60 дней кино и сериалов за 0 ₽
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте https://hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND.
Tele2 поднял цены на безлимитный тариф почти в два раза — c 450 до 750 рублей Статьи редакции
Оператор объяснил, что так хочет предложить пользователям «пересмотреть подход к потреблению безлимитов».
2123 просмотров
Клиенты Tele2 получили SMS с предупреждением о повышении стоимости безлимитного тарифы. С 5 июля он будут стоить почти в два раза больше — 750 рублей вместо прежних 450.
Абонентам предложили выбрать другой тариф с подходящими условиями или сохранить текущий по прежней цене, заплатив абонентскую плату сразу за полгода.
В Tele2 объяснили, что так оператор предлагает клиентам пересмотреть подход к потреблению безлимитов и «использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах, которые дают больше возможностей».
Цены на безлимитный тариф оператор уже поднимал в апреле — на 100 рублей.
Явно какие-то внутренние проблемы компании
"а что случилось то?" ...))
"Специальная военная операция идёт по плану" В.В.Путин.
А что случилось?
Это безлимитные архивные тарифы. У любого другого оператора цена будет не меньше.
Инфляция в 17% говорите?)
теле 2 другие правила))))))
ЗП бы так резко поднимали, можно даже без СМС и предупреждений. Просто х2 лупануть как минимум
Что за критика России в такой сложный для нее период времени, ты чтопытая колонна или может быть национал-предатель?
Остальные операторы подтянутся?
Мегафон поднял, только что мне звонили сообщить) на 80 рублей, теперь 720
Я на Пчелайне, было 250, сейчас 300, но минут меньше, но мне и эти не выговорить.
А что вы про МТС молчите? Мне за 3 месяца, дважды подняли тарифы, вообще без смс
Хренасе вы счетоводы) с 450 до 750 - ну реально почти в 2 раза🤗
Возможно сравнивают с 350 до 750
Почти 15 долларов за безлимит? Ну что, это прямо Европа)
Это нарисованный курс, по байденовскому и 4 долларов не выходит
Бредите?
Хотели "как во Франции"? Получите! Бгг
Хорошо, не Америка и их 40$ за линию.
Ля крысы.
И правда, с чем же это может быть связано?
Пока тиньфф и райффайзен с остальными проворачивают дичь лютую и им всячески благоволят в этом, опсосы тоже не хотят упускать ничего.
Так ну Тинькофф Я в курсе, а что с Райффайзен?
В 2 раза это 900, а не 750.
Это спецоперация по избавлению от безлимитных тарифов.
операция по дедешевизации тарифных планов
А на санкции недружественных стран – ответим ростом цен в России!!!
У меня на Теле2 тариф за 225 рублей/месяц и там 30гб инета, безлимит на всякие соцсети, мессенджеры, бесплатные звонки абонентам Теле2 и +600 минут на остальные номера в том числе городские. Просто я выбил себе льготные условия путем MNP год назад (перманентную скидку 25% и перевод на другой тариф)
мололец. я пошел завидовать.. 😂
90 рублей, безлимит
Что это за безлимит за 450р? Реально тру безлимит или как обычно от после определенного порога скорость такая, что что есть что нет?
Тру безлимит. Даже раздача и торренты не блокируются)
Да, такие условия. Надеемся на понимание.
Помнится, несколько месяцев назад все писали, что операторы поднимут резко цены, либо вообще отменят безлимитные тарифы. Думал, что уже все около 700 р платят за безлимит.
225 плачу больше года)))
270 Мегафон безлимит
Спрос на корпоративные симки: up
Давно.
А, ну да.
мегафон было время каждый день что то подключал отключал.. когда отключил мегафон все закончилось. а тут теле2 даже предупредил!
Спасибо опидоревшим опертарс связи . вы бляди конченые
Виси сила 💪 дадим им пизды ?
🤮
Напомню что с сейчас у Т2 самый дешевый тариф 400р. Интересно сколько еще проживут тарифные тарифы которые стоят дешевле
Все просто , очевидно же прослеживается сговор операторов связи, но Хамское отношение Теле2 приведёт щас к массовому переходу клиентов к более выгодным операторам, скорее всего вариантом станет Билайн и Мегафон, данные операторы повысили ценник на тарифы ниже всех.
Конечно будет ответ с тем, что нам нужно расширяться и поддерживать стабильную связь а это требует больших затрат.
Что с мегафоном не знаю, а в Билайне сейчас связь отвратительная.
Надо помнить что у них у всех серверы за границей и они сейчас только пытаются их переместить в Россию
Смотрел тарифы у других, безлимитные дешёвых нет ни у кого
На мегафон подняли на 70р тоже
Своих не бросают!
Мегафон поднял но совсем немного, на рубль в сутки примерно. Как здорово, что я, ушел от Теле 2.
Это уже второе повышение за 3 месяца
Абоненты:
Вот тебе и последствия падения доллара. И бабушка Юрьев день... В следующий раз, когда курс доллара будет расти, я уже не так буду волноваться.
хаха у меня корпоративный тариф с безлимитом за 270 рублей)))
но ситуация конечно ужасная