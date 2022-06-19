Этот день станет важной датой в истории Telegram. Он знаменует не только очередную веху в развитии мессенджера, но и начало эпохи надёжной монетизации в соответствии с принципами Telegram. Мы убеждены, что направление развития Telegram должно в первую очередь определяться пользователями, а не рекламодателями. Таким образом, пользователи всегда будут нашим главным приоритетом.