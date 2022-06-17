60 дней кино и сериалов за 0 ₽
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте https://hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND.
МТС запустила сервис облачного гейминга Remote Play — он работает за счёт компьютеров пользователей Статьи редакции
Пока сервис бесплатный, позже за него нужно будет платить.
- Работу Remote Play обеспечивают пользователи, компьютеры которых подключаются к единой платформе, пишет «Коммерсантъ». В основе лежат технологии пограничных вычислений, которые позволяют использовать мощности пользовательских компьютеров через проводные и мобильные сети.
- В отличие от обычных сервисов облачного гейминга, в Remote Play нагрузка ложится не на центры обработки данных, принадлежащие компании, а на устройства пользователей, которые готовы обмениваться мощностями.
- Пока сервис находится в бета-тестировании, доступ к нему бесплатный. Сколько он будет стоить после него, пока неизвестно. Играть можно через компьютер, смартфон, планшет, приставку или телевизор на Android TV. Для запуска нужно установить Remote Play на свой игровой компьютер, а потом по ссылке играть с другого устройства.
- При этом минимальные требования для устройства — операционная система Windows 10, видеокарта GTX 960 или Radeon R9 270X. Для комфортной игры нужна видеокарта GTX 1650 или Radeon RX 570 и выше.
- Подобный сервис пробовала запускать в 2020 году платформа облачного гейминга Playkey — в пандемию они брали в аренду устройства в компьютерных клубах. Но успеха как у самостоятельного бизнеса не было, а в 2021 году компанию купила VK, пишет издание.
- В 2020 году МТС запустила маркетплейс с облачными игровыми сервисами Loudplay, Playkey, Drova и GFN.ru.
2304 просмотров
Отличная идея для майнинга на железе хомяков!
Ещё и деньги с них брать, браво!
Не самый интересный скам. Интереснее была штука от Razer, когда хомяки майнили на своём железе кефир для Рейзер, а взамен получали монетки на которые можно было купить коврик, наушники, и прочий хлам от этой конторы.
а кто майнить будет? МТС?
p2p игры?
Учитывая стоимость и более чем вероятный дефицит железа – гениальная идея. Да ещё и за деньги.
Понятно, что прорабатывать начали до СВО, но можно ведь и тормознуть, в конце концов.
Или снова как у Вовки из Тридевятого: «И так сойдёт»?
А в чем проблема?
Такие сервисы уже давно работают. Грубо говоря, ты мощности своего пк предоставляешь в арену, когда не используешь его.
Причем даже в России они далеко не первооткрыватели. Есть сервис Drova, который делает тоже самое, но из-за маленькой базы и ряда технических проблем, те не могут конкурировать с GFN.
Стоимость железа улетела вниз, вслед за криптовалютами и с таким курсом, наоборот ожидается избыток видеокарт на рынке.
Я знаю, что они ничего нового не придумали.
Дефицит связан сейчас в РФ не с ценами, а с поставками, точнее их отсутствием. Параллельным импортом все потребности не перекрыть.
В данный момент никаких трудностей нет с этим. Nvidia вроде ещё и заявили, что не уходят с рынка РФ и не запрещают поставки, типа их принципиальная позиция, вне политики.
Пипл тупо заказывает на али сейчас и в ус не дует.
Ага, убитые видюхи и харды (-:
убитые
Чел, ты что несёшь?
Ну, видимо ты просто не в курсе, это практикуется, к сожалению.
Да, но продавцы всегда указывают новый товар или "пользование".
В середине мая заказал кучу карт себе и знакомым, всеиузе приехали и ну типо. Они все новые, даже Галакс у нонейм продавца на тот момент (ZZGD).
Так-то дефицита железа не предвидится - вся вторичка вроде лохито, юлы и групп вк по продаже железа забиты объявлениями о продаже старого и нового железа. При этом народ уже даже не берет 3070 за 65, хотя в марте охотно брали и 3060 за 90.
Так сейчас новые 3080 по 60 отдают. Смысл у перекупсеров сметать
Люди ленивы, и не все могут / хотят ждать. А 3080 за 60 это при покупке на али же. По крайней мере Galax вроде столько и стоят.
Я заплачу а они ещё и моё оборудование будут использовать?
Так бы врубил компик, ушёл на работу и копеечку бы заработал. Херня
Ушел на работу, забыл комп выключить. Пришел, а у тебя проц выгорел.
Да не, в последний раз у меня такое было с атлоном, который не имел функции отключения при перегреве, и реально сгорал. Сейчас всё намного лучше.
"В отличие от обычных сервисов облачного гейминга, в Remote Play нагрузка ложится не на центры обработки данных, принадлежащие компании, а на устройства пользователей,"-а пользователям это нужно ?
Есть работающий прямой аналог - Drova. Где за сдачу тебе платят, когда предоставляешь мощности своего железа. Здесь такая же модель и рассматривается.
Обычный блокчейн. Я бы может даже подсосал к этому остатки своих ферм, зависит от денек :)
Странные требования. На GTX 1650 можно и локально неплохо гамать, кажется.
Если не нужно 2к и лучи в новинках, да.
Мне кажется что-то подобное было в 2013?
когда все собирались в компьютерных клубах и играли в кс по сети?
Когда приходил к другу играть в обмен на фишки
Ну когда мой комп был хостом. Или в статье немного о другом?
О, технологии блокчейна во славу игрунов оставшихся без карт из-за самой технологии блокчейна и майнинга.
Правильнее было бы сделать так. Кто предоставляет «ресурсы» доплачивать из платежей тех, кто потребляет. Скажем у меня нет мощного компа, но я играю с телефона, а у Васи мощный комп, который готов поделиться ресурсами, он и получить вознаграждение. Майнгинг в гейминге на ресурсах.
Все, что делает мтс - гомно.
А если я буду продавать в онлайн играх наркотики, то придут ко мне или хозяину компьютера?
Жесть конечно Коммерсант понаписал.
Ничего общего с технологией Playkey у данного продукта нет. В Playkey игрок коннектится к чужому ПК, а у МТС коннект только к своему ПК. По сути клон стимлинка. Каждый может убедиться, скачав прилу.
Плейки до сих пор собирает заявку в партнерскую программу. Платят 30 копеек за минуту, первые 2 или 3 месяца по двойной цене https://welcome.playkey.net/partners