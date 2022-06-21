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Маша Цепелева

Telegram снизил стоимость подписки до 299 рублей при покупке через бота Статьи редакции

Цена актуальна и для старых, и для новых подписчиков.

  • При покупке через бота @PremiumBot подписка будет стоить 299 рублей в месяц. Также накануне бот начал работать в приложении для Android, там подписка стоит столько же. Оплатить можно в том числе с карт российских банков.
  • Новая цена будет действовать и для тех, кто уже оформил подписку. В следующем месяце спишется на 80 рублей меньше.
  • Компания представила Telegram Premium в середине июня 2022 года. 17 июня опубликовала стоимость — 449 рублей в месяц через App Store. Оплатить через iOS-приложение её можно с мобильного счёта «Билайна» и МТС. С них же можно купить клиенту других операторов подарочную карту. Нужно нажать на аватар в App Store и выбрать соответствующую графу.
  • 20 июня появилась возможность купить подписку при оформлении через @PremiumBot в Telegram за 379 рублей.

#новость #telegram

9084 просмотров
60 дней кино и сериалов
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143 комментария
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Стерлядка Вяленая

Как видим, без меня не разобрались)))))

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Ilia

Пашка не думал, что в мире кризис , все в отпусках и всем пох на новый премиум )

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7 комментариев
Утренний Денис

Скажи ему, что 300₽ - всё равно дорого.

Даже за 💯 - сомнительная выгода, за тотально доставшую анимацию, и кривую расшифровку войсов.

Вот отключение анимации, включая UI, вот это был бы профит.

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Роман Рабочий

Абсолютно нормальная практика начинать с большой цены.
Теперь все побегут покупать.
Подешевело же.

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Николай Коллайдер

169 наверно многим бы зашло.

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Alexey Bannikov

мне кажется, что многим бы больше зашла бесплатная подписка

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3 комментария
Йонас Урбонас

146

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Dmitrii Alekseevich

Видимо не было отбоя от желающих её оформить в первый же день.

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Ilia

Где фанаты Пашки, которые напишут , что он делает все для народа и не прогибается как Нео (мистер Андерсен)?

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9 комментариев
Вася Пражкин

Жду:
Telegram снизил стоимость подписки до 99 рублей если передать кэшем лично Дурову. Можно кинуть в открытое окошко офиса.

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EgorKotkin

Прямо монеток ему напихать?

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1 комментарий
Грегори Стассевич

На сбербанк ему кинуть.

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3 комментария
Andrei M

Разбудите когда за премиум доплачивать будут.

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Вадим Д.

Вот и скидки подвезли (-:
Семейная подписка не планируется? По мне, подписку можно было бы купить для расширенных лимитов по папкам и закрепам. Для кого-то объём файлов ещё играет роль. Всё остальное – совсем ерунда.

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Зимний хот-дог

А какжи ЗВЁЗДОЧКА?

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2 комментария
Максим Першин

Все равно дороговато)
Ещё одна подписка за 300₽, где есть стикеры, скорость загрузки и расшифровка голосовых?
Проще уж вк скачать

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Анатолий Герман

Ну и сиди на своём вк, модно сейчас телеграм, а вк это прошлый сезон

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2 комментария
Alex Shevchenko

Затестил распознавание войсов. Должен сказать, что оно всё-таки работает лучше, чем в вк, меньше ошибок в разы, но зато там бесплатно 😁

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2 комментария
Скрипач не нужен

Так сидите в ВК, зачем вам телеграм-то)

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Ваня Шестаков

Видимо за 490 было немного желающих приобрести подписку

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Ilia

не много - казнить нельзя помиловать

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Иванка Сегодина
Видимо за 490 было немного желающих приобрести подписку

Возможно и так, но, как вариант, он таким способом обходит 30% побор площадок.
- стоимость 449 рублей в месяц через App Store,
- 20 июня появилась возможность купить подписку при оформлении через @PremiumBot в Telegram за 379 рублей,
- скинули еще 80 рублей через бота и теперь всего 299 в месяц.

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1 комментарий
Имя и Фамилия

Платить еще за мессенджер, если бы он сам платил, ладно еще.

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ЯжПрограммист

За такие деньги прийдется вернуть в телеграм стену, и плевать что её там не было. Паша должен людям стену, и долг этот не забыт.

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Дмитрий

ну как бы 3 бакса, в других странах в ОТ за один проезд больше отдают

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Лимита

От проезда польза есть...

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Alex Crown

А в Турции подписка стоит всего 13.5 лир, что по курсу примерно 42 рубля. Нужно, правда, привязать телегу к турецкому номеру и платить турецкой картой

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Александр Гарустович

что будете делать на сэкономленные сотни рублей?

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2 комментария
Goo. Shavas

94 лиры она стоит, где ты 13.5 нашел?

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4 комментария
Имя и Фамилия

А в России за 299 р можно купить литр.

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Антон Храмченко

Да при чем тут цена, если функции ни о чем

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Kuper Bad

Не много не понял оплаты через бот, это разовая оплата? Я час назад купил чтобы протестить, но что-то не нашел как ее отключить

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ЯжПрограммист

Вот видите, вы уже начинаете понимать насколько идея крутая.

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Scvairy

В бота напиши /start и он тебе ответит:
You already have a premium subscription.
The next payment for 299,00 RUB is on 20.07.2022.
You can stop future payments by sending the /stop command.

По русски:
У вас уже есть премиум-подписка.
Очередной платеж 299,00 рублей - 20.07.2022.
Вы можете остановить будущие платежи, отправив команду /stop.

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Утренний Денис

Посмотри пожалуйста у себя в банке, через что (какую платежную систему) у них транзакция прошла.

Очень интересна их реализация

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4 комментария
Тимофей

А вот это интересно. Наверняка можно будет отключить

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Magomed Magomedov

/stop

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1 комментарий
Юлия Баранова

Проблема в том, что люди как не могли позволить купить в своей стране, так и не могут. Раньше была прямая зависимость с курсом и была надежда, что если будешь зарабатывать в $, то будешь жить лучше. Сейчас даже такой надежды нет.

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false3

проблемма в том что раньше все хозяева бизнеса вывозили все бабки за границу, а в рф платили копейки, поэтому было выгодно работать на иностранцев.

а сейчас эти горе бизнесмены расказывают какие они потриоты и какой путин плохой

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Юлия Баранова

Не туда

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1 комментарий
EgorKotkin

Это хитрый план: сперва шокировать стоимостью Премиума через App Store, чтобы потом 299₽ выглядели как reasonable offer. А сумма на самом деле не меняется, потому что это те же деньги за вычетом комиссии Apple 30%. И ещё подкоп в сторону Apple получается.

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Artyom Soloviev

Не вижу смысла платить, что 300, что 490. В том же яндекс плюс ты за подписку реально много всего получаешь, музыку, кинопоиск, скидки в такси и шеринге и тд. А тут хрен пойми за что.

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Алина Головина
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Игрок

Ребята а как купить подписку, если я живу в стране орков?

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Александр Петров

Спроси у своей Орды

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2 комментария
Тимофей

В статье написано же. Покупайте подписку у бота @PremiumBot, у него вроде проходит оплата через российские карты

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Yo Yo

Через бота в внутри телеграм, для чего статью тут люди пишут

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Andrey Atmashkin

Ни с компа, ни через андроид, ни через телефон бот не хочет работать. Я такой, шап ап энд тейк май мани, а оно не работает. Я даже вчера был готов! )))

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Андрей Г

Точно такая же проблема (
Верится телеги - последняя

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Тимофей

У меня так же утром писалось, ко дню было всё норм

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Михаил

Пусть музыку добавить

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Efrem Neh

и стену

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1 комментарий
Тимофей

Такая функция давно есть, но она не такая как в ВК. Придётся искать бота с музыкой

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17 комментариев
Nikolay Kenig

Если как они говорят у них аудитория 800 млн человек, то если подписка будет стоить всего 0,5 $ то это уже будет 400 млн каждый месяц. Норм такой профит.

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Псков Бурито

давайте откровенно, эти платные плюшки должны быть бесплатными, а монетизировать нужно владельцев каналов и бизнес-аккаунты.

Дуров, найми Продакта!

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Yo Yo

ПАША, добавь в премиум режим невидимки, готов все 10$ баксов платить

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Volodya Kaiser

Ну, фактичекски он там итак есть, если сделать такие настройки. Пользователь становится онлайн на пару секунд только когда что-то отправил, что логично. Разве что текст выдает когда человек заходил в ТГ: "Был недавно", "На этой неделе", "В этом месяце" и т.д.

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1 комментарий
Александр Петров

Скачай себе Jgram, в этом клиенте есть

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1 комментарий
Виталий Полянский

Почему маркетологу до сих пор пользуются приёмом аля 299,а не 300

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Ащьф Лштшфум

все просто - у них на клавиатурах нет цифры 0

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Korran Horn

При фильтре цен конкурентов Ваша цена с нижней первой цифрой будет выше.
При стоимости 300 Вы уже в категории 399, только один из примеров.

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Александр Попов

все просто - метод до сих пор работает

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Вадим Д.

Хех, а на бота со скидкой не нужна отдельная подписка? (-:

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Тимофей

Нет

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Ilia

Скоро во всей стране: симки с премиум телегой за 199р

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Alexandr Garuppa

По вашему курсу сейчас выходит 4$ в месяц. Как то дороговато за такие функции. С меня мой злобный опсос дерёт столько за visual voice mail с распознаванием голоса и переводом его в текст.

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1 комментарий
Яна Назарова

Ну ладно, теперь можно подумать о том, чтобы приобрести подписку

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Утренний Денис

Я подумал.
Не убедительно.
Дорого.

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hakhagmon

ждем по 120р

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Ethan Hunt

А зачем ее вообще покупать?

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Павел

Незачем. Говорю как человек, который взял

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Василий Ярошенко

Я понял прикол,бот будет торговаться и снизит цену для меня,хороший бот :D

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RomanistHere

3.99$

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Александр Петров

Welcome to Subskrubers

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Кристина Половей

А зачем вообще подписка в телеги?

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Yury

Приложуха iMe бесплатно войсы расшифровывает и куча других возможностей.
Возможно Павел выкатит летом топовый функционал, тогда подумаем. Сейчас, сорян, но нет...

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Vadim Berezhnoy

Выпью на один стакан кофе меньше, но зато поддержал крутейшую команду разработчиков, которые сделали быстрый, мультиплатформенный, продуманный до мелочей мессенджер.🌟

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Artvicious Ka

"К сожалению, эта функция недоступна в Вашей версии приложения." и уже второй день это сообщение.
Жаба давить через app store отдавать 5 баксов..
кто знает, в чем беда, от куда ошибка? версия последняя ))

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