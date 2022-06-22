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Ануш Алексанян

«Люди спрашивают, не зашкварно ли тебе работать в “Яндексе”»: Сергей Бережной рассказал, что происходит в компании Статьи редакции

Директор «Яндекса» по взаимодействию с разработчиками поговорил с ведущими подкаста «Мы обречены».

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Почему «Яндекс» молчит

  • Пиар-отдел компании просит сотрудников согласовывать с ним всю внешнюю коммуникацию, потому что многое из того, что они говорят в публичном пространстве, вырывают из контекста и преподносят как позицию всего «Яндекса», объясняет Бережной. Но это большая компания, где у каждого своё мнение.

  • У компании много задач, для решения которых требуется много людей. У неё нет возможности проводить «дополнительную сегрегацию». Если бы «Яндекс» сказал, что в компании теперь будут работать только сотрудники определённых взглядов — пришлось бы отсечь существенный пласт людей, говорит Бережной.

Наша позиция — давайте каждый свои личные предпочтения, вероисповедания, что-то ещё оставит за скобками, а внутри мы сосредоточимся на том, что нас объединяет. Только это помогает создать большую компанию увлечённых людей.

Только собрав самых талантливых разработчиков, создав для них некий закрытый мирок, где они могут заниматься технологиями и, не побоюсь этого слова, наукой, мы можем совершать какие-то прорывы.

Сергей Бережной

О ленте «Новостей»

  • В марте «Медуза» рассказала о «белом списке» СМИ, новости которых отображаются на главной странице «Яндекса». По словам источников в ИТ-компании, этот список из 15 изданий существует как минимум с 2019 года. В него входят, например, некоторые информагентства, «Коммерсантъ», «Ведомости», РБК и другие издания. Собеседники «Медузы» говорят, что перечень разрешённых СМИ ввели по согласованию с властями.

  • По словам Бережного, было не совсем так. «Белый список» действительно существует, но не потому, что так решил «Яндекс», а потому что есть закон, который запрещает новостным агрегаторам публиковать материалы неаккредитованных СМИ. Никакой «накрутки, постукивания, подкостыливания» не было.

Люди спрашивают, а не зашкварно ли тебе работать в “Яндексе”, где алгоритмы накручивают новости в угоду кровавому режиму. А ты имеешь доступ к «Аркадии» — наш центральный депозитарий, где хранится весь код — можешь посмотреть этот код и увидеть, что там буквально нет ничего такого.

«Белый список» возник не из-за того, что к нам пришли и сказали: давайте-ка вы побудете конформистами и сделаете так, как должно быть. Нам, возможно, ровно это и сказали — но в виде закона, которого мы не можем ослушаться.

Сергей Бережной

Почему «Яндекс» не может «гнуть свою линию»

  • Отношения компании с государством Бережной описал как «натяжённые». «Яндексу», по его словам, приходится идти на уступки во многом не без прений и сопротивления внутри самой компании.

Одно дело, когда твой коллаборационизм существует в серой зоне. [Но у нас] всё происходит максимально внатяг, с максимальным сопротивлением — [насколько это возможно]. Обидно видеть комментарии, где люди пишут, что мы государственная компания.

А ты знаешь, как много усилий внутри тратится на то, чтобы такими не быть. На то, чтобы как-то гнуть свою линию.

Сергей Бережной

  • По мнению Бережного, «чуть больше морального права» судить о происходящем с «Яндексом» имеет человек, погружённый в контекст и внутренние дела компании. А призывы «сражаться» звучат от людей, которые немного переоценивают возможности «Яндекса», считает он.

  • Если бы «Яндекс» устроил демарш, «всё бы очень быстро закончилось», говорит Бережной. Компания бы перестала существовать в том виде, в котором её сегодня знают: «попилили бы по кускам и разослали бы в мало-мальски приемлемые места».

Можно считать [нашу позицию] трусостью. Но мне не кажется, что идти с ножом на паровоз — это правильный способ расходования своей энергии. Изначально мы пытались быть вне [политики], хотя, возможно, местами иррационально непоследовательны в этом. Но мы, правда, считаем, что можно держаться от этого в стороне. И у нас это получалось много лет и, дай бог, будет получаться дальше.

Сергей Бережной

Об увольнениях украинцев из ИТ-компаний

Ничего такого не знаем. У нас много работает специалистов из Украины. Кейсов саботажа не было. Если человек работает внутри «Яндекса», у него больше возможностей осознать, что «Яндекс» — не враг и не объект, на который нужно направлять свою силу.

У нас есть анонимный борд, там много бурлений со всех сторон. И хорошо, что он есть, потому что люди свои конфликты из опенспейсов переносят в виртуальные пространства и там выпускают пар. Пар есть, давление в системе безусловно есть, но серьезных кейсов — скорее всего, нет.

Сергей Бережной

Про систему бонусов опционами

  • Система компенсаций в компании устроена чуть сложнее, чем выдача денег в конвертах каждый месяц, говорит Бережной. Дважды в год «Яндекс» проводит оценку сотрудников, от которой зависят размер премии, опционы, уровень зарплаты. Например, при трудоустройстве выдают «приветственные» бонусы, которые сотруднику нужно вернуть, если он решит уволиться раньше времени — чтобы не возвращать деньги нужно проработать год. Также есть «входные» бонусы, которые выдают во время испытательного срока: его тоже придётся вернуть, если сотрудника не возьмут в компанию.

Мы выстраиваем нашу компенсацию так, чтобы люди работали у нас долго. Потому что мы верим, что большие вещи можно создать только с серьёзным погружением. Поэтому в «Яндекс» нет смысла приходить на короткое время.

Сергей Бережной

  • Сейчас акции «Яндекса» заморожены, поскольку торги ими на Nasdaq не проводятся. Компания поступила так: опционы, которые должны были получить сотрудники в ближайшее время, выдадут деньгами по фиксированному курсу — в районе 77 рублей за доллар. Но есть проблемы с теми акциями, которые уже были получены и не были реализованы.

Это в каком-то смысле была ответственность [сотрудников] — не продавать их моментально. У нас есть финансовая рекомендация от одного из наших больших руководителей — Миши Парахина. Он говорит, как только вы получаете акции «Яндекса», продавайте их по тому курсу, который есть в моменте, и перекладывайте в какие-то другие инструменты, диверсифицируйте их.

Сергей Бережной

#яндекс

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2 комментария
Святослав Глиненко

Самое тупое что могут придумать люди - пихать политику во все сферы. Называя ЛЮБУЮ реакцию, отличной от желаемой ими, молчанием. Конечно, куда лучше и моральные блокировать игры, сервисы и исключать риссийские деревья с конкурсов))) Это ведь напрямую мешает "кровавому режиму".

Сервисы созданные для людей не должны пытаться влиять на политику. Иначе мы получаем кампании, которые уничтожают жизни тяжело больных не поставляя лекарства. Объясняя это своей "неподдержкой", а по факту они вообще никак на политиков не влияют. А на реальные жизни - да

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Random Dude

Я кстати считаю демарши абсолютно бестолковыми.
Глупо менять позицию с властью (даже если и потенциальной) на моральный хайграунд.
Мне кажется здравомыслящим людям стоит поучится у советских диссидентов. Авторитарные помойки можно изменить только изнутри.

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