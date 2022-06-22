60 дней кино и сериалов за 0 ₽
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте https://hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND.
«Яндекс» выпустил свою «капчу» для всех компаний в России Статьи редакции
Превью-версию подключить можно бесплатно.
- С помощью сервиса компании смогут защитить сайт от роботов, фиктивных регистраций, спама и DDoS-атак, объявила Yandex Cloud.
- ML-алгоритмы SmartCaptcha позволяют бизнесу избежать падения трафика на сайте, утверждает компания: более 50% пользователей не придётся проходить тесты «капчи», достаточно будет кликнуть «Я не робот».
- Для дополнительной верификации SmartCaptcha самостоятельно генерирует рандомные словосочетания, а не использует реальные картинки с текстом — это усложняет задачу для ботов. Для генерации использовались слова из сказок, чтобы сделать тексты «проще и добрее для пользователей».
- SmartCaptcha можно кастомизировать на сайте — например, выбрать уровень сложности текста для ввода. Также можно менять фон, рамки и метки в интерфейсе.
- До этого SmartCaptcha использовалась только в продуктах «Яндекса». Сейчас сервис тестируют более 30 клиентов облачной платформы, он доступен по запросу.
1105 просмотров
Появилась надежда, что станет меньше светофоров и гидрантов
С одной стороны это смешно, с другой - эти товарищи одни из немногих «кто смог выписать пи*ды америке и сохранить коммунизм». Я конечно не завидую, но сам факт, сидеть с палкой на дереве и давать по щщщам морпехам, это сильно))
Еще пешеходных переходов,автобусов и машин)
Просто вы выбрали не все гидранты.
Не знаю что за алгоритмы, но этот сервис всегда отображается при открытии Яндекс еды, видимо считает меня роботом )
Согласитесь, странная логика 😁
С автоматической передачей всех возможных данных товарищу майору?
👍
Когда уже яндекс изобретёт аналог гугловской невидимой рекапчи?
Ведь просто обалденный механизм.
даже не изобретет, а вдохновится и сделает совершенно не похожий аналог, один в один как у гугла
Да я эту капчу от Яндекса через раз прохожу 😂😂
лучше бы Personal Access Tokens бы ввели и никаких капч!
Импортозаместили гугловскую капчу. Осталось теперь импортозаместить её невидимую версию. Которая иногда выскакивала на сайте и вводила в замешательство, так что если этого бага не будет, вообще молодцом.
заебись. Мне вообще нравится сегодняшний технологический прогресс.
Всё настолько выверено и охуенно.
Это как прийти в ресторан, где официант занят тем, что бегает из кухни к твоему столику и обратно, чтобы сообщать тебе:
- ...повар порезал лук
- охуеть, чё
- ... повар чистит картофель
-.. заебись, молодцы там
-.. повар кладёт лавровый лист
- да, это он мастерски. Жду продукта.
...- скоро будет готово! Сервируем.
-.. охуенно!
- ещё чуть-чуть... забыли посолить.. солят
- скажи. чтобы поперчили там!
- ... забыли поперчить, отправили на доработку.
- ну это уже завтра давай, пусть другим займутся