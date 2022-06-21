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Маша Цепелева

«Авито» запустил перенос товаров из Instagram* в объявления Статьи редакции

Автоматически можно перенести до 400 товаров.

  • Опция доступна, если в профиле Instagram* была подключена функция Shopping. Сервис автоматически создаст черновики объявлений с ценой, описанием и фотографиями.
  • Чтобы перенести товары, надо ввести логин и пароль от аккаунта в соцсети. Проверка займёт до шести часов. После авторизации сервис «забывает» учётные данные и не хранит их ни в каком виде.
  • Процесс переноса товаров займёт до 2-3 дней.
  • По собственным данным, на «Авито» и «ВКонтакте» приходится 50% цифровых каналов, которые бизнес использует для продвижения. Поэтому компания решила запустить сервис для переноса товаров из официально заблокированной сети.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новость #авито

836 просмотров
Спасибо за наводку Виталий Мичурин
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17 комментариев
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Ужасный пришелец

Перенесите, пожалуйста, меня на машине времени в начало этого года.

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Игрок

А меня в 2007

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Виталий Мичурин
Автор

Дядя вова уже всех перенёс. Курс 55 рублей, как в 2007

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undrgrd

2015

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Alexey V

В 2007 вроде в районе 30 был.

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Антон Толстой

Еще не вечер.

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Alexey V

О, может Авито сразу из сториз Инсты и кручение головой в камеру перенесёт? И перестанет сношать мозги своим пользователям тупыми блокировками и сбором биометрии?

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Вадим Д.

«По собственным данным, на «Авито» и «ВКонтакте» приходится 50% цифровых каналов» – о своей доле Авито скромно умолчали (-:
И насколько хорошо и крепко «забываются» данные?

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Anton Kozlov
И насколько хорошо и крепко «забываются» данные?

"крепко"
Странное решение, конечно, отдавать свои креды куда-то. Если только сразу после их менять

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Вадим Д.

Если только их уже не поменяли в процессе переноса товаров (-:

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Слегка Придурковатый

"сервис «забывает» учётные данные и не хранит их ни в каком виде"

Вот уже кому-кому, а этой помойке веры на этот счёт точно нет.

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Английский дым

Я как технарь на самом деле не сильно понимаю, действительно ли "забывают" учетные данные, используя поля на своем сайте. Я не паранойю, возможно, все там ок, но пока это 50/50.

P.S. Ни к кому не имею претензий.

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Ужасный пришелец

Rand()

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Korran Horn

дада
"случайно" сольют через пол годика все строки с id и паролем.

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Виталий Мичурин
Автор

А после переноса, Авито скорее всего предложит объявления оплатить...

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Марат Мусин

Авито теперь и логины/пароли собирает с других площадок

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Алексей Куликов

Shopping часом не из woocomerce брал товары?
Я с вукомерса подгрузил товары в инсту и ФБ магазин.

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