60 дней кино и сериалов за 0 ₽
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте https://hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND.
Tele2 отказался от повышения почти в два раза стоимости безлимитных тарифов — оператора обещали проверить ФАС и Минцифры Статьи редакции
До этого Tele2 планировал изменить стоимость с 450 рублей до 750 рублей.
- Компания сообщила Минцифры, что не будет повышать стоимость тарифов больше, чем на 50 рублей, заявило ведомство.
21 июня Tele2 поднял цены на безлимитный тариф почти в два раза — c 450 до 750 рублей. Оператор объяснил, что так хочет предложить пользователям «пересмотреть подход к потреблению безлимитов».
- В ответ ФАС и Минцифры пообещали проверить обоснованность такого резкого увеличения тарифов.
1392 просмотров
Уже не первый раз они пытаются срубить бабла и ФАС тормозит 😁 Приятно наблюдать, когда система работает на своих граждан, а не наоборот
Эй, Tele2 — а как поднять бабла? (с)
Не прокатило, вычеркиваем
«Оператор объяснил, что так хочет предложить пользователям «пересмотреть подход к потреблению безлимитов»
Ждем новых объяснений повышения цен...
ну сейчас на 50, потом на 50, и так несколько раз. Понадобится повысить все равно повысят, не резко, но постепенно...
Ну да, будет ползучее подорожание, как всего остального
Сразу поднять не удалось. Будут частями поднимать
Быстро переобулись😁
Не прокатило
Россия. Другие правила.
«Не прокатило»
Будет просто лимит , мелким шрифтом
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал…
Сколько раз их не проверяли, ничего не меняется…
Что за тупая отмазка! Самоограничиться, или что я должен сделать?
(я не абонент, но всё же)
Больше гулять, читать книги, посещать культурные мероприятия
Здравствуйте, теперь Ваш тариф *Микро* а стоимость Как у Безлимита. И это все потому ,что нужно спасать пчёл от вымирания. Надеемся на понимание! Ало! Ало! Вас не слышно. Другие правила!
Что ж ты фраер сдал назад
Вопрос в том когда следующая попытка
Ждём новость, что на самом деле их взломали, или это была акция кого-то из уже уволенных сотрудников
Это ответ на их демпинг цен, когда они появились с низким тарифами))
Помню в некоторых регионах когда они появились они жестко низкие цены предлагали. В сейчас базу себе набрали, так просто резко цены уже не поднять))
Оператор объяснил, что так хочет предложить пользователям «пересмотреть подход к потреблению безлимитов» - шедеврально.
Предложение подразумевает возможность отказаться. Хорошо ,что хоть в этот раз такая возможность появиласт
Хорошо зашли, но вот так круто скорость набирать, конечно, не стоило. С 450 до 750 – ну прям негуманно, ей богу.
Понятно, что за год доберут и как бы не больше, но согласовывая с остальными и частями.
И картельный сговор не пришьёшь, и всё будет как обычно.
Но по крайней мере сейчас ФАС возбудилась быстро и пригасила, за что и спасибо им!
Жаль, что напугать может лишь санкция ФАС или если минцифры пальцем погрозит, а не реакция "благодарных" абонентов.
Где посадки топ-меджмента? Порка публичная их? Штарф от оборота?
Уже не однократный случай и нужно наказывать, жестко, что бы не было попытки у других попытаться такие трюки делать. Тем более речь идет об компании с гос.участием.
Теле2: Мы подняли Вам цену безлимита вдвое тупо потому, что хотим больше денег. Да, такие условия. Надеемся на понимание.
Поздно, ребяток уже взяли на карандаш.
Господи, храни ФАС.
Да прост "прих#ели все торренты качать" за менее 500 руб - подумал Теле 2
(никакие правила).
Я с их саппортом поорался. Они такие "сорян, держи 100 рублей, мальчик, и иди погуляй"