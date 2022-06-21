Ужасный курс рубля, очень тяжело проводить платежи, никогда не знаешь, когда тебе забанят средства разработки, например, движки, на которых ты работаешь. А поскольку весь софт по SaaS-модели, то в случае их отключения в России из них практически невозможно будет достать свои данные.