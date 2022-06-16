В рейтинге была и «ВКонтакте», но закрепился только «Яндекс».

Визуализировал данные о самых популярных за 29 лет сайтах предприниматель и блогер Джеймс Игл. Он сопоставил данные по количеству заходов в месяц на популярных сайтах с января 1993 года по январь 2022 года.