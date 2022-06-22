Наша позиция — давайте каждый свои личные предпочтения, вероисповедания, что-то ещё оставит за скобками, а внутри мы сосредоточимся на том, что нас объединяет. Только это помогает создать большую компанию увлечённых людей.

Только собрав самых талантливых разработчиков, создав для них некий закрытый мирок, где они могут заниматься технологиями и, не побоюсь этого слова, наукой, мы можем совершать какие-то прорывы.

