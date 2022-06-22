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Оборонный шмель

Tele2 отказался от повышения почти в два раза стоимости безлимитных тарифов — оператора обещали проверить ФАС и Минцифры Статьи редакции

До этого Tele2 планировал изменить стоимость с 450 рублей до 750 рублей.

  • Компания сообщила Минцифры, что не будет повышать стоимость тарифов больше, чем на 50 рублей, заявило ведомство.

  • 21 июня Tele2 поднял цены на безлимитный тариф почти в два раза — c 450 до 750 рублей. Оператор объяснил, что так хочет предложить пользователям «пересмотреть подход к потреблению безлимитов».

  • В ответ ФАС и Минцифры пообещали проверить обоснованность такого резкого увеличения тарифов.

#новость #tele2 #минцифры

1392 просмотров
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31 комментарий
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Антон Гамаюнов

Уже не первый раз они пытаются срубить бабла и ФАС тормозит 😁 Приятно наблюдать, когда система работает на своих граждан, а не наоборот

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Darth Swordman

Эй, Tele2 — а как поднять бабла? (с)

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Eternal Hate

Не прокатило, вычеркиваем

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Сомнительный блик

«Оператор объяснил, что так хочет предложить пользователям «пересмотреть подход к потреблению безлимитов»

Ждем новых объяснений повышения цен...

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Александр Иванов

ну сейчас на 50, потом на 50, и так несколько раз. Понадобится повысить все равно повысят, не резко, но постепенно...

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Поджог Сараев

Ну да, будет ползучее подорожание, как всего остального

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Игорь Протасов

Сразу поднять не удалось. Будут частями поднимать

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Lukas Dexter

Быстро переобулись😁

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Деда Миша

Не прокатило

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Пришелец

Россия. Другие правила.

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Боевой холод

«Не прокатило»

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melkiyPadonok

Будет просто лимит , мелким шрифтом

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Alexey V

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал…

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Александр Павлов

Сколько раз их не проверяли, ничего не меняется…

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Районный Никита
предложить пользователям «пересмотреть подход к потреблению безлимитов»

Что за тупая отмазка! Самоограничиться, или что я должен сделать?

(я не абонент, но всё же)

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Dmitrii Alekseevich

Больше гулять, читать книги, посещать культурные мероприятия

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Константин Хиксводел

Здравствуйте, теперь Ваш тариф *Микро* а стоимость Как у Безлимита. И это все потому ,что нужно спасать пчёл от вымирания. Надеемся на понимание! Ало! Ало! Вас не слышно. Другие правила!

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Мурад Муртазалиев

Что ж ты фраер сдал назад

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Sergio Sergios

Вопрос в том когда следующая попытка

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Дмитрий Новиков

Ждём новость, что на самом деле их взломали, или это была акция кого-то из уже уволенных сотрудников

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Kuper Bad

Это ответ на их демпинг цен, когда они появились с низким тарифами))
Помню в некоторых регионах когда они появились они жестко низкие цены предлагали. В сейчас базу себе набрали, так просто резко цены уже не поднять))

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Astas Jr

Оператор объяснил, что так хочет предложить пользователям «пересмотреть подход к потреблению безлимитов» - шедеврально.

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Dmitrii Alekseevich

Предложение подразумевает возможность отказаться. Хорошо ,что хоть в этот раз такая возможность появиласт

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Вадим Д.

Хорошо зашли, но вот так круто скорость набирать, конечно, не стоило. С 450 до 750 – ну прям негуманно, ей богу.
Понятно, что за год доберут и как бы не больше, но согласовывая с остальными и частями.
И картельный сговор не пришьёшь, и всё будет как обычно.
Но по крайней мере сейчас ФАС возбудилась быстро и пригасила, за что и спасибо им!

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Цифровые комплексы

Жаль, что напугать может лишь санкция ФАС или если минцифры пальцем погрозит, а не реакция "благодарных" абонентов.

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Yan

Где посадки топ-меджмента? Порка публичная их? Штарф от оборота?

Уже не однократный случай и нужно наказывать, жестко, что бы не было попытки у других попытаться такие трюки делать. Тем более речь идет об компании с гос.участием.

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Caomhan Macha

Теле2: Мы подняли Вам цену безлимита вдвое тупо потому, что хотим больше денег. Да, такие условия. Надеемся на понимание.

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Знатный Тролль

Поздно, ребяток уже взяли на карандаш.

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Алексей Волосач

Господи, храни ФАС.

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m4ster Art

Да прост "прих#ели все торренты качать" за менее 500 руб - подумал Теле 2
(никакие правила).

Я с их саппортом поорался. Они такие "сорян, держи 100 рублей, мальчик, и иди погуляй"

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Андрей Киселев
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