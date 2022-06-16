Венчурная платформа «Сбера» запустила витрину с аналогами зарубежных сервисов от российских ИТ-стартапов Статьи редакции
Компании могут зарегистрироваться бесплатно, в каталоге сейчас больше 100 решений.
- Платформа для взаимодействия инвесторов и стартапов SberUnity, которую «Сбер» запустил в сентябре 2021 года, открыла раздел «Импортозамещение».
- Российские ИТ-стартапы могут добавить в каталог свои решения — аналоги зарубежных сервисов, а представители корпораций выбрать из них оптимальные или опубликовать собственный запрос.
- Сейчас в разделе 101 решение: HR-платформы, агрегаторы для поиска жилья, онлайн-бронирования транспорта, генератор интернет-магазинов, сервис управления проектами и планирования и другие.
- Чтобы попасть в базу, стартапам нужно указать, какие зарубежные сервисы они замещают, в чём их превосходят и какие именно функции иностранных сервисов поддерживают. Регистрация и резидентство в SberUnity бесплатны, нужен технологический стартап стадии MVP и выше, оформленное юрлицо или ИП.
- В апреле 2022 года Минцифры тоже представило список российских аналогов зарубежных сервисов: соцсети, мессенджеры, браузеры, антивирусы, сервисы такси, аренды жилья и билетов и другие. В него попали крупные компании: например, Ozon вместо Amazon, «Видеозвонки VK» вместо Discord.
776 просмотров
То есть по большому счёту ИТ-сбер изобрёл очередной каталог сайтов? Ну, мощно, да.
Какие времена, такие и решения
Вы не понимаете, это импортозамещение)
Идея топ, но над реализаций работать и работать. Там бесконечная бюрократия с подачей и поддержкой своего проекта :(
Нормальная тема, но как всегда начали хейтить
Как жить без сбера то? Просто спаситель ёпта. Что-то морозит от такой заботы.