60 дней кино и сериалов за 0 ₽
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте https://hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND.
Сервисы
Маша Цепелева

Apple добавит в iOS 16 и macOS Ventura функцию, которая позволит заменить CAPTCHA Статьи редакции

Система будет определять, что на сайт заходит человек, через токены частного доступа.

  • Apple рассказала о новой функции в разделе для разработчиков. Она позволит автоматически подтверждать через учётную запись iCloud, что на сайт заходит человек, а не робот.
  • Включить автоматическую проверку вместо CAPTCHA можно будет в разделе «Настройки» > «Apple ID» > «Пароль и безопасность» > «Автоматическая проверка» в новых iOS 16 и macOS Ventura, пишет TechCrunch.
  • В июньской презентации WWDC Apple утверждала, что CAPTCHA бывает сложной для пользователями и часто отслеживает IP-адрес. Вместо этого компания предложила токены частного доступа (PAT), через них на серверы не попадёт информация о пользователях.
  • Через РАТ также работает разблокировка по Face ID, объяснил AppleInsider. Для разработки и поддержки PAT Apple работала с Cloudflare и Fastly.
Техника
Рациональный историк
Apple представила iOS 16 с настраиваемым дизайном часов и виджетами на экране блокировки Статьи редакции

И watchOS 9 с новыми циферблатами и отслеживанием фаз сна.

#новость #ios16 #apple

1740 просмотров
60 дней кино и сериалов
бесплатно
по промокоду
VC60
Забрать
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
23 комментария
Написать комментарий...
Лимита

Ну и как мне под этой новостью писать комментарии критикующие государственное устройство РФ??

Вы вообще о людях думаете)

Ответить
Развернуть ветку
Corbyan

Критикуйте «сраных эпловодов» которые «жертвы маркетинга» и рассказывайте как вам их жаль

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Ну это же их выбор личного гаджета, каждый может покупать что хочет, нравится тебе apple покупай apple)) к тому же как я могу жалеть человека если у меня андроид за 30 000 а человек себе iphone покупает за 80 000...

Ответить
Развернуть ветку
Маргарита Боголепова
Ну это же их выбор личного гаджета

не, ну так вы корову не продадите..

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Согласен, надо осваивать навык неконструктивной критики...

Удобно ли вам пользоваться iPhone осознавая что Тим Кук открытый гей?

Как вам?

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Дашичев

мы испытываем неслыханные страдания, от того что Тим Кук гей, да ещё открытый. Аж спать не можем, кушать не можем.
Надо пойти поставить ещё один чип от Билли, наверняка там уже прошивку обновили и толерантность по умолчанию включили.

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Осторожнее говорят сейчас партию чипов завезли из Голландии они слишком толерантные можно самому геем стать...

Ответить
Развернуть ветку
Прекрасный крюк

Чтобы критиковать жертв маркетинга, вам необходимо в пещеру переехать, перейти на палеодиету, одеваться в шкуры дохлых животных - это минимум. А так, из вас критик так себе. Ничего личного & без обид, пожалуйста :)

Ответить
Развернуть ветку
Бомж

Ждём законопроекта о суверенной капче с верификацией личности в МФЦ по паспорту и справке о несудимости.

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Маэстро))

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Дашичев

без сдачи анализов не действительно.

Ответить
Развернуть ветку
Петя Миров

Вам на тж.

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Хорошо что не на ПМЖ пока

Ответить
Развернуть ветку
Павел Воробьев

Не обходить, а заменить CAPTCHA.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Краснов

кликбейтный заголовок, в духе редакторов vc

Ответить
Развернуть ветку
Gen Tech

Такое тоже обойдет?)

Ответить
Развернуть ветку
Характерный Слава

Я так понимаю это позволит обходить только новую эппловую CAPTCHA, основанную на PAT.

Ответить
Развернуть ветку
Влад

мб Гугл встроит в свои капчи это решение

Ответить
Развернуть ветку
Веселый апельсин

Замена же

Ответить
Развернуть ветку
useless uS

Привет, Siri, выбери все картинки, где изображен пешеходный переход.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да пусть уже Apple добавит в iOS 16 всю macOS Ventura или наоборот, вот это понимаю – рывок/прорыв/эволюция будет! А то всё одно и то же (-:

Ответить
Развернуть ветку
Sergey

Первая полезная фича из ios 16!

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Продавцова

Диктовка конечно же тоже ерунда?:) отобрать у хейтеров голосовых сообщений хлеб, они там в своих этих Купертинах вообще чтоли ?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
null