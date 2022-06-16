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Сервисы
Маша Цепелева

Власти США профинансируют три VPN-сервиса для «помощи российским пользователям в обходе блокировок» Статьи редакции

Из-за роста спроса от российских пользователей и увеличения нагрузки дополнительные деньги получат nthLink, Psiphon и Lantern.

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Правительство США увеличило финансирование трёх VPN-сервисов с начала конфликта в Украине, чтобы помочь россиянам обойти цензуру, пишет Reuters со ссылкой на пять источников.

С 2015 по 2021 год три сервиса получили финансирование не менее $4,8 млн, пишет издание со ссылкой на открытые документы. С февраля объём увеличился почти вдвое, чтобы помочь сервисам справиться с ростом спроса от российских пользователей, говорят источники.

Финансирование проходит через Агентство США по глобальным СМИ (USAGM) Оно также курирует СМИ «Голос Америки» и «Радио Свобода» и организацию Open Technology Fund.

OTF увеличила поддержку VPN, потому что «российское правительство пытается ввести цензуру, чтобы скрыть правду», подтвердила изданию президент организации Лаура Каннингем. По её оценке, VPN-сервисами в мае пользовались 4 млн россиян. USAGM тоже подтвердило финансирование VPN, но не привёл о точных данных.

МИД России не ответил на вопросы издания о цензуре. В предыдущих заявлениях представители Кремля говорили, что «Россия регулирует определенные сайты, как и многие другие страны мира».

Количество пользователей nthLink из России выросло в несколько раз с конца февраля, Psiphon используют более 1,3 илн россиян в день, Lantern — 1,5 млн пользователей в месяц из России, рассказали представители сервисов.

Накануне блокировки Facebook* и Instagram* спрос на VPN в России вырос на 2088% по сравнению со среднесуточным спросом в середине февраля, по данным аналитиков Top10VPN. Сейчас спрос снизился, но использование сервисов всё ещё на 452% выше, чем за неделю до начала военных действий, приводит издание данные исследователей.

*принадлежат Meta, признанной экстремистской в России

#новость #vpn

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31 комментарий
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Revenant

Тот самый момент, когда иностранное государство заботится о гражданах больше, чем их собственное.

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Артем П.

Тот момент, когда иностранное государство делает санкции для чиновников, зная что хлебнут говна обычные люди.

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Живой меч

Санкции направлены против экономики, чтоб снизить возможности финансирования войны. Странно ожидать, что это не ударит по обычным людям.

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Andrey Romanov

Свои интересы они преследуют, а не заботятся. И правильно люди говорят что теперь тот же psiphon наверняка будут блочить. А жаль, так как приложение топовое хотя бы по тому что можно частично проксировать траффик.

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Вячеслав Осадчий

Вы серьезно верите в заботу? Поражаюсь наивности людей. И ещё раз убеждаюсь, что пропаганда с той стороны отлично работает. Скажите ещё, что они демократию в мир несут:)

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Виктория Никанорова

на этой стороне пропаганда работает ещё лучше, и её сторонники - люди гораздо более наивные в силу отсутствия должных знаний и критического мышления

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Revenant

Вы - очередное доказательство того, что в России в конец разучились в сарказм.

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Something Wrong

Сомнительное высказывание. Дело не в заботе, а в определенном преследовании определенных целей. А вообще, вот ресурс есть «SOAPUI» в РФ его не блокировали, но ресурс заблокирован со стороны разработчика для всех жителей РФ. Просто пример.

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Николай Варламов

Профинансируют и они без очереди пополнят список заблокированных в России впн-сервисов)

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Антон Гамаюнов

Этот список не имеет значения, если у тебя бесконечные ресурсы IP. РКН банит не сервис, а айпишники, которые они используют

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Незаконный диод

Уже давно банятся протоколы, а не отдельные ip

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Павел Фомичев

Вводить санкции,а потом спонсировать впн сервисы-логично,логично

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Виктория Никанорова

санкции вводятся против гос-ва. все понимают, что по обычным гражданам это ударяет, ну а что делать. никто не хочет связываться со страной-токсом. вот и поддерживают нас как могут.

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Алеоп

Трындеж. Недавно запретили оказывать россиянам проживающим в РФ оказывать бухгалтерские и консалтинговые услуги. Прям забота о гражданах бедненьких зашкаливает

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Алеоп

Не иначе как инвестиция. Или их поставщики контента совсем плачут, что не могут в интернеты свободные выйти

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Лысый криптоинвестор

Отлично. Хоть какая-то хорошая новость. VPN‘ов много не бывает.

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Администратор Аккаунта

Предлагаю российским разработчикам импортозаместить это и сделать собственные впн, не хуже американских.

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Sasha Bochkin

Так уже давно у каждого есть свой серверок зарубежом с настроенным VPN). А как иначе работать, когда половина интернета просто заблокирована.

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Oleg Zhuravlev

А утех кто за бугром, есть свой ВПН в России матушке, чтобы ходить на всякие госуслуги ;))

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Кавказский единорожек88

Прямо сюр, понимаю цели и задачи, но звучит-то как?
Власти штатов дадут россиянам рабочий vpn!

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Незаконный диод

Помощь пришла откуда не ждали.

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Alexey

Сейчас визг начнется из известных ртов.
А потом всяческие баны этих сервисов.
Засекайте

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Артемий Закабуня

«…чтобы помочь россиянам обойти цензуру» 😂
Спасибо, а то у США только 100% “правда“ про Россию.

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sua

Ничего себя за что?

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Виктория Никанорова

сочувствуют нам

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Администратор Аккаунта
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Roman Volgasov

Какие добряки

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Kuba7

Чувствую подъёбку

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Alex Crown

А эти VPN дадют россиянам бесплатно? Или надо будет их оплачивать с заблокированных Visa и MasterCard?

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Ли Ши

Сейчас бы Дурову свой VPN выпустить. Со слоганом в стиле : "Они не заблочили мой телеграм, не смогут и мой VPN!"
:)

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Alexandr Gunich

Бесплатный сыр в мышеловке. Или условно-бесплатный.

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