% выше, чем за неделю до начала военных действий, приводит издание данные исследователей.