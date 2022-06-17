В компании не говорят, заменит ли новая ya.ru текущую страницу yandex.ru.

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Первым на обновления обратил внимание Telegram-канал «Нецифровая экономика». Внизу страницы есть переключатель, можно вернуть минималистичный вид страницы.

Страница ya.ru до обновления

После обновления

В «Яндексе» прокомментировали vc.ru, что решили развивать облегчённую версию как одну из точек входа «с фокусом на универсальный поиск, специализированные поисковые вертикали и "Алису"». В компании планируют выпустить новое приложение с таким же фокусом на минимализм.

На обычной главной странице поисковика yandex.ru кроме «Почты» и «Погоды» отображаются котировки, кнопки с переходом на все сервисы компании, лента «Новостей» и «Дзена».