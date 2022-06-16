Минцифры: «После блокировок Facebook*, Instagram* и Twitter потеряли 80% российского трафика» Статьи редакции
На первом месте по объёму трафика среди иностранных сервисов — YouTube.
О потере трафика заблокированных соцсетей рассказал Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме, его слова приводит «Интерфакс».
На первом месте по трафику остаётся YouTube — 18% трафика, по данным операторов «большой четвёрки» («Билайн», «Мегафон», МТС, Tele2). Доля TikTok упала с 12% в январе-феврале до 10% в июне. Доля Telegram выросла в два раза — до 6%, доля WhatsApp не изменилась — 2%. Доля «ВКонтакте» выросла на треть — до 10%.
- В конце марта 2022 года аналитики системы мониторинга Brand Analytics сравнили как изменилась аудитория соцсетей после блокировок. По их данным, в Instagram* постов стало на 30% меньше, в Facebook* — на 16%, в Twitter — на 5%. По данным Mediascope, в мае охваты Instagram* в России упали до 11,7 млн в сутки, до «спецоперации» было 39 млн пользователей.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
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Цукерберг наверное волосы на жопе рвет, такой рынок потерял, ууу.
Ладно, - 80 % из России, + 50% из Нидерландов. Марк успокоился.
Потеряли где-то 3-4% от общемирового кол-ва ежедневно активных пользователей. Цифра относительно небольшая, главное чтобы stonks only up ребята не занервничали
Поскольку, половина instagram'a* прибежала сюда и каждый день постит картиночки и "экспертные мнения", прошу разблокировать все обратно!
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
Не пытайтесь оправдать. Те, кому надо - заходят через VPN
Не знаю как по фб и твиттеру, в инсте явно не -80%< по ощущением процентов 30 ушло
Не совсем понятно, Максут Шадаев хвастается или недоумевает, что потребление закончилось на 80% (а не на 100%)?
Сегодня Рогозину помогли уйти из Twitter 🤣
Сейчас Инста открылась с ПК без vpn...
Нее, не открылась
У меня - да!
Хвастаться, что вы не в РФ - нехорошо
каким образом они узнали какая часть ушла в vpn?
Они спросили у РКН.
Достижение так достижение, есть чем гордиться
Капля в море
У г-на Шадаева все цифры крутятся в районе 80-85%
и как раз сегодня новость была о том, что США финансировали VPN. возможно, они финансировали не для российских граждан, а чтоб восстановить потери Meta
Очень спорно, потому что профита в виде денег с этого мероприятия будет мало, либо не будет вовсе (что звучит вероятнее)
Как то что то не верится,как сидел в фб,твиттере так и сижу и все мои знакомые тоже пользуются заблокированными соц.сетями,поэтому 80% выглядят не реалистично
В целом потеря для соцсетей не так и велика. если брать общемировые показатели. У нас слишком малочисленное население, к сожалению, поэтому никто в руководстве этих площадок в обмороки наверняка не падал.