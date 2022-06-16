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Маша Цепелева

Минцифры: «После блокировок Facebook*, Instagram* и Twitter потеряли 80% российского трафика» Статьи редакции

На первом месте по объёму трафика среди иностранных сервисов — YouTube.

О потере трафика заблокированных соцсетей рассказал Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме, его слова приводит «Интерфакс».

Примерно на три эти соцсети приходилось 10-12% мобильного трафика. Те цифры, которые у нас есть, показывают, что только пятая часть этого трафика ушла в VPN. На 80% закончилось потребление.

Максут Шадаев
глава Минцифры

На первом месте по трафику остаётся YouTube — 18% трафика, по данным операторов «большой четвёрки» («Билайн», «Мегафон», МТС, Tele2). Доля TikTok упала с 12% в январе-феврале до 10% в июне. Доля Telegram выросла в два раза — до 6%, доля WhatsApp не изменилась — 2%. Доля «ВКонтакте» выросла на треть — до 10%.

  • В конце марта 2022 года аналитики системы мониторинга Brand Analytics сравнили как изменилась аудитория соцсетей после блокировок. По их данным, в Instagram* постов стало на 30% меньше, в Facebook* — на 16%, в Twitter — на 5%. По данным Mediascope, в мае охваты Instagram* в России упали до 11,7 млн в сутки, до «спецоперации» было 39 млн пользователей.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новость #минцифры #twitter #instagram #facebook

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20 комментариев
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Дмитрий Филиппов

Цукерберг наверное волосы на жопе рвет, такой рынок потерял, ууу.
Ладно, - 80 % из России, + 50% из Нидерландов. Марк успокоился.

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Поджог Сараев

Потеряли где-то 3-4% от общемирового кол-ва ежедневно активных пользователей. Цифра относительно небольшая, главное чтобы stonks only up ребята не занервничали

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Grigory Kosov

Поскольку, половина instagram'a* прибежала сюда и каждый день постит картиночки и "экспертные мнения", прошу разблокировать все обратно!

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

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Юлия Баранова

Не пытайтесь оправдать. Те, кому надо - заходят через VPN

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Георгий Станков

Не знаю как по фб и твиттеру, в инсте явно не -80%< по ощущением процентов 30 ушло

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Слегка Придурковатый

Не совсем понятно, Максут Шадаев хвастается или недоумевает, что потребление закончилось на 80% (а не на 100%)?

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Антон Толстой

Сегодня Рогозину помогли уйти из Twitter 🤣

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Betty Boop

Сейчас Инста открылась с ПК без vpn...

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Niko

Нее, не открылась

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Betty Boop

У меня - да!

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Sergei Ogarkov

Хвастаться, что вы не в РФ - нехорошо

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unknown

каким образом они узнали какая часть ушла в vpn?

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Слегка Придурковатый

Они спросили у РКН.

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Pavel Zakharov

Достижение так достижение, есть чем гордиться

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Регулярный Слава

Капля в море

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Трудный браслет

У г-на Шадаева все цифры крутятся в районе 80-85%

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Марьян Санду

и как раз сегодня новость была о том, что США финансировали VPN. возможно, они финансировали не для российских граждан, а чтоб восстановить потери Meta

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Владислав Гагай

Очень спорно, потому что профита в виде денег с этого мероприятия будет мало, либо не будет вовсе (что звучит вероятнее)

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Никита Румянцев

Как то что то не верится,как сидел в фб,твиттере так и сижу и все мои знакомые тоже пользуются заблокированными соц.сетями,поэтому 80% выглядят не реалистично

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Кавказский единорожек88

В целом потеря для соцсетей не так и велика. если брать общемировые показатели. У нас слишком малочисленное население, к сожалению, поэтому никто в руководстве этих площадок в обмороки наверняка не падал.

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