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Apple добавит в iOS 16 и macOS Ventura функцию, которая позволит заменить CAPTCHA Статьи редакции
Система будет определять, что на сайт заходит человек, через токены частного доступа.
- Apple рассказала о новой функции в разделе для разработчиков. Она позволит автоматически подтверждать через учётную запись iCloud, что на сайт заходит человек, а не робот.
- Включить автоматическую проверку вместо CAPTCHA можно будет в разделе «Настройки» > «Apple ID» > «Пароль и безопасность» > «Автоматическая проверка» в новых iOS 16 и macOS Ventura, пишет TechCrunch.
- В июньской презентации WWDC Apple утверждала, что CAPTCHA бывает сложной для пользователями и часто отслеживает IP-адрес. Вместо этого компания предложила токены частного доступа (PAT), через них на серверы не попадёт информация о пользователях.
- Через РАТ также работает разблокировка по Face ID, объяснил AppleInsider. Для разработки и поддержки PAT Apple работала с Cloudflare и Fastly.
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Ну и как мне под этой новостью писать комментарии критикующие государственное устройство РФ??
Вы вообще о людях думаете)
Критикуйте «сраных эпловодов» которые «жертвы маркетинга» и рассказывайте как вам их жаль
Ну это же их выбор личного гаджета, каждый может покупать что хочет, нравится тебе apple покупай apple)) к тому же как я могу жалеть человека если у меня андроид за 30 000 а человек себе iphone покупает за 80 000...
не, ну так вы корову не продадите..
Согласен, надо осваивать навык неконструктивной критики...
Удобно ли вам пользоваться iPhone осознавая что Тим Кук открытый гей?
Как вам?
мы испытываем неслыханные страдания, от того что Тим Кук гей, да ещё открытый. Аж спать не можем, кушать не можем.
Надо пойти поставить ещё один чип от Билли, наверняка там уже прошивку обновили и толерантность по умолчанию включили.
Осторожнее говорят сейчас партию чипов завезли из Голландии они слишком толерантные можно самому геем стать...
Чтобы критиковать жертв маркетинга, вам необходимо в пещеру переехать, перейти на палеодиету, одеваться в шкуры дохлых животных - это минимум. А так, из вас критик так себе. Ничего личного & без обид, пожалуйста :)
Ждём законопроекта о суверенной капче с верификацией личности в МФЦ по паспорту и справке о несудимости.
Маэстро))
без сдачи анализов не действительно.
Вам на тж.
Хорошо что не на ПМЖ пока
Не обходить, а заменить CAPTCHA.
кликбейтный заголовок, в духе редакторов vc
Такое тоже обойдет?)
Я так понимаю это позволит обходить только новую эппловую CAPTCHA, основанную на PAT.
мб Гугл встроит в свои капчи это решение
Замена же
Привет, Siri, выбери все картинки, где изображен пешеходный переход.
Да пусть уже Apple добавит в iOS 16 всю macOS Ventura или наоборот, вот это понимаю – рывок/прорыв/эволюция будет! А то всё одно и то же (-:
Первая полезная фича из ios 16!
Диктовка конечно же тоже ерунда?:) отобрать у хейтеров голосовых сообщений хлеб, они там в своих этих Купертинах вообще чтоли ?