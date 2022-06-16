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Маша Цепелева

График: самые популярные сайты в мире с 1993 по 2022 год Статьи редакции

В рейтинге была и «ВКонтакте», но закрепился только «Яндекс».

Визуализировал данные о самых популярных за 29 лет сайтах предприниматель и блогер Джеймс Игл. Он сопоставил данные по количеству заходов в месяц на популярных сайтах с января 1993 года по январь 2022 года.

Игл взял данные из открытых источников — сервисов SEMRush, Statista, Internet Archive, Google Analytics и корпоративных отчётов.

  • Сайт America Online (AOL) с разными онлайн-сервисами был на первом месте с 1993 до 2000 года, его обогнал Yahoo. Тогда количество заходов в поисковую систему превысило 400 млн в месяц. Amazon появился в рейтинге в 1998 году, eBay — в 1999-м.
  • В 2001 году в топе впервые появился Google, за год он поднялся до четвёртого места, у него было в пять раз меньше заходов, чем у Yahoo.
  • В 2005 году в рейтинге появилась первая соцсеть — Myspace. Чуть позже в этом же году — «Википедия». В 2006-м Google стал самым популярным сайтом, количество заходов в месяц превысило 5 млрд. В 2007 году впервые в рейтинге — YouTube, сразу на седьмом месте (883 млн), в 2008-м — Facebook на четвёртом (1,3 млрд), «Яндекс» — на девятом (890 млн).
  • В декабре 2008 года Myspace выбыл из рейтинга, в 2012 году в рейтинге появилась «ВКонтакте», соцсеть была в топе самых посещаемых сайтов до 2014 года (тогда было 1,4 млрд заходов в месяц). В 2012 году впервые появился Twitter, в 2014-м — Instagram*.
  • С 2019 года список лидеров практически не меняется, разнится только количество заходов. В лидерах на январь 2022 года — Google (89 млрд), YouTube (34 млрд), Facebook* (22 млрд), Twitter (6,5 млрд), Instagram* (6 млрд), китайская поисковая система Baidu (5,5 млрд), «Википедия» (5,5 млрд), «Яндекс» (3,6 млрд), Yahoo (3,5 млрд) и порносайт Xvideo (3,3 млрд).

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России.

#facebook #instagram #google #яндекс #вконтакте

2068 просмотров
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12 комментариев
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Яндекс не совсем Гугл конечно, но Яндекса были шансы до недавнего времени.

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Абдурахман Сайдуллаев

Но у кого-то были другие были на это, к сожалению(

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Константин Исаев

У Яндекса были все шансы зайти на рынок Европы и отхватить долю Google там конечно

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Иван Петров

С момента ухода под контроль государства не было

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Анна Лисенко

Дуров - это про ВК, а не про яндекс

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Иван Петров

Извиняюсь попутал, с того момента как яндекс перешел под контроль государства конечно же.

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Pavel Fedorov

В какой исторический момент?

В 2012 яндекс выводил на рынок Турции свой поиск, у них тогда были планы точечной международной экспансии - идти от страны к стране, сосредотачивая максимум усилий на текущем государстве. В итоге им удалось занять что-то вроде 1% от всего рынка, хотя изначально планировали выйти на 20% в течение первых 5 лет. Как я понимаю, после этой неудачи от дальнейших планов отказались, турецкий офис закрыли пару лет назад.

Такси (Yango) пытается дергаться в некоторых странах, но в той же Сербии не получилось взлететь. Не знаю как успехи в Финляндии, Израиле и африканских странах, может кто-то знающий прокомментирует.

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Ivan Mart

1%? Со слов знакомых турков, у них карты например Яндекса используют все, в разы удобнее Гугла считают.

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Унылый Дорси

Вся жизнь пронеслась перед глазами, но как-то слишком быстро.

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Alexander Shestakov

Где то прочел, что частным лицам при написании статей необязательно ставить звездочки и расшифровывать их в отношении метьl и входящих в нее компаний.
Разъяснение то ли суда было, то ли практикующих юристов...
Ищу, не вижу разъяснения по этому вопросу. Может кто знает где оно.

Это бред частным лицам из-за чьих то геополитических заморочек выполнять решения "безумцев", наделенных полномочиями.

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Nick

Надеюсь через лет 10 Фейсбук разорится и это убожество закроется. Твиттер просто бесполезнейшая соц сеть. Яндекс рекламная помойка. Ютуб и гугл заслуженно в топ.
А почему Xvideos популярнее PornHub? Вроде последние постоянно везде на слуху.

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Owner

Ха, не знал что Xvideos популярнее Phub... пойду заценю.

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