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Подходящий глобус

Чиновники и бизнес готовят план спасения российских разработчиков игр — «Ъ» Статьи редакции

После начала «операции» с рынка стали уходить крупные игроки: «Сбер» закрыл SberGames, Plarium и Game Insight — бизнес в России, говорили источники.

  • О подготовке законопроекта о регулировании игровой индустрии для создания необходимых мер поддержки пишут «Ведомости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эти меры уже обсуждались с разработчиками игр и Минцифры, рассказал один из собеседников. Документ «в работе», знает собеседник «Ъ», близкий к администрации президента.
  • В разработке мер задействована часть участников профильной дискуссии на ПМЭФ, отмечают «Ведомости». В частности, на ней предлагалось адаптировать налоговые и другие льготы для ИТ-отрасли под игровую индустрию, упростить механизм выделения грантов и субсидий игровым студиям и заморозить комиссию магазинов приложений от продажи российских игр.
  • Весной запустились несколько российских магазинов приложений: RuStore от VK, NashStore и RuMarket. Они не анонсировали размер комиссии для разработчиков. По словам гендиректора VK Владимира Кириенко, она составит меньше 15%. В VK отказались от комментариев.
  • Поддержкой индустрии власти решили заняться на фоне ухода из России крупных игроков. В июне о закрытии подразделения SberGames объявил «Сбер». По словам источников, бизнес в стране сворачивают разработчик мобильных игр Plarium и разработчик и издатель мобильных игр Game Insight.

#новость

2204 просмотров
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58 комментариев
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Ware Wow
«ни один разработчик игр не предложил родителям забрать на четыре часа в день ребенка и вернуть его счастливым в аквагриме»

Заявили в Минцифры.

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Andrey Gordeev

Да ладно, всем известно, что разработчики игр готовы забирать детей хоть на 24 часа в сутки

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Roman Kotov

Мама папа возьмите внуков на 4 часа в аквагримме верните с растянутой улыбкой, вам всего то 6500км лететь в одну сторону из Сибири .. а что так? А аэропорты закрыли,, ну ничего поезда же ещё есть.... Так примерно?

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Skyray

Спасения надеюсь не как со спецоперацией?

Умы всё равно будут уезжать, какие бы "поддержки" не вводились: для IT вы уже постарались на славу.

Ждём когда Почта России объявит себя разработчиком игр.

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Саратовский бокал

Да там одни санкции на железо всю индустрию на 0 помножат и все разрабы и студенты пошлют эти меры на три веселые буквы.

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Alexander Skripkin

Много уже лично знакомых айтишников уехали?

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12 комментариев
YCbluKOBPbl

Ну почта России, иногда в какой-то степени игра 😔

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Чуждый микроскоп

Как только у нас начинается «регулирование» чего-либо, так можно на этом ставить жирный крест.

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Alexander Skripkin

Сюда сдуло ветром всё говно с тжорнал? Откуда столько хейта в коментах. Раньше обсуждали по существу либо смешно шутили, сейчас только негатив.

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Roman Kotov

Раньше и айтишники в стране были

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Администратор Аккаунта

У вас в профиле стоит реклама запрещенной в России продукции от Meta (признана экстремистской). Товарищ майор просит убрать.

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11 комментариев
Dear Moscow,
Сюда сдуло ветром всё говно с тжорнал? Откуда столько хейта в коментах.

Да, там 3 месяца назад перекрыли канализацию, теперь вовсю течёт сюда.

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Alexander Mitryashkin

Aleksandr Skripkin: ВЭД, торговля из Китая, экспорт.
***
Кто бы говорил

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1 комментарий
Эл Хэлфрид

Все айтишники уехали, остались одни негативщики

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Daniel Rivero-Padilla

Ну как тебе сказать, все готовятся к плохому. Тоже сейчас плохо выглядит радоваться за решения государства. И всегда легче критиковать с дивана чем делать что-то полезный.

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Ха Ха

Наконец то разработчиков игр освободят от нацизма

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Саратовский бокал

А какой план будет, когда санкции вдруг прилетят на железо?

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Император Нолимоций

Как обычно:

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

"упростить механизм выделения грантов и субсидий"

Вот оно главное. Теперь пилить станет ещё проще.

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MEGAtraXXXer666

Тут уже кое-кого спасли от нацистов…
Спасибо, не надо.

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Михаил

Денанологивация отрасли

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Давид Каминер

Они там понимают что значительная часть айти компаний в тч игроделов работает на экспорт? Набиулина говорит что надо переориентироваться на внутренний рынок. Но потерю экспортных доходов, если она всё-таки произойдёт, не получится компенсировать никакими субсидиями. Не уверен что эти льготы смогут компенсировать разработчикам игр хотя бы внезапно укрепившийся рубль.

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Александр Смирнов

Будет примерно так:
Потерявшие внешние рынки игроделы начнут получать многомиллионные субсидии и льготы на то, чтоб создавать новые шедевры. Естественно, шедевры будут посвящены специальной военной операции (шутеры), Петру 1 (симуляторы градостроителя), печенегам и половцам (стратегии), советскому автопрому (гонки на Москвичах, Волгах и Чайках), и конечно же Русскому миру (ММОРПГ). Спроса, конечно же, будет не хватать, и государство продолжит субсидировать разработчиков, получая обещание, что в следующем релизе все баги будут устранены, и мы выйдем на непревзойдённый уровень качества, на невиданный доселе масштаб игрового мира.

Таким образом план спасения будет заключаться в том, что спасать будем все мы, дорогие налогоплательщики.

И это будет повторяться раз за разом, в разных отраслях и масштабах. Ибо из других средств «спасения» государство знает только СВО. И никогда эти люди не смогут уже понять, что лучшая их помощь, на которую все только смеют надеяться - это «не мешать»

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Stan Vuytcz

Где ебаные чиновники там коррупция и воровство!

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Dmitry Kapustin

Сбергеймс то зачем спасать? они даже игры не успели начать делать

Во вторых, спасти их можно только снова открыв доступ к западным апп маркетам

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Artem White

Звучит как комедия

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Vladislav S

Будут команды вагнеровцев посылать зарубеж, чтобы охотились на сбежавших разрабов и привозили обратно.

С- спасение.
С- Своих не бросаем

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Roman Kotov

В контру переиграли?

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Артур Анатольевич Ротарь

Все что говорилось на ПМЭФ можно смело забыть.
План, планы, планы…

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Джахор Дырдырдаев

Было бы что спасать.

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Анна Чернова

Сейчас в Грузии, работаем с мужем в айти. Куча айтишников, в том числе с Беларуси.

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Stan Vuytcz

Чиновники это самые глупые обезьяны из людей. Любой сможет быть чиновником пилить бюджет и воровать, а вот парикмахером или слесарем не каждый!

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Андрей Донской

Пилить бюджет и воровать действительно каждый может. А вот быть чиновником – нет, ровно как и парикмахером, слесарем.

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