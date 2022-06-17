60 дней кино и сериалов за 0 ₽
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте https://hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND.
Сервисы
Солдатский томагавк_два

МТС запустила сервис облачного гейминга Remote Play — он работает за счёт компьютеров пользователей Статьи редакции

Пока сервис бесплатный, позже за него нужно будет платить.

  • Работу Remote Play обеспечивают пользователи, компьютеры которых подключаются к единой платформе, пишет «Коммерсантъ». В основе лежат технологии пограничных вычислений, которые позволяют использовать мощности пользовательских компьютеров через проводные и мобильные сети.
  • В отличие от обычных сервисов облачного гейминга, в Remote Play нагрузка ложится не на центры обработки данных, принадлежащие компании, а на устройства пользователей, которые готовы обмениваться мощностями.
  • Пока сервис находится в бета-тестировании, доступ к нему бесплатный. Сколько он будет стоить после него, пока неизвестно. Играть можно через компьютер, смартфон, планшет, приставку или телевизор на Android TV. Для запуска нужно установить Remote Play на свой игровой компьютер, а потом по ссылке играть с другого устройства.
  • При этом минимальные требования для устройства — операционная система Windows 10, видеокарта GTX 960 или Radeon R9 270X. Для комфортной игры нужна видеокарта GTX 1650 или Radeon RX 570 и выше.
  • Подобный сервис пробовала запускать в 2020 году платформа облачного гейминга Playkey — в пандемию они брали в аренду устройства в компьютерных клубах. Но успеха как у самостоятельного бизнеса не было, а в 2021 году компанию купила VK, пишет издание.
  • В 2020 году МТС запустила маркетплейс с облачными игровыми сервисами Loudplay, Playkey, Drova и GFN.ru.

#новость #мтс

2304 просмотров
60 дней кино и сериалов
бесплатно
по промокоду
VC60
Забрать
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
33 комментария
Написать комментарий...
MEGAtraXXXer666

Отличная идея для майнинга на железе хомяков!

Ответить
Развернуть ветку
MEGAtraXXXer666

Ещё и деньги с них брать, браво!

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Не самый интересный скам. Интереснее была штука от Razer, когда хомяки майнили на своём железе кефир для Рейзер, а взамен получали монетки на которые можно было купить коврик, наушники, и прочий хлам от этой конторы.

Ответить
Развернуть ветку
Spiker Spunreal

а кто майнить будет? МТС?

Ответить
Развернуть ветку
Стабильный теркин30см

p2p игры?
Учитывая стоимость и более чем вероятный дефицит железа – гениальная идея. Да ещё и за деньги.
Понятно, что прорабатывать начали до СВО, но можно ведь и тормознуть, в конце концов.
Или снова как у Вовки из Тридевятого: «И так сойдёт»?

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

А в чем проблема?
Такие сервисы уже давно работают. Грубо говоря, ты мощности своего пк предоставляешь в арену, когда не используешь его.
Причем даже в России они далеко не первооткрыватели. Есть сервис Drova, который делает тоже самое, но из-за маленькой базы и ряда технических проблем, те не могут конкурировать с GFN.
Стоимость железа улетела вниз, вслед за криптовалютами и с таким курсом, наоборот ожидается избыток видеокарт на рынке.

Ответить
Развернуть ветку
Стабильный теркин30см

Я знаю, что они ничего нового не придумали.
Дефицит связан сейчас в РФ не с ценами, а с поставками, точнее их отсутствием. Параллельным импортом все потребности не перекрыть.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

В данный момент никаких трудностей нет с этим. Nvidia вроде ещё и заявили, что не уходят с рынка РФ и не запрещают поставки, типа их принципиальная позиция, вне политики.

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Пипл тупо заказывает на али сейчас и в ус не дует.

Ответить
Развернуть ветку
Стабильный теркин30см

Ага, убитые видюхи и харды (-:

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев
новые карты
убитые

Чел, ты что несёшь?

Ответить
Развернуть ветку
Стабильный теркин30см

Ну, видимо ты просто не в курсе, это практикуется, к сожалению.

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Да, но продавцы всегда указывают новый товар или "пользование".
В середине мая заказал кучу карт себе и знакомым, всеиузе приехали и ну типо. Они все новые, даже Галакс у нонейм продавца на тот момент (ZZGD).

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Так-то дефицита железа не предвидится - вся вторичка вроде лохито, юлы и групп вк по продаже железа забиты объявлениями о продаже старого и нового железа. При этом народ уже даже не берет 3070 за 65, хотя в марте охотно брали и 3060 за 90.

Ответить
Развернуть ветку
Lords Mololo

Так сейчас новые 3080 по 60 отдают. Смысл у перекупсеров сметать

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Люди ленивы, и не все могут / хотят ждать. А 3080 за 60 это при покупке на али же. По крайней мере Galax вроде столько и стоят.

Ответить
Развернуть ветку
Данил Болотин

Я заплачу а они ещё и моё оборудование будут использовать?
Так бы врубил компик, ушёл на работу и копеечку бы заработал. Херня

Ответить
Развернуть ветку
Антон Толстой

Ушел на работу, забыл комп выключить. Пришел, а у тебя проц выгорел.

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Да не, в последний раз у меня такое было с атлоном, который не имел функции отключения при перегреве, и реально сгорал. Сейчас всё намного лучше.

Ответить
Развернуть ветку
Tim Cookie

"В отличие от обычных сервисов облачного гейминга, в Remote Play нагрузка ложится не на центры обработки данных, принадлежащие компании, а на устройства пользователей,"-а пользователям это нужно ?

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

Есть работающий прямой аналог - Drova. Где за сдачу тебе платят, когда предоставляешь мощности своего железа. Здесь такая же модель и рассматривается.

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Обычный блокчейн. Я бы может даже подсосал к этому остатки своих ферм, зависит от денек :)

Ответить
Развернуть ветку
Отрицательный мангал

Странные требования. На GTX 1650 можно и локально неплохо гамать, кажется.

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Если не нужно 2к и лучи в новинках, да.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Voloshin

Мне кажется что-то подобное было в 2013?

Ответить
Развернуть ветку
Timur Linarov

когда все собирались в компьютерных клубах и играли в кс по сети?

Ответить
Развернуть ветку
Lords Mololo

Когда приходил к другу играть в обмен на фишки

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Voloshin

Ну когда мой комп был хостом. Или в статье немного о другом?

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

О, технологии блокчейна во славу игрунов оставшихся без карт из-за самой технологии блокчейна и майнинга.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Капачинский

Правильнее было бы сделать так. Кто предоставляет «ресурсы» доплачивать из платежей тех, кто потребляет. Скажем у меня нет мощного компа, но я играю с телефона, а у Васи мощный комп, который готов поделиться ресурсами, он и получить вознаграждение. Майнгинг в гейминге на ресурсах.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Vasilyev

Все, что делает мтс - гомно.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Лаптев

А если я буду продавать в онлайн играх наркотики, то придут ко мне или хозяину компьютера?

Ответить
Развернуть ветку
Anatol Seibel

Жесть конечно Коммерсант понаписал.

Ничего общего с технологией Playkey у данного продукта нет. В Playkey игрок коннектится к чужому ПК, а у МТС коннект только к своему ПК. По сути клон стимлинка. Каждый может убедиться, скачав прилу.

Плейки до сих пор собирает заявку в партнерскую программу. Платят 30 копеек за минуту, первые 2 или 3 месяца по двойной цене https://welcome.playkey.net/partners

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
null