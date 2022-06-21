60 дней кино и сериалов за 0 ₽
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте https://hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND.
Сервисы
TJ

Tele2 поднял цены на безлимитный тариф почти в два раза — c 450 до 750 рублей Статьи редакции

Оператор объяснил, что так хочет предложить пользователям «пересмотреть подход к потреблению безлимитов».

2123 просмотров

Клиенты Tele2 получили SMS с предупреждением о повышении стоимости безлимитного тарифы. С 5 июля он будут стоить почти в два раза больше — 750 рублей вместо прежних 450.

Абонентам предложили выбрать другой тариф с подходящими условиями или сохранить текущий по прежней цене, заплатив абонентскую плату сразу за полгода.

В Tele2 объяснили, что так оператор предлагает клиентам пересмотреть подход к потреблению безлимитов и «использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах, которые дают больше возможностей».

Цены на безлимитный тариф оператор уже поднимал в апреле — на 100 рублей.

#новость #tele2

60 дней кино и сериалов
бесплатно
по промокоду
VC60
Забрать
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
85 комментариев
Написать комментарий...
GanicusCsw
С чем это связано, неизвестно.
Ответить
Развернуть ветку
Mitya Brik

Явно какие-то внутренние проблемы компании

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Anastasia Light

"а что случилось то?" ...))

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Лимита

"Специальная военная операция идёт по плану" В.В.Путин.

Ответить
Развернуть ветку
Ilya Ragazinsky

А что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Артём Валерьевич

Это безлимитные архивные тарифы. У любого другого оператора цена будет не меньше.

Ответить
Развернуть ветку
Здесь могла быть Ваша Реклама

Инфляция в 17% говорите?)

Ответить
Развернуть ветку
Сердечный якорь
Ответить
Развернуть ветку
Иван Ждакаев

теле 2 другие правила))))))

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Сапожников

ЗП бы так резко поднимали, можно даже без СМС и предупреждений. Просто х2 лупануть как минимум

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Что за критика России в такой сложный для нее период времени, ты чтопытая колонна или может быть национал-предатель?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Остальные операторы подтянутся?

Ответить
Развернуть ветку
IGTS

Мегафон поднял, только что мне звонили сообщить) на 80 рублей, теперь 720

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Сергей Кораблин

Я на Пчелайне, было 250, сейчас 300, но минут меньше, но мне и эти не выговорить.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Dmitry Porkhaev

А что вы про МТС молчите? Мне за 3 месяца, дважды подняли тарифы, вообще без смс

Ответить
Развернуть ветку
IGTS

Хренасе вы счетоводы) с 450 до 750 - ну реально почти в 2 раза🤗

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Заикин

Возможно сравнивают с 350 до 750

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ирина Морозова

Почти 15 долларов за безлимит? Ну что, это прямо Европа)

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Это нарисованный курс, по байденовскому и 4 долларов не выходит

Ответить
Развернуть ветку
SYNACK

Бредите?

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Sam Esq

Хотели "как во Франции"? Получите! Бгг

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Chr Chr

Хорошо, не Америка и их 40$ за линию.

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Ля крысы.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

И правда, с чем же это может быть связано?
Пока тиньфф и райффайзен с остальными проворачивают дичь лютую и им всячески благоволят в этом, опсосы тоже не хотят упускать ничего.

Ответить
Развернуть ветку
Семён Сердюков

Так ну Тинькофф Я в курсе, а что с Райффайзен?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
gigacelitel

В 2 раза это 900, а не 750.

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Это спецоперация по избавлению от безлимитных тарифов.

Ответить
Развернуть ветку
Литературный утюг

операция по дедешевизации тарифных планов

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

А на санкции недружественных стран – ответим ростом цен в России!!!

Ответить
Развернуть ветку
Никита

У меня на Теле2 тариф за 225 рублей/месяц и там 30гб инета, безлимит на всякие соцсети, мессенджеры, бесплатные звонки абонентам Теле2 и +600 минут на остальные номера в том числе городские. Просто я выбил себе льготные условия путем MNP год назад (перманентную скидку 25% и перевод на другой тариф)

Ответить
Развернуть ветку
Александр

мололец. я пошел завидовать.. 😂

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Мятный Лакей

90 рублей, безлимит

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Arsenii Kirsanov

Что это за безлимит за 450р? Реально тру безлимит или как обычно от после определенного порога скорость такая, что что есть что нет?

Ответить
Развернуть ветку
Yury Ermoshin

Тру безлимит. Даже раздача и торренты не блокируются)

Ответить
Развернуть ветку
Vernon Roche
Ответить
Развернуть ветку
tyuvillis

Да, такие условия. Надеемся на понимание.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Zykov

Помнится, несколько месяцев назад все писали, что операторы поднимут резко цены, либо вообще отменят безлимитные тарифы. Думал, что уже все около 700 р платят за безлимит.

Ответить
Развернуть ветку
Никита

225 плачу больше года)))

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Antoshka Zhuravlyov

270 Мегафон безлимит

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дмитрий Сапожников

Спрос на корпоративные симки: up

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Давно.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Андрей Донской
С чем связано увеличение платы в июне, неизвестно.

А, ну да.

Ответить
Развернуть ветку
Александр

мегафон было время каждый день что то подключал отключал.. когда отключил мегафон все закончилось. а тут теле2 даже предупредил!

Ответить
Развернуть ветку
Antonio C.

Спасибо опидоревшим опертарс связи . вы бляди конченые

Ответить
Развернуть ветку
Antonio C.

Виси сила 💪 дадим им пизды ?

Ответить
Развернуть ветку
Антон Антонов

🤮

Ответить
Развернуть ветку
Ilya Miller

Напомню что с сейчас у Т2 самый дешевый тариф 400р. Интересно сколько еще проживут тарифные тарифы которые стоят дешевле

Ответить
Развернуть ветку
Antoshka Zhuravlyov

Все просто , очевидно же прослеживается сговор операторов связи, но Хамское отношение Теле2 приведёт щас к массовому переходу клиентов к более выгодным операторам, скорее всего вариантом станет Билайн и Мегафон, данные операторы повысили ценник на тарифы ниже всех.
Конечно будет ответ с тем, что нам нужно расширяться и поддерживать стабильную связь а это требует больших затрат.

Ответить
Развернуть ветку
Aya Takaya

Что с мегафоном не знаю, а в Билайне сейчас связь отвратительная.
Надо помнить что у них у всех серверы за границей и они сейчас только пытаются их переместить в Россию

Ответить
Развернуть ветку
Артём Валерьевич

Смотрел тарифы у других, безлимитные дешёвых нет ни у кого

Ответить
Развернуть ветку
Prosto Zurab

На мегафон подняли на 70р тоже

Ответить
Развернуть ветку
Alexey V

Своих не бросают!

Ответить
Развернуть ветку
cepera

Мегафон поднял но совсем немного, на рубль в сутки примерно. Как здорово, что я, ушел от Теле 2.

Ответить
Развернуть ветку
Aya Takaya

Это уже второе повышение за 3 месяца

Ответить
Развернуть ветку
Сердечный якорь

Абоненты:

Ответить
Развернуть ветку
Leska O.

Вот тебе и последствия падения доллара. И бабушка Юрьев день... В следующий раз, когда курс доллара будет расти, я уже не так буду волноваться.

Ответить
Развернуть ветку
Michael Varnavskiy

хаха у меня корпоративный тариф с безлимитом за 270 рублей)))

Ответить
Развернуть ветку
Michael Varnavskiy

но ситуация конечно ужасная

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 85 комментариев
null