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Рациональный историк

За месяц в геймдеве уволили сотни человек: Forbes рассказал, почему игровые студии уходят из России и сокращают штат Статьи редакции

Основные тезисы из материала издания.

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  • По словам продюсера студии Owlcat Games Максима Фомичева, за последний месяц на российский рынок разработки игр вышли 2000-2500 человек, которые потеряли работу.
  • Опрошенные Forbes участники рынка отмечают среди причин массовых увольнений и ухода игровых компаний сложности с переводом денег в Россию, «токсичность» связей со страной для банков, магазинов приложений и организаторов больших отраслевых мероприятий, а также отсутствие перспектив на местном рынке.

Ужасный курс рубля, очень тяжело проводить платежи, никогда не знаешь, когда тебе забанят средства разработки, например, движки, на которых ты работаешь. А поскольку весь софт по SaaS-модели, то в случае их отключения в России из них практически невозможно будет достать свои данные.

Сергей Орловский
основатель Helio Games

Playgendary

  • В феврале-мае 2022 года часть сотрудников сократил разработчик и издатель мобильных игр Playgendary, рассказали три бывших сотрудника компании. По словам одного из них, в ней работали 500-600 человек, из которых 150-200 уволили. В мае Playgendary закрыла офис в Санкт-Петербурге, а действующим сотрудникам предложила релокацию, добавил он. В компании не ответили на запрос издания.
  • Штаб-квартира студии находится на Кипре. Несмотря на сокращения, на её сайте около 20 активных вакансий, три из которых — координаторы по релокации в Армению, Грузию и Узбекистан. Остальные позиции предполагают удалёнку или работу из Лондона и Лимассола, отмечает издание.

101xp

  • Несколько десятков своих сотрудников сократил и 101xp, рассказал один из его бывших работников и подтвердил близкий к компании источник. В 101xp отказались от комментариев. По словам бывшего сотрудника, официально компания не делала заявлений, с каждым «говорили лично», а увольнения называли «реструктуризацией». Собеседник добавил, что 101xp не собирается закрывать офис в России.

Green Grey

  • Разработчик мобильных игр и приложений Green Grey в одностороннем порядке разорвал контракты с внешними студиями, в которые инвестировал, рассказали два источника, близких к ним. Это студии Infusion Games, NPU Games и Developers Unknown.

Просто позвонили и за две минуты сказали — денег нет, делайте что хотите. Никаких переговоров о компенсациях, погашении задолженностей и передаче прав на проекты нет. Никаких разговоров о банкротстве или ликвидации, тем более никаких предложений о продолжении работы.

источник Forbes, близкий к одной из студий
  • Около 150 человек из трёх студий остались без выплат, рассказал источник, а все расходы по дальнейшей разработке игр или закрытию компаний остались на их руководителях. По его словам, в Green Gray заявили, что деньги компании в валюте заблокированы.
  • Глава Infusion Games Сергей Беляев подтвердил, что Green Gray частично прекратил финансирование: сейчас завести деньги в Россию практически невозможно. Он добавил, что студия получает ресурсы от компании, «но не через прямые инвестиции». Руководители NPU Games и Developers Unknown не ответили на запросы.
  • Основатель Green Grey Дмитрий Морозов заявил, что все вложения в студии были его частными инвестициями — эти студии не часть компании и продолжают самостоятельно развиваться. Исключение — NPU Games, которая «как структура распадется на отдельные проекты».

Game Insight, Plarium и SberGames

  • До 600 человек остались без работы после того, как своё юрлицо в России закрыла Game Insight, писало App2Top. По его данным, часть людей якобы приглашают на поддержку имеющихся продуктов в новое юрлицо.
  • Разработчик мобильных игр Plarium закрывает бизнес в России и ликвидирует ООО «Плариум-Юг», писал «Ъ».
  • Также в июне «Сбер» объявил о закрытии SberGames. Там работали около 200 человек. По мнению близкого к банку источника «Ъ», существенную часть профильных сотрудников уволят.

#новость #игры

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33 комментария
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Сердечный якорь

Чиновники РФ: "Это все фейки, у нас есть законодательная инициатива!"©

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Fedor Spirin

да да и никакой безработицы нет, это все временные простои в которые люди идут по собственному желанию

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Сердечный якорь

Это не простои—это высвобождения людей от рабовладельцев из недружественных стран.

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Stan Vuytcz

Больше))) за фейки надо сажать

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Артем Акулов

Я так понимаю они существенно экономили на разработке нанимая часть спецов из России. Получается теперь игры, подписки подорожают и теперь за это будут платить все.

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Andre Macareno

Будто жизнь в Армении, Грузии или Узбекистане сильно дороже

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melkiyPadonok

Не наговаривайте , по комментариям на vc все спецы из it переехали исключительно в штаты , Канаду и Германии с Нидерландами ну и лондоны всякие

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Korran Horn

Если читать и верить комментаторам на VC то в России вообще жизни нет.
Скоро даже воздух закончится)

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melkiyPadonok

А ещё многие вернулись чтобы продать квартиры на Кутузовском и Котельнической набережной , забрать ковры с хрусталем чтобы больше никогда не возвращаться

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Лимита

Мне уже "воздуха" начинает не хватает, кругом гипертрофированный патриотизм/шизофазм/коррупция...

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Лимита

В Грузии - дешевле/свободнее/красивее/вкуснее

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Бублик

Давайте все понаедем в Грузию тогда, всем будет дёшево, вкусно и точка (но это не точно)

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Лимита

Кто "Все понаедем"?

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false3

в грузии нет гугл плей (нельзя публиковать игры), и вообще страна по развитию как ставропольский край

в краснодарском крае все тоже самое минус дешевле - зато больше всего разного

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Лимита

Читать умеете, я что писал что Грузия это центр цивилизации?

"дешевле/свободнее/красивее/вкуснее"

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false3

дешевле

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Антон Большаков

Пока нас там нет )

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Лимита

Вас кого?

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Вадим Д.

Вот спасибо аналитикам Forbes – так-то мы же не догадывались: «чего это они все уходят да сокращаются?!», – недоумевали россияне.

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Алексей Шаповалов

Вот и поиграли

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Девственник в 30

наконец-то эти разработчики игр займутся чем-то полезным, вон там говорят весело и точка открылась, им наверняка требуется персонал

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Soulis

А предлагал ли из них кто-то родителям забрать на четыре часа в день ребенка и вернуть его счастливым в аквагриме и посмотревшим на видео игры?

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Лимита

Так поуезжают поди все..

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Никита Борисов

Так ведь отправляют парки убирать всех, кто без работы остался ))

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Сердечный якорь

ой, желающие за забором закончились) Точнее переехали. Оказывается есть другие, кто лучше ценит людей...

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Mik Petrov

Наконец то все свалили

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Лимита

Программисты жить вам мешали?

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Илья Ив

видимо им мешали)Теперь будем в "Поле Чудес" на дискетках в ms--dos играть

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Денис Буйлов

"Около 150 человек из трёх студий остались без выплат"-мда,грустно все это

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Korran Horn

150 человек это очень мало, они работу себе найдут за неделю.

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Сердечный якорь

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Arman Ayvazyan

Помогу найти работу в сша и Израиле, пишите в лс

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Мила Улыбина

сочувствие, конечно. но рационально это избыточная и не вполне здоровая история, которая развивалась на излишке свободных денег, времени и людей. с уважением к тем, для кого гейминг - вся жизнь. время избытка кончилось и сфера схлопывается - прогнозируемые риски отрасли. нам в Ульяновске нужен C+ в Unreal Engine на биотех \ медтех, готовы принять ))))

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