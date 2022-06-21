Оператор объяснил, что так хочет предложить пользователям «пересмотреть подход к потреблению безлимитов».

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Клиенты Tele2 получили SMS с предупреждением о повышении стоимости безлимитного тарифы. С 5 июля он будут стоить почти в два раза больше — 750 рублей вместо прежних 450.

Абонентам предложили выбрать другой тариф с подходящими условиями или сохранить текущий по прежней цене, заплатив абонентскую плату сразу за полгода.

В Tele2 объяснили, что так оператор предлагает клиентам пересмотреть подход к потреблению безлимитов и «использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах, которые дают больше возможностей».