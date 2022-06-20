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Глава Минцифры: «Наказания за использование VPN-сервисов не будет» Статьи редакции
В ведомстве называют использование VPN «разумным компромиссом».
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Об отношении властей к сервисам для обхода блокировок сайтов рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в интервью РБК.
Он также считает, что аудитория Facebook*, Twitter и Instagram* сократилась на 80%, потому что пользователям «неудобно переключаться» — постоянно включать и выключать VPN.
Шадаев в очередной раз подчеркнул, что выступает против блокировки YouTube: «Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа. Поэтому закрытие в моем понимании — это самый последний шаг, и он всегда плохо сказывается на конкурентоспособности. Мы это четко понимаем».
- 2 июня российские пользователи сообщили о сбоях в работе Proton NordVPN. Роскомнадзор на вопрос об этом ответил, что «средства обхода блокировок признаны угрозой».
- В середине июня Reuters выяснило, что правительство США увеличило финансирование трёх VPN-сервисов с начала конфликта в Украине, чтобы помочь россиянам обойти блокировки сайтов. Это nthLink, Psiphon и Lantern.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
"Твердо и четко!"
Такая же реакция когда читаю такие новости
Тюрем стока нет, пользуйтесь пока....
"Путин не в курсе пока что такое VPN, поэтому пользуйтесь пока есть возможность" Максуд Шадаев
Будут строить
Да ясен х, у "неугодных" будут проводить обыск на компе или телефоне, и если обнаружен ВПН то привлекать за "использование средств признанных угрозой для национальной безопасности". То есть даже подбрасывать ничего не надо будет.
Какой смысл в блокировке, если тот же Песков открыто говорит, что обходит блокировку? Это как ворота в чистом поле
Где люди, а где Песков. Ты не путай бояр с холопами.
Путину доложить о выполнении задачи по построению СУВЕРЕННОГО интернета
не забываем, что строгость законов РФ компенсируется необязательностью их исполнения
Большинству неудобно включать и выключать впн каждый раз, написано же в статье, что это компромисс, который их устраивает
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В послании к США по гарантиям безопасности было четко обозначено, что Россия не нападает на Украину и не намерена это делать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ой, что правда, забыли упомянуть о грядущем нападении? Вот странно то. Надо же было всем сообщить, согласовать с ООН, получить разрешение от Украины на нападение. Вот негодяи какие.
ну спасибо, с царского плеча нам позволили пользоваться vpn.
Когда же наконец разгонят эту упоротую шарагу?
Вообще-то не позволяли.
Комментарии российских чиновников нужно читать наоборот. Значит будут наказания, но пока их нет
Фух
Зачем вообще тратить время на этого трепача. Очевидно, что не будет наказания со стороны Минцифры. Потому как наказания назначают суды и службы с полномочиями прямого наложения штрафов.
Трепач он и в Африке трепач, не говоря уже когда он вдруг попал в Минцифры.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2009 г. N 228
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(Роскомнадзор)
п.2 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций находится в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Максут Игоревич Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Как бы министр может поручать РКН в какую сторону копать, приказы министерства обязательны для Роскомнадзора.
Люблю почитывать Максута по утрам.
Максут, тогда скажи там своим коллегам из РКН, чтоб они прекращали блокировать VPN-сервисы, т.к. последние являются "средствами обхода блокировок противоправного контента и признаются угрозой".
А то такое ощущение, что ты хочешь усидеть на двух стульях. Но ты-то должен знать, Максут, что про два стула есть и другая поговорка.
Вот что стоит Apple включить для всех доступ к раздельному туннелированию, как в Android. Чтоб ты в VPN просто выбрал, что идёт через него, а что работает вне.
И никаких выключений.
Таки покупайте андроид...
Это нативный VPN клиент Android умеет или все-таки какое-то приложение?
🤦🤦🤦О спасибо что разрешили🤦🤦🤦🤦Великие минцифры.
А есть документ официальный? Или только слова 😁
Потихоньку изучаю навыки маршрутизации. Поднял свою VPN на буржуйском VDS, пока весь трафик проходит через VPN, хочу российский трафик оставить без VPN, иностраный через VPN. Да и вообще не в первой 16 лет назад или около того приходилось мимикрировать под амера дабы играть на US Warsong в WoW
Ой спасибо милостивый государь. Низкий вам поклон. Ска тюрма, а не сорана
Если говорят, что не будет. Это значит только одно – будет. Вопрос времени)
Как всегда читаем ровно наоборот. Если говорят, что запрета не будет, значит запретят уже в течении месяца. Имейте ввиду, запасайтесь)
Чем?
"Шадаев в очередной раз подчеркнул, что выступает против блокировки YouTube: «Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа"-неужели адекватное восприятие от министра
Они меж двух огней. С одной стороны терпеть видео про воровство в Газпроме, а с другой заблочить Ютуб, но получить 90% проникновение VPN`ов в массы, что по сути будет означать разблокировку вообще всех сайтов и ресурсов, которые они так тщательно годами блочили.
@Revenant о тебе позаботились)))
Максуд "Разумный компромисс" Шадаев
Это как «дышать нельзя, но наказания за вдохи нет»
Двойное послание - ситуация, в которой субъект получает взаимно противоречащие указания, принадлежащие к разным уровням коммуникации.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Двойное_послание
А они умеют в индукцию расстройств.
От создателей "повышения пенсионного возраста не будет"
Нап*здели?
Значит запретят
У одного меня второй день инста работает без vpn ?
Ну б*л*я СПАСИБО!!!
Нахрена тогда блокировать всё и вся, если с одной кнопки доступ открывается? Отрицательная Логика
Сколько раз твердили миру, что в РКН берут д**илов.
Суть такова, что невозможно закрыть трафик полностью.
Тем более заблокировать все VPN, блокируют лишь самые известные.
Кому надо скину таблицу, там под 1000 различных VPN о которых РКН и не знает.
Еще пошаговый гайд, как создать собственный VPN.
При чем тут трафик? Он говорит про наказание за использование.
И внизу легко можно изолировать р российский сегмент интернета как в кндр
Шадаев в очередной раз подчеркнул, что выступает против блокировки YouTube: "Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа"
Это он Рутуб имел в виду или вот это поделие https://yotubix.com/
Кстати, никто не знает, чья это помойка?
Рутуб допилить можно, видео смотреть и комментировать уже можно
Ну, по сути, то же самое, что с детищами Цукерберга: они экстремисты и всячески запрещены и порицаются, но если очень хочется – смотри/пиши/читай на здоровье, гражданин. Чтобы было удобнее смотреть заблокированные ресурсы – пользуйся аналогично запрещёнными VPN, не возбраняется.
Всё логично, чего уж там (-:
Ну, хоть штрафовать сажать не будут (пока?) и на том спасибо. Вот здесь не иронизирую.
Я думаю, у них сейчас ресурсов нет, чтобы построить великий российский фаервол. Но они преподносят это как - зацени, какие мы добрые.
При чем тут фаервол? Можно ввести уголовное наказание за использование VPN
Можно же поставить VPN, через который только заблокированные сайты будут перенаправляться
Это сейчас наказания за VPN не будет, а потом все что угодно может быть, как в 1937-м...
Вот интересно да. Сначала пытались навернуть Ютуб, угрожали как могли, не вышло, через две недели выходит Максут Шадаев и сообщает что, ну... Не планируется.
Теперь с конца мая пытались убить VPN, не получилось, и, второй раз, как только попытки прекратились, выходит Максут Шадаев и говорит - да ваще не планируется, чё вы.
У меня складывается ощущение, что Шадаев в данной ситуации просто зарабатывает политические очки высказывая уже принятые решения.
Единственное про 80% надо было поскромнее быть. Люди же могут проверить.