Злоумышленники два месяца незаметно изучали платформу и готовились ко взлому.

{"id":444097,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":444097,"gtm":null} 1142 просмотров

9 мая 2022 года российский видеохостинг Rutube подвергся «сильнейшей за всю историю» сервиса кибератаке, из-за которой сайт не работал в течение нескольких дней. В компании Positive Technologies, которая устраняла последствия взлома, рассказали «Ведомостям», что хакеры проникли в инфраструктуру ещё в марте — за два месяца до того, как вывести его из строя.

Rutube взломали заблаговременно: первые следы компрометации относятся к началу весны. Это была именно целевая хакерская атака, нацеленная на нанесение максимального и долговременного урона сервису. Денис Баранов глава Positive Technologies

После взлома в марте хакеры начали изучать системы защиты Rutube, при этом не подавая никаких признаков активности, и службы безопасности платформы не могли их вычислить.

Хакеры запланировали провести полноценный взлом и вывести из строя инфраструктуру Rutube 9 мая 2022 года. По словам Баранова, за два месяца они «чётко выделили виртуальные машины, задействованные в обеспечении работы сервиса, и удаляли именно их».

Сотрудники службы безопасности Rutube хорошо справились с последствиями полноценной атаки 9 мая, считает Баранов. Он отметил, что они начали изолировать затронутые хакерами виртуальные машины, как только замечали первые признаки взлома. За счёт этого они смогли спасти часть инфраструктуры от воздействия злоумышленников.