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У сервиса для защиты сайтов Cloudflare сбой по всему миру: проблемы в работе возникли у Discord, Feedly и других Статьи редакции
Компания уже работает над восстановлением серверов.
- 21 июня около 10:00 мск у Cloudflare возникли сбои в работе, которые затронули мессенджер Discord, новостной агрегатор Feedly, сервис доставки еды DoorDash и некоторые другие сервисы. На это обратили внимание TechCrunch и The Verge.
- На странице статусов говорится, что компания уже обнаружила проблему и выпустила обновление. Какие регионы затронул сбой, не уточняется.
- В The Verge пока советуют временно убрать DNS от Cloudflare в конфигурациях сети.
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Пофиг, скоро будет наш отечественный cloudfare
Который будет падать утром, днем и вечером перед сном)
Скорее не падать, а ненадолго вставать утром, днём и вечером.
Строго по графику веерных отключений он будет работать/не работать.
просто вид жизни подавать
Зато своё!
Зато ночью будет работать)
Ddos guard есть , или у нас принципиально не смотрят на существующие сервисы, я хотят с нуля аналог ?)
Можно не надо?
И назовут его после всеобщего голосования Nashflare
Запушили на прод без теста?
Рекламная кампания DDoSников.
В прошлый раз было 25 млн обращений в секунду с 5 тыс. устройств — CloudFare выдержал, но заметил, написал об этом.
Для сравнения, у крупнейшего сайта в мире — Google — всего 63 тыс. обращений в секунду.
В этот раз поднатужились, ещё мощностей добавили.
TJ не работает с того же времени. Вроде заработал потом, а сейчас опять не работает.
Не палитесь
Я ничего не нажимал.
На словах вы Антон Толстой...
"На странице статусов говорится, что компания уже обнаружила проблему и выпустила обновление. "- оперативно
Ну так ничего страшного не произошло. Обычный небольшой сбой, который, к тому же, максимально оперативно устранили. Молодцы!
еще ни чего не решили.
Уже, вроде, починили. Быстро разобрались
вот какие молодцы, оперативненько так, нашли ошибку, устранили, хорошо работают