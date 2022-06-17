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Маша Цепелева

«Яндекс» поменял дизайн ya.ru, на которой раньше была только строка поиска Статьи редакции

В компании не говорят, заменит ли новая ya.ru текущую страницу yandex.ru.

3872 просмотров

Первым на обновления обратил внимание Telegram-канал «Нецифровая экономика». Внизу страницы есть переключатель, можно вернуть минималистичный вид страницы.

Страница ya.ru до обновления
После обновления

В «Яндексе» прокомментировали vc.ru, что решили развивать облегчённую версию как одну из точек входа «с фокусом на универсальный поиск, специализированные поисковые вертикали и "Алису"». В компании планируют выпустить новое приложение с таким же фокусом на минимализм.

На обычной главной странице поисковика yandex.ru кроме «Почты» и «Погоды» отображаются котировки, кнопки с переходом на все сервисы компании, лента «Новостей» и «Дзена».

В апреле 2022 года «Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена». Компания заявила, что планирует сосредоточиться на других своих технологиях и продуктах, в том числе поиске, рекламном бизнесе, беспилотниках и облачных технологиях, а также оказании услуг — такси, электронной коммерции, стриминге и музыкальном сервисе.

#новость #яндекс

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46 комментариев
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Драка вегетарианца с людоедом
В компании планируют выпустить новое приложение с таким же фокусом на минимализм.

ya.ru через 3 года:

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Сергей Низовцев

Не хватает телеэфира и дзена. А вместо строки поиска должно быть разрешение на запись с микрофона для алисы.

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Деда Миша

Ебаните туда уже 10 блоков директа со всех сторон, ну
К чему эти полумеры)
Мы отнесёмся с пониманием

В принципе - можно строку поиска вообще убрать. Объявлениям лучше знать, что нужно пользователю

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TLGM x Event

PopUnder окна с рекламой Дзена, можно для красоты)

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Деда Миша

Сайт в модальном окне при первом запуске свой Яндекс.браузер рекламит (yandex.ru), можете в инкогнито проверить) без адблоков

Дзен теперь не их - можно туда маркет пихнуть и 10 разных товаров, что-нибудь да выберется

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Герман Воронов

Ну такое себе. Это для тупых, что ли? И шрифт говно

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Екатерина Реднекова

" Вот мы пока ваши новости смотрели тут не поняли - почему у вас главная страница какая то пустая? Бедно смотрится. Хоть бы подпись какая была. Непонятно ничего ж. Добавьте там. Вот на майл ру захожу - все сразу ясно - поиск новости погода, что в кино идёт, а у вас...как будто вы намекаете что мы бедно живем и ничего у нас нет. Непорядок
С уважением старший уполномоченный Иванов аа"

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Герман Воронов

Самое логичное объяснение

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Иван Иванов

Нужно дописать ЯндексПОИСК, чтобы понятнее было)

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Автостопом по Земному шарику

Поиск чего именно? Может быть, розыск? Или поиск без вести пропавших? Уточните.

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Накосика Сукасена

Не хватает еще 512 рекламных блоков.

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RKA

Это не рекламные блоки, вообще-то. Это блоки внутренних продуктов.
Какие же тупые вы.
Вот держите промокод на Яндекс плюс

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Альберт Григорьев

Я когда зашёл, подумал сначала, что на месте слова «Поиск» лого Яндекса не прогрузилось из-за плохого интернета. А нет, так и задумано

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Темный Рыцарь

Я ещё помню когда была страница ya-ra.ru (или как-то так) Когда был рамблер, коллабы и интеграции. Там были быстрые строки на оба поисковика... ой... песок на клавиатуре скрипит....

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selecadm

raya.ru

21 год назад:

Рамблер, Яndex и Google слились в единый проект
В понедельник частные лица Паркер и Норвежский Лесной объявили об открытии некоммерческого…
lenta.ru
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Кадастр

Спасибо вам в шляпу.

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ilia

Превратили главную в полное г*вно - кривое-косое, напичканное всем подряд и как попало, так теперь и нормальную страницу решили портить.

А ведь когда-то (на самом деле, не так уж давно) главную можно было настроить "под себя" и она не была "барахолкой-вырви глаз"....

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Герман Воронов

Настроить под себя можно и сейчас: adblock любой вырежет все ненужное

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ilia

Включен.

Он режет рекламу (ее и так можно отменить в настройках, не о ней даже речь шла).

Кривь и кось построения самой главной страницы, что какие-то виджеты не отключить (те же "Новости") эдблок не отменяет.

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Герман Воронов

Ну я не пользуюсь поиском яндекса, так что ничего не могу сказать. Кмк разумнее использовать "чистую" страницу ya.ru

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ilia

ну вот и я перестал главной пользоваться уже с год по вышеописанным причинам)

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Vyacheslav Teplyakov

Правый нижний угол шестерёнка, отключаются все дзены с автору и прочим, остаётся только поиск.

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ilia

Еще раз:

никакими шестеренками или другими настройками проблема не решается.

Сколько ты там не лазь - отключить можно что-то, но все равно куча неотключаемого ("Новости" уже приводил как пример) + куча просто "свалено здец как и на кой".

Даже в поддержку обращался пару раз: "мы приняли к сведению ваше мнение, пока вот так".

Раньше можно было отключать, перетаскивать, настраивать сами виджеты, не было столько всякой фигни от самого Яндекса на главной. Сейчас же это просто "барахолка 90-х", а не главная.

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Неприемлемый разговор

Так переключись на другую версию, в чем проблема-то? По мне, тык на почту, погоду и пробки ничего сильно не испортили.

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ilia

На какую "другую версию"? На ya. ru? так о том и речь - что перешли на нее - теперь и ее портить Яндекс начал, о чем мой первоначальный комментарий в ветке. остается перейти на другой поисковик (уже с концами) и другой браузер - свой, когда-то очень неплохой, Яндекс так же не устает портить впихиванием всего и вся не пойми как и зачем

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Чудесный американец

Аппетит приходит во время еды.

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Самозанятый Енот Полоскун

Кхм, кхм. Раньше было лучше (с) Вот в наше то время, страница «весила» всего 4 килобайта… не то что щас.

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Александр Корнилов

Кто-то эти пользуется? Ладно яндекс такси от безысходности, но всем остальным

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Лысый криптоинвестор

Ну вы ж знаете ответ — да, пользуются. Яндекс контролирует более половины поискового рынка России. Яндекс Браузер второй по популярности, им пользуются 25%.

Я сам ищу в Гугле и ничем кроме такси и иногда маркета из Яндекса не пользуюсь, но зачем судить по себе, если статистика популярных айти продуктов хорошо известна)

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Гриша Колесников

я уже и забыл что такое существует, а раньше активно пользовался) в 2007

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Стабильный теркин30см

Надо брать пример с канала СОКР – строку покороче, адрес до y.a сократить (-:
Ладно хоть переключатель к старому виду сделали.

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Nomad from Mordor

странно что нет телевизора

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Acupuncture USA

А сколько людей пользуются такими страницами для поиска? По-моему все давно в адресной строке вбивают запрос.

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Александр Соколов

А зачем? Мне нравился минималистичный стиль

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Олег

Там можно на старую версию вернуться, внизу кнопка

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Сергей

Ты зачем им написал про это, пускай дальше токс разводят.

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Поджог Сараев

Чтобы отвлечь вас от цели и затащить в свои сервисы

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Grebnettor

Совершенство не знает границ.

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Артур Ким

Намек на то, что откажутся от "яндекса", продадут все, что можно продать, и полностью станут "я"

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Олег

Не думаю, что в этом для них есть какой-то смысл, дзен и новости-то понятно – такое, остальноевроде не вызывает вопросов

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Сергей Михалёв

Олды, а кто помнит yandex.ru/white.html ? Увы, нет уже той странички.

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Олег

Стал бы такой варик основной страницей и цены бы не было

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Евгений Трифонов

Один нормальный сайт был в интернете все эти десятилетия, и тот начали портить(((

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Аноним

Они уверены что «найдётся всё»? Пора убрать этот слоган

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Деда Миша
В компании планируют выпустить новое приложение с таким же фокусом на минимализм.

Приложение не нужно, если туда нельзя пихнуть кучу рекламы или слить все данные пользователя. Через год будет засрано ещё больше основного. И надо будет нажать 50 тумблеров, чтобы весь мусор скрыть, как и сейчас

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Юлия Баранова

Гугл уходит, Яндекс копирует

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