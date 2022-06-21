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За месяц в геймдеве уволили сотни человек: Forbes рассказал, почему игровые студии уходят из России и сокращают штат Статьи редакции
Основные тезисы из материала издания.
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- По словам продюсера студии Owlcat Games Максима Фомичева, за последний месяц на российский рынок разработки игр вышли 2000-2500 человек, которые потеряли работу.
- Опрошенные Forbes участники рынка отмечают среди причин массовых увольнений и ухода игровых компаний сложности с переводом денег в Россию, «токсичность» связей со страной для банков, магазинов приложений и организаторов больших отраслевых мероприятий, а также отсутствие перспектив на местном рынке.
Playgendary
- В феврале-мае 2022 года часть сотрудников сократил разработчик и издатель мобильных игр Playgendary, рассказали три бывших сотрудника компании. По словам одного из них, в ней работали 500-600 человек, из которых 150-200 уволили. В мае Playgendary закрыла офис в Санкт-Петербурге, а действующим сотрудникам предложила релокацию, добавил он. В компании не ответили на запрос издания.
- Штаб-квартира студии находится на Кипре. Несмотря на сокращения, на её сайте около 20 активных вакансий, три из которых — координаторы по релокации в Армению, Грузию и Узбекистан. Остальные позиции предполагают удалёнку или работу из Лондона и Лимассола, отмечает издание.
101xp
- Несколько десятков своих сотрудников сократил и 101xp, рассказал один из его бывших работников и подтвердил близкий к компании источник. В 101xp отказались от комментариев. По словам бывшего сотрудника, официально компания не делала заявлений, с каждым «говорили лично», а увольнения называли «реструктуризацией». Собеседник добавил, что 101xp не собирается закрывать офис в России.
Green Grey
- Разработчик мобильных игр и приложений Green Grey в одностороннем порядке разорвал контракты с внешними студиями, в которые инвестировал, рассказали два источника, близких к ним. Это студии Infusion Games, NPU Games и Developers Unknown.
- Около 150 человек из трёх студий остались без выплат, рассказал источник, а все расходы по дальнейшей разработке игр или закрытию компаний остались на их руководителях. По его словам, в Green Gray заявили, что деньги компании в валюте заблокированы.
- Глава Infusion Games Сергей Беляев подтвердил, что Green Gray частично прекратил финансирование: сейчас завести деньги в Россию практически невозможно. Он добавил, что студия получает ресурсы от компании, «но не через прямые инвестиции». Руководители NPU Games и Developers Unknown не ответили на запросы.
- Основатель Green Grey Дмитрий Морозов заявил, что все вложения в студии были его частными инвестициями — эти студии не часть компании и продолжают самостоятельно развиваться. Исключение — NPU Games, которая «как структура распадется на отдельные проекты».
Game Insight, Plarium и SberGames
- До 600 человек остались без работы после того, как своё юрлицо в России закрыла Game Insight, писало App2Top. По его данным, часть людей якобы приглашают на поддержку имеющихся продуктов в новое юрлицо.
- Разработчик мобильных игр Plarium закрывает бизнес в России и ликвидирует ООО «Плариум-Юг», писал «Ъ».
- Также в июне «Сбер» объявил о закрытии SberGames. Там работали около 200 человек. По мнению близкого к банку источника «Ъ», существенную часть профильных сотрудников уволят.
Чиновники РФ: "Это все фейки, у нас есть законодательная инициатива!"©
да да и никакой безработицы нет, это все временные простои в которые люди идут по собственному желанию
Это не простои—это высвобождения людей от рабовладельцев из недружественных стран.
Больше))) за фейки надо сажать
Я так понимаю они существенно экономили на разработке нанимая часть спецов из России. Получается теперь игры, подписки подорожают и теперь за это будут платить все.
Будто жизнь в Армении, Грузии или Узбекистане сильно дороже
Не наговаривайте , по комментариям на vc все спецы из it переехали исключительно в штаты , Канаду и Германии с Нидерландами ну и лондоны всякие
Если читать и верить комментаторам на VC то в России вообще жизни нет.
Скоро даже воздух закончится)
А ещё многие вернулись чтобы продать квартиры на Кутузовском и Котельнической набережной , забрать ковры с хрусталем чтобы больше никогда не возвращаться
Мне уже "воздуха" начинает не хватает, кругом гипертрофированный патриотизм/шизофазм/коррупция...
В Грузии - дешевле/свободнее/красивее/вкуснее
Давайте все понаедем в Грузию тогда, всем будет дёшево, вкусно и точка (но это не точно)
Кто "Все понаедем"?
в грузии нет гугл плей (нельзя публиковать игры), и вообще страна по развитию как ставропольский край
в краснодарском крае все тоже самое минус дешевле - зато больше всего разного
Читать умеете, я что писал что Грузия это центр цивилизации?
"дешевле/свободнее/красивее/вкуснее"
дешевле
Пока нас там нет )
Вас кого?
Вот спасибо аналитикам Forbes – так-то мы же не догадывались: «чего это они все уходят да сокращаются?!», – недоумевали россияне.
Вот и поиграли
наконец-то эти разработчики игр займутся чем-то полезным, вон там говорят весело и точка открылась, им наверняка требуется персонал
А предлагал ли из них кто-то родителям забрать на четыре часа в день ребенка и вернуть его счастливым в аквагриме и посмотревшим на видео игры?
Так поуезжают поди все..
Так ведь отправляют парки убирать всех, кто без работы остался ))
ой, желающие за забором закончились) Точнее переехали. Оказывается есть другие, кто лучше ценит людей...
Наконец то все свалили
Программисты жить вам мешали?
видимо им мешали)Теперь будем в "Поле Чудес" на дискетках в ms--dos играть
"Около 150 человек из трёх студий остались без выплат"-мда,грустно все это
150 человек это очень мало, они работу себе найдут за неделю.
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Помогу найти работу в сша и Израиле, пишите в лс
сочувствие, конечно. но рационально это избыточная и не вполне здоровая история, которая развивалась на излишке свободных денег, времени и людей. с уважением к тем, для кого гейминг - вся жизнь. время избытка кончилось и сфера схлопывается - прогнозируемые риски отрасли. нам в Ульяновске нужен C+ в Unreal Engine на биотех \ медтех, готовы принять ))))