«Яндекс» поменял дизайн ya.ru, на которой раньше была только строка поиска Статьи редакции
В компании не говорят, заменит ли новая ya.ru текущую страницу yandex.ru.
Первым на обновления обратил внимание Telegram-канал «Нецифровая экономика». Внизу страницы есть переключатель, можно вернуть минималистичный вид страницы.
В «Яндексе» прокомментировали vc.ru, что решили развивать облегчённую версию как одну из точек входа «с фокусом на универсальный поиск, специализированные поисковые вертикали и "Алису"». В компании планируют выпустить новое приложение с таким же фокусом на минимализм.
На обычной главной странице поисковика yandex.ru кроме «Почты» и «Погоды» отображаются котировки, кнопки с переходом на все сервисы компании, лента «Новостей» и «Дзена».
В апреле 2022 года «Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена». Компания заявила, что планирует сосредоточиться на других своих технологиях и продуктах, в том числе поиске, рекламном бизнесе, беспилотниках и облачных технологиях, а также оказании услуг — такси, электронной коммерции, стриминге и музыкальном сервисе.
ya.ru через 3 года:
Не хватает телеэфира и дзена. А вместо строки поиска должно быть разрешение на запись с микрофона для алисы.
Ебаните туда уже 10 блоков директа со всех сторон, ну
К чему эти полумеры)
Мы отнесёмся с пониманием
В принципе - можно строку поиска вообще убрать. Объявлениям лучше знать, что нужно пользователю
PopUnder окна с рекламой Дзена, можно для красоты)
Сайт в модальном окне при первом запуске свой Яндекс.браузер рекламит (yandex.ru), можете в инкогнито проверить) без адблоков
Дзен теперь не их - можно туда маркет пихнуть и 10 разных товаров, что-нибудь да выберется
Ну такое себе. Это для тупых, что ли? И шрифт говно
" Вот мы пока ваши новости смотрели тут не поняли - почему у вас главная страница какая то пустая? Бедно смотрится. Хоть бы подпись какая была. Непонятно ничего ж. Добавьте там. Вот на майл ру захожу - все сразу ясно - поиск новости погода, что в кино идёт, а у вас...как будто вы намекаете что мы бедно живем и ничего у нас нет. Непорядок
С уважением старший уполномоченный Иванов аа"
Самое логичное объяснение
Нужно дописать ЯндексПОИСК, чтобы понятнее было)
Поиск чего именно? Может быть, розыск? Или поиск без вести пропавших? Уточните.
Не хватает еще 512 рекламных блоков.
Это не рекламные блоки, вообще-то. Это блоки внутренних продуктов.
Какие же тупые вы.
Вот держите промокод на Яндекс плюс
Я когда зашёл, подумал сначала, что на месте слова «Поиск» лого Яндекса не прогрузилось из-за плохого интернета. А нет, так и задумано
Я ещё помню когда была страница ya-ra.ru (или как-то так) Когда был рамблер, коллабы и интеграции. Там были быстрые строки на оба поисковика... ой... песок на клавиатуре скрипит....
raya.ru
21 год назад:
Спасибо вам в шляпу.
Превратили главную в полное г*вно - кривое-косое, напичканное всем подряд и как попало, так теперь и нормальную страницу решили портить.
А ведь когда-то (на самом деле, не так уж давно) главную можно было настроить "под себя" и она не была "барахолкой-вырви глаз"....
Настроить под себя можно и сейчас: adblock любой вырежет все ненужное
Включен.
Он режет рекламу (ее и так можно отменить в настройках, не о ней даже речь шла).
Кривь и кось построения самой главной страницы, что какие-то виджеты не отключить (те же "Новости") эдблок не отменяет.
Ну я не пользуюсь поиском яндекса, так что ничего не могу сказать. Кмк разумнее использовать "чистую" страницу ya.ru
ну вот и я перестал главной пользоваться уже с год по вышеописанным причинам)
Правый нижний угол шестерёнка, отключаются все дзены с автору и прочим, остаётся только поиск.
Еще раз:
никакими шестеренками или другими настройками проблема не решается.
Сколько ты там не лазь - отключить можно что-то, но все равно куча неотключаемого ("Новости" уже приводил как пример) + куча просто "свалено здец как и на кой".
Даже в поддержку обращался пару раз: "мы приняли к сведению ваше мнение, пока вот так".
Раньше можно было отключать, перетаскивать, настраивать сами виджеты, не было столько всякой фигни от самого Яндекса на главной. Сейчас же это просто "барахолка 90-х", а не главная.
Так переключись на другую версию, в чем проблема-то? По мне, тык на почту, погоду и пробки ничего сильно не испортили.
На какую "другую версию"? На ya. ru? так о том и речь - что перешли на нее - теперь и ее портить Яндекс начал, о чем мой первоначальный комментарий в ветке. остается перейти на другой поисковик (уже с концами) и другой браузер - свой, когда-то очень неплохой, Яндекс так же не устает портить впихиванием всего и вся не пойми как и зачем
Аппетит приходит во время еды.
Кхм, кхм. Раньше было лучше (с) Вот в наше то время, страница «весила» всего 4 килобайта… не то что щас.
Кто-то эти пользуется? Ладно яндекс такси от безысходности, но всем остальным
Ну вы ж знаете ответ — да, пользуются. Яндекс контролирует более половины поискового рынка России. Яндекс Браузер второй по популярности, им пользуются 25%.
Я сам ищу в Гугле и ничем кроме такси и иногда маркета из Яндекса не пользуюсь, но зачем судить по себе, если статистика популярных айти продуктов хорошо известна)
я уже и забыл что такое существует, а раньше активно пользовался) в 2007
Надо брать пример с канала СОКР – строку покороче, адрес до y.a сократить (-:
Ладно хоть переключатель к старому виду сделали.
странно что нет телевизора
А сколько людей пользуются такими страницами для поиска? По-моему все давно в адресной строке вбивают запрос.
А зачем? Мне нравился минималистичный стиль
Там можно на старую версию вернуться, внизу кнопка
Ты зачем им написал про это, пускай дальше токс разводят.
Чтобы отвлечь вас от цели и затащить в свои сервисы
Совершенство не знает границ.
Намек на то, что откажутся от "яндекса", продадут все, что можно продать, и полностью станут "я"
Не думаю, что в этом для них есть какой-то смысл, дзен и новости-то понятно – такое, остальноевроде не вызывает вопросов
Олды, а кто помнит yandex.ru/white.html ? Увы, нет уже той странички.
Стал бы такой варик основной страницей и цены бы не было
Один нормальный сайт был в интернете все эти десятилетия, и тот начали портить(((
Они уверены что «найдётся всё»? Пора убрать этот слоган
Приложение не нужно, если туда нельзя пихнуть кучу рекламы или слить все данные пользователя. Через год будет засрано ещё больше основного. И надо будет нажать 50 тумблеров, чтобы весь мусор скрыть, как и сейчас
Гугл уходит, Яндекс копирует