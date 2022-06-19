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60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте https://hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND.
Сервисы
Полина Лааксо

Telegram запустил платную подписку Статьи редакции

Она доступна в новом обновлении в магазине приложений.

7544 просмотров

О запуске и всех функциях компания объявила в своём блоге, сообщив, что число активных пользователей мессенджера превысило 700 млн человек в месяц. Подписка позволит сервису добавлять функции, о которых просит аудитория, и при этом сохранить бесплатный доступ к и без того многофункциональному приложению.

Этот день станет важной датой в истории Telegram. Он знаменует не только очередную веху в развитии мессенджера, но и начало эпохи надёжной монетизации в соответствии с принципами Telegram. Мы убеждены, что направление развития Telegram должно в первую очередь определяться пользователями, а не рекламодателями. Таким образом, пользователи всегда будут нашим главным приоритетом.

команда Telegram

После оформления подписки Telegram Premium практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Можно, например, загружать файлы объёмом до 4 ГБ и скачивать их без ограничений по скорости. Отправлять уникальные стикеры и реакции. Оставлять более длинное описание в профиле и распознавать голосовые сообщения. А также скрывать рекламу в каналах.

  • Компания анонсировала Telegram Premium в начале июня 2022 года.
  • 17 июня опубликовала стоимость — 449 рублей в месяц. Оплатить через iOS-приложение её можно с мобильного счёта «билайна» и МТС. С них же можно купить клиенту других операторов подарочную карту. Нужно нажать на аватар в App Store и выбрать соответствующую графу.
  • Купить подписку через Play Store не получится — Google отключила оплату подписок в России.
  • Пока что подписка доступна только для пользователей iPhone.
Сервисы
Маша Цепелева
В подписке Telegram Premium за $4,99 появится расшифровка аудиосообщений в текст и отключение рекламы — источники Статьи редакции

Среди других функций — увеличенные лимиты в приложении, загрузка файлов размером до 4 ГБ и другое.

#новость #telegram

60 дней кино и сериалов
бесплатно
по промокоду
VC60
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Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
132 комментария
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Сергей К

Пользуясь случаем: Продам домен https://telegram-premium.ru/
Подробнее на Telderi: https://www.telderi.ru/ru/viewsite/2409496

Telegram Premium - что даёт подписка, плюсы и…
Telegram Premium — это не отдельное приложение для “избранных”, а всего навсего платная подписка…
telegram-premium.ru
Telegram Premium - перспективный домен - Биржа…
Telegram Premium - перспективный домен - Биржа интернет-проектов Telderi
www.telderi.ru
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Лимита

А сколько стоит забанить оппозиционные группы по умному голосованию?

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Илон Маск

Что лучше?
- забанить оппозиционные каналы по умному голосованию
- полное прекращение работы Telegram в России

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40 комментариев
Достаточный клуб

Бесплатно

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1 комментарий
Бублик

Бесценно. Для всего остального есть мастеркард, то есть ой…

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1 комментарий
Дмитрий Галыгин

А я куплю только из- за лояльности к компании и поддержании философии

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Лимита

У телеграмма есть философия какая-то?

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Антон Литвинов'антибан

Нормальный мессенджер привратился в парашу

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Достаточный клуб

Зачем вы хуйню несёте?
Для вас что-то изменилось?

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5 комментариев
Молодой Человек

Для обычных людей ничего не поменялось. Для других открылись новые возможности. А в чем, собственно, "параша"?

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5 комментариев
Антон Литвинов'антибан

Все кто дизы ставит, то чмо без мамы

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1 комментарий
Игорь Филин

По прежнему самый удобный и прогрессивны мессенджер.
Хотите и умеете лучше? Запилите свой клиент, может и правда получится лучше, а мы только спасибо скажем и подписку купим)

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1 комментарий
Криминальный пёс_анон

Запустили – молодцы. Теперь главное, чтобы лимиты пользователям без подписки не порезали (-:

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Артем П.

Скинут все на полупроводники) когда прижмёт )

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Илья Фирсов

ну так а как заставить вас купить подписку. или заспамят рекламой или еще какую то "гадость" :)

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Стерлядка Вяленая

Еще как порежут. И в очередной раз не забудут упомянуть, что делается все в первую очередь для юзеров

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Молодой Человек

Дороговато за лимиты и скорость загрузки. Объясните, для кого это? Из важного только Voice-to-Text

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СвяТой_ТапоК

Для поддержки. Нет денег, проходи мимо.

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2 комментария
Алексей Козинов

У меня частный случай: на рабочем аккаунте упёрся в ограничение по количеству папок

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2 комментария
Kv4Nt

Каналы с порнухой и сериалами которые торгуют доступом

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1 комментарий
Саидакбар Убайдуллин

Это необязательно ведь, а Войс ту текст можно через бота

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3 комментария
Hardy

Ну в эту сумму еще входит иконка приложение и звёздочка рядом с именем^^

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Александр Голубев

Товарищ майор деньги взад требует. Триста лямов, не хухры-мухры.

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SYNACK

Когда уже Телеграмм сделает вкладку с общей лентой из каналов. Мне кажется идея лежит на поверхности.

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Сергей Александров

Скоро. В новом коде на гитхаб появились упоминания об этом.

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Прекрасный магнит

Переведи...

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Anton Solovyov

Уже достаточно давно же можно поделить на контакты и каналы или вы о чём?

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3 комментария
бонч

Оформил подписку, думал вернётся стена, но увы.

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Aleksandr A

Ну блин, дороговато, 450 рублей на поддержку. Функции-то по большей части для обычного пользования бесполезны.

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Андрей Верижников

Стоимость ста граммов копчёного лосося в Турции. Не так уж и дорого.

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R.Ra

Персональный менеджер, наводящий идеальный порядок в списке чатов, то где?

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Aleksandr A

Это будет следующая подписка PRIVATE

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2 комментария
Очемговорят Иностранцы

Единственное, чего мне КАТАСТРОФИЧЕСКИ не хватает-это не видеть сообщения забаненных пользователей. Да, я не вижу их в своих ответах, но в общем чате постоянно на одних и тех же забаненных уродов натыкаюсь. У нас в чате, который еще во времена асек работал, была такая функция-когда банишь, не видно сообщений этого пользователя НИГДЕ. Неужели так трудно сделать такую опцию???

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Andrei M

это будет VIP услуга

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Максим Ефимов

Чо там по оплате не через Apple?

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Vladislav

Зашел за этим комментарием. Русской картой пока никак не купить

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1 комментарий
Бублик

Можно оплачивать через оператора, пока не всех отрубили

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Vilent

Затестировал. Проверил скорость загрузки файлов. Тоже самое, быстрее не стало. На 100 мбит/с скорость около 8 мбит/с.

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Vilent

Кроме того подписка, сделанная с айфона не заработала на скаченной с сайта телеги для андроида.

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1 комментарий
Владимир Кондратьев

Проверенные чатики с коксом и куртизанками в пакет входят?

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Александр Голубев

не, только блек джек и шлюхи

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Мирафзал Мирахмадов

Премиум выкатили выборочно? В Узбекистане не появился или я его не нашел

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Стерлядка Вяленая
Мы убеждены, что направление развития Telegram должно в первую очередь определяться пользователями, а не рекламодателями. Таким образом, пользователи всегда будут нашим главным приоритетом.

Да да да, именно из-за такого приоритета в свое время телега переобулась и удалила свое обещание про "вечно будет бесплатно" и навыдумывала реклам и монетизаций. Ведь это для пользователей так приоритетно было))

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Александр Бубнов

господи, ну напишите Паше, он вернёт вам все деньги, которые вы ему заплатили до этого

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4 комментария
Evgeny Voronkov

Наконец-то. А то шуму столько

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Zloy Marketolog

Ну выкатил и выкатил

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Макс Довольный

Лучше объясните, как простым смертным (не тем, кто шарит за виртуалки забугорных карт) купить Premium через AppStore))

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Aleksandr A

с привязанного в апсторе номера МТС и Билайн

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2 комментария
Владислав Булатов

Я давно уже поменял регион на американский и просто оплачиваю всё что надо. Хоть своей забугорной картой, хоть покупкой подарочной забугорной карты через обменник. Выходит намного дешевле чем платить местным 30% от стоимости подписки.

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Никита Киселев

4.99$ для всех, 499 руб для России. Ну да, курс не нарисован

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Бублик

Цены в эппсторе и так были выше и в рублях, и в евро, и в некоторых других валютах. Скину свой комментарий

Telegram опубликовал в App Store стоимость…
Мессенджер обещал официально представить Telegram Premium в июне.
vc.ru
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Albert Toleshov

Когда появится обновление в Google Play Россия и как в РФ оплачивать подписку?
Сейчас в плей версия от 28 апр

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demon demons

А если телега не из стора, а с офсайта установлена, то как оформить подписку?

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Илья Волочков

Для начала обновить. Потом видно будет, мне кажется.

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Кирилл Загоскин

Телеграм молодцы!

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Илья Волочков

Хочу стикеры и звёздочку! Жаль только, что мои любые стикеры со Сберкотом и СберКусей никто не переделает в "полноразмерные" ☹️. Потому что их портируют с ВК не официально ☹️.

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Yo Yo

Жду когда будет альтернативная покупка Premium вне Apps Store

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