«Люди спрашивают, не зашкварно ли тебе работать в “Яндексе”»: Сергей Бережной рассказал, что происходит в компании Статьи редакции
Директор «Яндекса» по взаимодействию с разработчиками поговорил с ведущими подкаста «Мы обречены».
Почему «Яндекс» молчит
Пиар-отдел компании просит сотрудников согласовывать с ним всю внешнюю коммуникацию, потому что многое из того, что они говорят в публичном пространстве, вырывают из контекста и преподносят как позицию всего «Яндекса», объясняет Бережной. Но это большая компания, где у каждого своё мнение.
- У компании много задач, для решения которых требуется много людей. У неё нет возможности проводить «дополнительную сегрегацию». Если бы «Яндекс» сказал, что в компании теперь будут работать только сотрудники определённых взглядов — пришлось бы отсечь существенный пласт людей, говорит Бережной.
О ленте «Новостей»
В марте «Медуза» рассказала о «белом списке» СМИ, новости которых отображаются на главной странице «Яндекса». По словам источников в ИТ-компании, этот список из 15 изданий существует как минимум с 2019 года. В него входят, например, некоторые информагентства, «Коммерсантъ», «Ведомости», РБК и другие издания. Собеседники «Медузы» говорят, что перечень разрешённых СМИ ввели по согласованию с властями.
По словам Бережного, было не совсем так. «Белый список» действительно существует, но не потому, что так решил «Яндекс», а потому что есть закон, который запрещает новостным агрегаторам публиковать материалы неаккредитованных СМИ. Никакой «накрутки, постукивания, подкостыливания» не было.
Почему «Яндекс» не может «гнуть свою линию»
Отношения компании с государством Бережной описал как «натяжённые». «Яндексу», по его словам, приходится идти на уступки во многом не без прений и сопротивления внутри самой компании.
По мнению Бережного, «чуть больше морального права» судить о происходящем с «Яндексом» имеет человек, погружённый в контекст и внутренние дела компании. А призывы «сражаться» звучат от людей, которые немного переоценивают возможности «Яндекса», считает он.
- Если бы «Яндекс» устроил демарш, «всё бы очень быстро закончилось», говорит Бережной. Компания бы перестала существовать в том виде, в котором её сегодня знают: «попилили бы по кускам и разослали бы в мало-мальски приемлемые места».
Об увольнениях украинцев из ИТ-компаний
Про систему бонусов опционами
- Система компенсаций в компании устроена чуть сложнее, чем выдача денег в конвертах каждый месяц, говорит Бережной. Дважды в год «Яндекс» проводит оценку сотрудников, от которой зависят размер премии, опционы, уровень зарплаты. Например, при трудоустройстве выдают «приветственные» бонусы, которые сотруднику нужно вернуть, если он решит уволиться раньше времени — чтобы не возвращать деньги нужно проработать год. Также есть «входные» бонусы, которые выдают во время испытательного срока: его тоже придётся вернуть, если сотрудника не возьмут в компанию.
Сейчас акции «Яндекса» заморожены, поскольку торги ими на Nasdaq не проводятся. Компания поступила так: опционы, которые должны были получить сотрудники в ближайшее время, выдадут деньгами по фиксированному курсу — в районе 77 рублей за доллар. Но есть проблемы с теми акциями, которые уже были получены и не были реализованы.
Самое тупое что могут придумать люди - пихать политику во все сферы. Называя ЛЮБУЮ реакцию, отличной от желаемой ими, молчанием. Конечно, куда лучше и моральные блокировать игры, сервисы и исключать риссийские деревья с конкурсов))) Это ведь напрямую мешает "кровавому режиму".
Сервисы созданные для людей не должны пытаться влиять на политику. Иначе мы получаем кампании, которые уничтожают жизни тяжело больных не поставляя лекарства. Объясняя это своей "неподдержкой", а по факту они вообще никак на политиков не влияют. А на реальные жизни - да
Я кстати считаю демарши абсолютно бестолковыми.
Глупо менять позицию с властью (даже если и потенциальной) на моральный хайграунд.
Мне кажется здравомыслящим людям стоит поучится у советских диссидентов. Авторитарные помойки можно изменить только изнутри.