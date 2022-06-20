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Сервисы
Маша Цепелева

Глава Минцифры: «Наказания за использование VPN-сервисов не будет» Статьи редакции

В ведомстве называют использование VPN «разумным компромиссом».

2765 просмотров

Об отношении властей к сервисам для обхода блокировок сайтов рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в интервью РБК.

Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь её дальше, и сохранит.

Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс.

Максут Шадаев

Он также считает, что аудитория Facebook*, Twitter и Instagram* сократилась на 80%, потому что пользователям «неудобно переключаться» — постоянно включать и выключать VPN.

Шадаев в очередной раз подчеркнул, что выступает против блокировки YouTube: «Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа. Поэтому закрытие в моем понимании — это самый последний шаг, и он всегда плохо сказывается на конкурентоспособности. Мы это четко понимаем».

  • 2 июня российские пользователи сообщили о сбоях в работе Proton NordVPN. Роскомнадзор на вопрос об этом ответил, что «средства обхода блокировок признаны угрозой».
  • В середине июня Reuters выяснило, что правительство США увеличило финансирование трёх VPN-сервисов с начала конфликта в Украине, чтобы помочь россиянам обойти блокировки сайтов. Это nthLink, Psiphon и Lantern.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новость #vpn #минцифры

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73 комментария
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Саратовский бокал

"Твердо и четко!"

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Ащьф Лштшфум
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Рикардо Иванов
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Джахор Дырдырдаев
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Jeff Trump

Такая же реакция когда читаю такие новости

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Лимита

Тюрем стока нет, пользуйтесь пока....

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Лимита

"Путин не в курсе пока что такое VPN, поэтому пользуйтесь пока есть возможность" Максуд Шадаев

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Котик Котиков

Будут строить

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Egor Chusov

Да ясен х, у "неугодных" будут проводить обыск на компе или телефоне, и если обнаружен ВПН то привлекать за "использование средств признанных угрозой для национальной безопасности". То есть даже подбрасывать ничего не надо будет.

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Степан Фадеев

Какой смысл в блокировке, если тот же Песков открыто говорит, что обходит блокировку? Это как ворота в чистом поле

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Антон Толстой

Где люди, а где Песков. Ты не путай бояр с холопами.

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10 комментариев
Лимита

Путину доложить о выполнении задачи по построению СУВЕРЕННОГО интернета

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Николай Козлов

не забываем, что строгость законов РФ компенсируется необязательностью их исполнения

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1 комментарий
Максим Петров

Большинству неудобно включать и выключать впн каждый раз, написано же в статье, что это компромисс, который их устраивает

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1 комментарий
Кадастр

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В послании к США по гарантиям безопасности было четко обозначено, что Россия не нападает на Украину и не намерена это делать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Игорь

Ой, что правда, забыли упомянуть о грядущем нападении? Вот странно то. Надо же было всем сообщить, согласовать с ООН, получить разрешение от Украины на нападение. Вот негодяи какие.

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1 комментарий
Miskatonic University

ну спасибо, с царского плеча нам позволили пользоваться vpn.

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Автостопом по Земному шарику

Когда же наконец разгонят эту упоротую шарагу?

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Маргарин Зашибович

Вообще-то не позволяли.

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Котик Котиков

Комментарии российских чиновников нужно читать наоборот. Значит будут наказания, но пока их нет

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Demid An

Фух

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Маргарин Зашибович

Зачем вообще тратить время на этого трепача. Очевидно, что не будет наказания со стороны Минцифры. Потому как наказания назначают суды и службы с полномочиями прямого наложения штрафов.
Трепач он и в Африке трепач, не говоря уже когда он вдруг попал в Минцифры.

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Blackrock

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2009 г. N 228
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПОЛОЖЕНИЕ

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(Роскомнадзор)
п.2 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций находится в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Максут Игоревич Шадаев

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Как бы министр может поручать РКН в какую сторону копать, приказы министерства обязательны для Роскомнадзора.

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Слегка Придурковатый

Люблю почитывать Максута по утрам.

Максут, тогда скажи там своим коллегам из РКН, чтоб они прекращали блокировать VPN-сервисы, т.к. последние являются "средствами обхода блокировок противоправного контента и признаются угрозой".

А то такое ощущение, что ты хочешь усидеть на двух стульях. Но ты-то должен знать, Максут, что про два стула есть и другая поговорка.

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За что нам это

Вот что стоит Apple включить для всех доступ к раздельному туннелированию, как в Android. Чтоб ты в VPN просто выбрал, что идёт через него, а что работает вне.
И никаких выключений.

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Лимита

Таки покупайте андроид...

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1 комментарий
Сашка Тютин
к раздельному туннелированию, как в Android

Это нативный VPN клиент Android умеет или все-таки какое-то приложение?

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unknown

🤦🤦🤦О спасибо что разрешили🤦🤦🤦🤦Великие минцифры.

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Lukas Dexter

А есть документ официальный? Или только слова 😁

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Вадим Трушин

Потихоньку изучаю навыки маршрутизации. Поднял свою VPN на буржуйском VDS, пока весь трафик проходит через VPN, хочу российский трафик оставить без VPN, иностраный через VPN. Да и вообще не в первой 16 лет назад или около того приходилось мимикрировать под амера дабы играть на US Warsong в WoW

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Сергей Барбашов

Ой спасибо милостивый государь. Низкий вам поклон. Ска тюрма, а не сорана

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Никита Ярунин

Если говорят, что не будет. Это значит только одно – будет. Вопрос времени)

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Стерлядка Вяленая

Как всегда читаем ровно наоборот. Если говорят, что запрета не будет, значит запретят уже в течении месяца. Имейте ввиду, запасайтесь)

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Rnatery

Чем?

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Андрей Грачев

"Шадаев в очередной раз подчеркнул, что выступает против блокировки YouTube: «Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа"-неужели адекватное восприятие от министра

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Лысый криптоинвестор

Они меж двух огней. С одной стороны терпеть видео про воровство в Газпроме, а с другой заблочить Ютуб, но получить 90% проникновение VPN`ов в массы, что по сути будет означать разблокировку вообще всех сайтов и ресурсов, которые они так тщательно годами блочили.

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Никита Краснов

@Revenant о тебе позаботились)))

Власти США профинансируют три VPN-сервиса для…
Из-за роста спроса из России и увеличения нагрузки дополнительные деньги получат nthLink, Psiphon…
vc.ru
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Лимита

Максуд "Разумный компромисс" Шадаев

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Автостопом по Земному шарику
Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс
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Александр

Это как «дышать нельзя, но наказания за вдохи нет»

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High Stakes

Двойное послание - ситуация, в которой субъект получает взаимно противоречащие указания, принадлежащие к разным уровням коммуникации.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Двойное_послание

А они умеют в индукцию расстройств.

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Лысый криптоинвестор

От создателей "повышения пенсионного возраста не будет"

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Юлия Баранова

Нап*здели?

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Джахор Дырдырдаев
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onlyDropped

Значит запретят

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Ian Gromov

У одного меня второй день инста работает без vpn ?

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Дмитрий Галыгин

Ну б*л*я СПАСИБО!!!

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Деда Миша
Наказания за использование VPN-сервисов не будет

Нахрена тогда блокировать всё и вся, если с одной кнопки доступ открывается? Отрицательная Логика

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Alexander Shestakov

Сколько раз твердили миру, что в РКН берут д**илов.
Суть такова, что невозможно закрыть трафик полностью.
Тем более заблокировать все VPN, блокируют лишь самые известные.
Кому надо скину таблицу, там под 1000 различных VPN о которых РКН и не знает.
Еще пошаговый гайд, как создать собственный VPN.

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Rnatery

При чем тут трафик? Он говорит про наказание за использование.
И внизу легко можно изолировать р российский сегмент интернета как в кндр

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Андрей Мельник

Шадаев в очередной раз подчеркнул, что выступает против блокировки YouTube: "Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа"
Это он Рутуб имел в виду или вот это поделие https://yotubix.com/
Кстати, никто не знает, чья это помойка?

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Rnatery

Рутуб допилить можно, видео смотреть и комментировать уже можно

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1 комментарий
Чуждый микроскоп

Ну, по сути, то же самое, что с детищами Цукерберга: они экстремисты и всячески запрещены и порицаются, но если очень хочется – смотри/пиши/читай на здоровье, гражданин. Чтобы было удобнее смотреть заблокированные ресурсы – пользуйся аналогично запрещёнными VPN, не возбраняется.
Всё логично, чего уж там (-:
Ну, хоть штрафовать сажать не будут (пока?) и на том спасибо. Вот здесь не иронизирую.

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Дмитрий Филиппов

Я думаю, у них сейчас ресурсов нет, чтобы построить великий российский фаервол. Но они преподносят это как - зацени, какие мы добрые.

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Rnatery

При чем тут фаервол? Можно ввести уголовное наказание за использование VPN

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Rnatery

Можно же поставить VPN, через который только заблокированные сайты будут перенаправляться

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Игорь Токарев

Это сейчас наказания за VPN не будет, а потом все что угодно может быть, как в 1937-м...

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Азот

Вот интересно да. Сначала пытались навернуть Ютуб, угрожали как могли, не вышло, через две недели выходит Максут Шадаев и сообщает что, ну... Не планируется.
Теперь с конца мая пытались убить VPN, не получилось, и, второй раз, как только попытки прекратились, выходит Максут Шадаев и говорит - да ваще не планируется, чё вы.
У меня складывается ощущение, что Шадаев в данной ситуации просто зарабатывает политические очки высказывая уже принятые решения.
Единственное про 80% надо было поскромнее быть. Люди же могут проверить.

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