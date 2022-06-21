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60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте https://hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND.
Telegram снизил стоимость подписки до 299 рублей при покупке через бота Статьи редакции
Цена актуальна и для старых, и для новых подписчиков.
- При покупке через бота @PremiumBot подписка будет стоить 299 рублей в месяц. Также накануне бот начал работать в приложении для Android, там подписка стоит столько же. Оплатить можно в том числе с карт российских банков.
- Новая цена будет действовать и для тех, кто уже оформил подписку. В следующем месяце спишется на 80 рублей меньше.
- Компания представила Telegram Premium в середине июня 2022 года. 17 июня опубликовала стоимость — 449 рублей в месяц через App Store. Оплатить через iOS-приложение её можно с мобильного счёта «Билайна» и МТС. С них же можно купить клиенту других операторов подарочную карту. Нужно нажать на аватар в App Store и выбрать соответствующую графу.
- 20 июня появилась возможность купить подписку при оформлении через @PremiumBot в Telegram за 379 рублей.
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Как видим, без меня не разобрались)))))
Пашка не думал, что в мире кризис , все в отпусках и всем пох на новый премиум )
Скажи ему, что 300₽ - всё равно дорого.
Даже за 💯 - сомнительная выгода, за тотально доставшую анимацию, и кривую расшифровку войсов.
Вот отключение анимации, включая UI, вот это был бы профит.
Абсолютно нормальная практика начинать с большой цены.
Теперь все побегут покупать.
Подешевело же.
169 наверно многим бы зашло.
мне кажется, что многим бы больше зашла бесплатная подписка
146
Видимо не было отбоя от желающих её оформить в первый же день.
Где фанаты Пашки, которые напишут , что он делает все для народа и не прогибается как Нео (мистер Андерсен)?
Жду:
Telegram снизил стоимость подписки до 99 рублей если передать кэшем лично Дурову. Можно кинуть в открытое окошко офиса.
Прямо монеток ему напихать?
На сбербанк ему кинуть.
Разбудите когда за премиум доплачивать будут.
Вот и скидки подвезли (-:
Семейная подписка не планируется? По мне, подписку можно было бы купить для расширенных лимитов по папкам и закрепам. Для кого-то объём файлов ещё играет роль. Всё остальное – совсем ерунда.
А какжи ЗВЁЗДОЧКА?
Все равно дороговато)
Ещё одна подписка за 300₽, где есть стикеры, скорость загрузки и расшифровка голосовых?
Проще уж вк скачать
Ну и сиди на своём вк, модно сейчас телеграм, а вк это прошлый сезон
Затестил распознавание войсов. Должен сказать, что оно всё-таки работает лучше, чем в вк, меньше ошибок в разы, но зато там бесплатно 😁
Так сидите в ВК, зачем вам телеграм-то)
Видимо за 490 было немного желающих приобрести подписку
не много - казнить нельзя помиловать
Возможно и так, но, как вариант, он таким способом обходит 30% побор площадок.
- стоимость 449 рублей в месяц через App Store,
- 20 июня появилась возможность купить подписку при оформлении через @PremiumBot в Telegram за 379 рублей,
- скинули еще 80 рублей через бота и теперь всего 299 в месяц.
Платить еще за мессенджер, если бы он сам платил, ладно еще.
За такие деньги прийдется вернуть в телеграм стену, и плевать что её там не было. Паша должен людям стену, и долг этот не забыт.
ну как бы 3 бакса, в других странах в ОТ за один проезд больше отдают
От проезда польза есть...
А в Турции подписка стоит всего 13.5 лир, что по курсу примерно 42 рубля. Нужно, правда, привязать телегу к турецкому номеру и платить турецкой картой
что будете делать на сэкономленные сотни рублей?
94 лиры она стоит, где ты 13.5 нашел?
А в России за 299 р можно купить литр.
Да при чем тут цена, если функции ни о чем
Не много не понял оплаты через бот, это разовая оплата? Я час назад купил чтобы протестить, но что-то не нашел как ее отключить
Вот видите, вы уже начинаете понимать насколько идея крутая.
В бота напиши /start и он тебе ответит:
You already have a premium subscription.
The next payment for 299,00 RUB is on 20.07.2022.
You can stop future payments by sending the /stop command.
По русски:
У вас уже есть премиум-подписка.
Очередной платеж 299,00 рублей - 20.07.2022.
Вы можете остановить будущие платежи, отправив команду /stop.
Посмотри пожалуйста у себя в банке, через что (какую платежную систему) у них транзакция прошла.
Очень интересна их реализация
А вот это интересно. Наверняка можно будет отключить
/stop
Проблема в том, что люди как не могли позволить купить в своей стране, так и не могут. Раньше была прямая зависимость с курсом и была надежда, что если будешь зарабатывать в $, то будешь жить лучше. Сейчас даже такой надежды нет.
проблемма в том что раньше все хозяева бизнеса вывозили все бабки за границу, а в рф платили копейки, поэтому было выгодно работать на иностранцев.
а сейчас эти горе бизнесмены расказывают какие они потриоты и какой путин плохой
Не туда
Это хитрый план: сперва шокировать стоимостью Премиума через App Store, чтобы потом 299₽ выглядели как reasonable offer. А сумма на самом деле не меняется, потому что это те же деньги за вычетом комиссии Apple 30%. И ещё подкоп в сторону Apple получается.
Не вижу смысла платить, что 300, что 490. В том же яндекс плюс ты за подписку реально много всего получаешь, музыку, кинопоиск, скидки в такси и шеринге и тд. А тут хрен пойми за что.
Ребята а как купить подписку, если я живу в стране орков?
Спроси у своей Орды
В статье написано же. Покупайте подписку у бота @PremiumBot, у него вроде проходит оплата через российские карты
Через бота в внутри телеграм, для чего статью тут люди пишут
Ни с компа, ни через андроид, ни через телефон бот не хочет работать. Я такой, шап ап энд тейк май мани, а оно не работает. Я даже вчера был готов! )))
Точно такая же проблема (
Верится телеги - последняя
У меня так же утром писалось, ко дню было всё норм
Пусть музыку добавить
и стену
Такая функция давно есть, но она не такая как в ВК. Придётся искать бота с музыкой
Если как они говорят у них аудитория 800 млн человек, то если подписка будет стоить всего 0,5 $ то это уже будет 400 млн каждый месяц. Норм такой профит.
давайте откровенно, эти платные плюшки должны быть бесплатными, а монетизировать нужно владельцев каналов и бизнес-аккаунты.
Дуров, найми Продакта!
ПАША, добавь в премиум режим невидимки, готов все 10$ баксов платить
Ну, фактичекски он там итак есть, если сделать такие настройки. Пользователь становится онлайн на пару секунд только когда что-то отправил, что логично. Разве что текст выдает когда человек заходил в ТГ: "Был недавно", "На этой неделе", "В этом месяце" и т.д.
Скачай себе Jgram, в этом клиенте есть
Почему маркетологу до сих пор пользуются приёмом аля 299,а не 300
все просто - у них на клавиатурах нет цифры 0
При фильтре цен конкурентов Ваша цена с нижней первой цифрой будет выше.
При стоимости 300 Вы уже в категории 399, только один из примеров.
все просто - метод до сих пор работает
Хех, а на бота со скидкой не нужна отдельная подписка? (-:
Нет
Скоро во всей стране: симки с премиум телегой за 199р
По вашему курсу сейчас выходит 4$ в месяц. Как то дороговато за такие функции. С меня мой злобный опсос дерёт столько за visual voice mail с распознаванием голоса и переводом его в текст.
Ну ладно, теперь можно подумать о том, чтобы приобрести подписку
Я подумал.
Не убедительно.
Дорого.
ждем по 120р
А зачем ее вообще покупать?
Незачем. Говорю как человек, который взял
Я понял прикол,бот будет торговаться и снизит цену для меня,хороший бот :D
3.99$
Welcome to Subskrubers
А зачем вообще подписка в телеги?
Приложуха iMe бесплатно войсы расшифровывает и куча других возможностей.
Возможно Павел выкатит летом топовый функционал, тогда подумаем. Сейчас, сорян, но нет...
Выпью на один стакан кофе меньше, но зато поддержал крутейшую команду разработчиков, которые сделали быстрый, мультиплатформенный, продуманный до мелочей мессенджер.🌟
"К сожалению, эта функция недоступна в Вашей версии приложения." и уже второй день это сообщение.
Жаба давить через app store отдавать 5 баксов..
кто знает, в чем беда, от куда ошибка? версия последняя ))