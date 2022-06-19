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Telegram запустил платную подписку Статьи редакции
Она доступна в новом обновлении в магазине приложений.
7544 просмотров
О запуске и всех функциях компания объявила в своём блоге, сообщив, что число активных пользователей мессенджера превысило 700 млн человек в месяц. Подписка позволит сервису добавлять функции, о которых просит аудитория, и при этом сохранить бесплатный доступ к и без того многофункциональному приложению.
После оформления подписки Telegram Premium практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Можно, например, загружать файлы объёмом до 4 ГБ и скачивать их без ограничений по скорости. Отправлять уникальные стикеры и реакции. Оставлять более длинное описание в профиле и распознавать голосовые сообщения. А также скрывать рекламу в каналах.
- Компания анонсировала Telegram Premium в начале июня 2022 года.
- 17 июня опубликовала стоимость — 449 рублей в месяц. Оплатить через iOS-приложение её можно с мобильного счёта «билайна» и МТС. С них же можно купить клиенту других операторов подарочную карту. Нужно нажать на аватар в App Store и выбрать соответствующую графу.
- Купить подписку через Play Store не получится — Google отключила оплату подписок в России.
- Пока что подписка доступна только для пользователей iPhone.
Пользуясь случаем: Продам домен https://telegram-premium.ru/
Подробнее на Telderi: https://www.telderi.ru/ru/viewsite/2409496
А сколько стоит забанить оппозиционные группы по умному голосованию?
Что лучше?
- забанить оппозиционные каналы по умному голосованию
- полное прекращение работы Telegram в России
Бесплатно
Бесценно. Для всего остального есть мастеркард, то есть ой…
А я куплю только из- за лояльности к компании и поддержании философии
У телеграмма есть философия какая-то?
Нормальный мессенджер привратился в парашу
Зачем вы хуйню несёте?
Для вас что-то изменилось?
Для обычных людей ничего не поменялось. Для других открылись новые возможности. А в чем, собственно, "параша"?
Все кто дизы ставит, то чмо без мамы
По прежнему самый удобный и прогрессивны мессенджер.
Хотите и умеете лучше? Запилите свой клиент, может и правда получится лучше, а мы только спасибо скажем и подписку купим)
Запустили – молодцы. Теперь главное, чтобы лимиты пользователям без подписки не порезали (-:
Скинут все на полупроводники) когда прижмёт )
ну так а как заставить вас купить подписку. или заспамят рекламой или еще какую то "гадость" :)
Еще как порежут. И в очередной раз не забудут упомянуть, что делается все в первую очередь для юзеров
Дороговато за лимиты и скорость загрузки. Объясните, для кого это? Из важного только Voice-to-Text
Для поддержки. Нет денег, проходи мимо.
У меня частный случай: на рабочем аккаунте упёрся в ограничение по количеству папок
Каналы с порнухой и сериалами которые торгуют доступом
Это необязательно ведь, а Войс ту текст можно через бота
Ну в эту сумму еще входит иконка приложение и звёздочка рядом с именем^^
Товарищ майор деньги взад требует. Триста лямов, не хухры-мухры.
Когда уже Телеграмм сделает вкладку с общей лентой из каналов. Мне кажется идея лежит на поверхности.
Скоро. В новом коде на гитхаб появились упоминания об этом.
Переведи...
Уже достаточно давно же можно поделить на контакты и каналы или вы о чём?
Оформил подписку, думал вернётся стена, но увы.
Ну блин, дороговато, 450 рублей на поддержку. Функции-то по большей части для обычного пользования бесполезны.
Стоимость ста граммов копчёного лосося в Турции. Не так уж и дорого.
Персональный менеджер, наводящий идеальный порядок в списке чатов, то где?
Это будет следующая подписка PRIVATE
Единственное, чего мне КАТАСТРОФИЧЕСКИ не хватает-это не видеть сообщения забаненных пользователей. Да, я не вижу их в своих ответах, но в общем чате постоянно на одних и тех же забаненных уродов натыкаюсь. У нас в чате, который еще во времена асек работал, была такая функция-когда банишь, не видно сообщений этого пользователя НИГДЕ. Неужели так трудно сделать такую опцию???
это будет VIP услуга
Чо там по оплате не через Apple?
Зашел за этим комментарием. Русской картой пока никак не купить
Можно оплачивать через оператора, пока не всех отрубили
Затестировал. Проверил скорость загрузки файлов. Тоже самое, быстрее не стало. На 100 мбит/с скорость около 8 мбит/с.
Кроме того подписка, сделанная с айфона не заработала на скаченной с сайта телеги для андроида.
Проверенные чатики с коксом и куртизанками в пакет входят?
не, только блек джек и шлюхи
Премиум выкатили выборочно? В Узбекистане не появился или я его не нашел
Да да да, именно из-за такого приоритета в свое время телега переобулась и удалила свое обещание про "вечно будет бесплатно" и навыдумывала реклам и монетизаций. Ведь это для пользователей так приоритетно было))
господи, ну напишите Паше, он вернёт вам все деньги, которые вы ему заплатили до этого
Наконец-то. А то шуму столько
Ну выкатил и выкатил
Лучше объясните, как простым смертным (не тем, кто шарит за виртуалки забугорных карт) купить Premium через AppStore))
с привязанного в апсторе номера МТС и Билайн
Я давно уже поменял регион на американский и просто оплачиваю всё что надо. Хоть своей забугорной картой, хоть покупкой подарочной забугорной карты через обменник. Выходит намного дешевле чем платить местным 30% от стоимости подписки.
4.99$ для всех, 499 руб для России. Ну да, курс не нарисован
Цены в эппсторе и так были выше и в рублях, и в евро, и в некоторых других валютах. Скину свой комментарий
Когда появится обновление в Google Play Россия и как в РФ оплачивать подписку?
Сейчас в плей версия от 28 апр
А если телега не из стора, а с офсайта установлена, то как оформить подписку?
Для начала обновить. Потом видно будет, мне кажется.
Телеграм молодцы!
Хочу стикеры и звёздочку! Жаль только, что мои любые стикеры со Сберкотом и СберКусей никто не переделает в "полноразмерные" ☹️. Потому что их портируют с ВК не официально ☹️.
Жду когда будет альтернативная покупка Premium вне Apps Store