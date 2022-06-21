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Сервисы
Рациональный историк

У сервиса для защиты сайтов Cloudflare сбой по всему миру: проблемы в работе возникли у Discord, Feedly и других Статьи редакции

Компания уже работает над восстановлением серверов.

  • 21 июня около 10:00 мск у Cloudflare возникли сбои в работе, которые затронули мессенджер Discord, новостной агрегатор Feedly, сервис доставки еды DoorDash и некоторые другие сервисы. На это обратили внимание TechCrunch и The Verge.
  • На странице статусов говорится, что компания уже обнаружила проблему и выпустила обновление. Какие регионы затронул сбой, не уточняется.
  • В The Verge пока советуют временно убрать DNS от Cloudflare в конфигурациях сети.
Agari Uchū 🚀 Astronaut Vtuber @AgariUchu
@Bonnietofen1 So it turns out it's Cloudflare that's down. They run like 60% of the internet websites, and they're having an outage, so everything is down
Cloudflare @Cloudflare
The Cloudflare team is aware of the current service issues and is working to resolve as quickly as possible. Updates can be followed here.

#новость #cloudflare

1188 просмотров
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21 комментарий
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Анатолий Герман

Пофиг, скоро будет наш отечественный cloudfare

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Ola Ches

Который будет падать утром, днем и вечером перед сном)

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Слегка Придурковатый

Скорее не падать, а ненадолго вставать утром, днём и вечером.

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Вадим Д.

Строго по графику веерных отключений он будет работать/не работать.

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Lester White

просто вид жизни подавать

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Roman Vasilev

Зато своё!

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Анатолий Герман

Зато ночью будет работать)

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Михаил

Ddos guard есть , или у нас принципиально не смотрят на существующие сервисы, я хотят с нуля аналог ?)

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Herald of Sudan

Можно не надо?

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xbevice

И назовут его после всеобщего голосования Nashflare

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Dzan Yang

Запушили на прод без теста?

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Denis Bystruev

Рекламная кампания DDoSников.

В прошлый раз было 25 млн обращений в секунду с 5 тыс. устройств — CloudFare выдержал, но заметил, написал об этом.

Для сравнения, у крупнейшего сайта в мире — Google — всего 63 тыс. обращений в секунду.

В этот раз поднатужились, ещё мощностей добавили.

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Ваша совесть

TJ не работает с того же времени. Вроде заработал потом, а сейчас опять не работает.

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Dzan Yang

Не палитесь

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Антон Толстой

Я ничего не нажимал.

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Администратор Аккаунта

На словах вы Антон Толстой...

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Видади Исмайлов

"На странице статусов говорится, что компания уже обнаружила проблему и выпустила обновление. "- оперативно

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Вадим Д.

Ну так ничего страшного не произошло. Обычный небольшой сбой, который, к тому же, максимально оперативно устранили. Молодцы!

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Егор Рябчиков

еще ни чего не решили.

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Kirill Kazakov

Уже, вроде, починили. Быстро разобрались

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Anton Katerin

вот какие молодцы, оперативненько так, нашли ошибку, устранили, хорошо работают

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