Глобальный рынок инвестиций сжимается, крупные фонды пугают тяжелыми временами, в компаниях-единорогах начались сокращения. Это началось недавно и останется надолго.

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Всё падает

C начала 2022 года до середины июня совокупная капитализация американских технологических компаний упала более чем на $3 трлн. За это же время компании объявили о сокращении 19 000 сотрудников, подсчитал Crunchbase. Эта цифра будет расти не только в США, но и в Европе.

Десятки компаний, которые недавно ставили рекорды по привлечению инвестиций, теперь расстаются с сотрудниками. Bolt, Klarna, Peloton, Netflix, GoPuff, Thrasio — этот список можно продолжать.

Во времена коронавируса рынок венчурных инвестиций не только не умер, но даже будто оживился. Рекорды по объему вложений в стартапы ставились чуть ли не каждый квартал; 2021 год в этом смысле стал лучшим за долгое время. Венчурные деньги лились на стартапы буквально рекой — оценки росли с безумной скоростью, а единороги появлялись почти каждый день.

Но в 2022 году все резко изменилось.

Сначала венчурный рынок просто замедлился. В первом квартале 2022-го Crunchbase оценил глобальный объем венчурных инвестиций в $160 млрд. Это на 7% больше, чем в первом квартале 2021 года, но на 13% хуже, чем в рекордном четвёртом квартале прошлого года. В отдельно взятой Северной Америке ситуация схожая: объем инвестиций упал на 11% по сравнению с последним кварталом прошлого года.

Из любопытного: в первом квартале просело число число seed-инвестиций. Не по объему, здесь все неплохо: в январе-марте инвесторы инвестировали на ранней стадии $10,3 млрд, на целых $3 млрд больше, чем за тот же период прошлого года. А вот сделок было гораздо меньше — 4272 против 6323. Получается, что чеки растут, но собрать раунд сложнее.

Самое интересное началось во втором квартале. Россия развязала «спецоперацию» в Украине, получив в ответ многочисленные санкции, на фондовых рынках началось падение, в США все больше заговорили о надвигающейся рецессии. В общем, ситуация в мире стала неспокойной.

И тут понеслось

Все начали смотреть на гигантов венчурного рынка. Вроде японского Softbank, который любил бахнуть в какой-нибудь стартап несколько сотен миллионов долларов (а то и пару миллиардов за раунд, как в случае с WeWork).

По статистике того же Crunchbase, в 2021 году Softbank стал самым вкладывающим инвестором в мире, возглавив раунды на общую сумму $35,2 млрд (это, конечно, не только его инвестиции).

Но в феврале Softbank передумал вкладывать $1,35 млрд в разработчика беспилотных авто Cruise, продав свою долю General Motors за $2,1 млрд. В марте основатель Softbank Масаёси Сон пообещал быть «более осторожным» при выборе объектов для инвестиций, а в мае — что в 2022 году может сократить объем венчурных инвестиций более чем на 50%.

Возможно, дело в том, что подразделение банка Vision, куда входит и венчурный Vision Fund, показало $20,5 млрд убытка по итогам финансового года, закончившегося 31 марта. Хотя в прошлом финансовом году была прибыль в $31,4 млрд.

Или вот Tiger Global — второй в списке венчурных чемпионов Crunchbase. Bloomberg пишет, что за первые четыре месяца 2022 года хедж-фонд Tiger Global потерял $16 млрд, или 44% активов. В мае позиции Tiger Global просели еще, потери достигли 52%.

Правда, Tiger вкладывается не только в стартапы, но и в акции публичных компаний, и падение связано в основном с последними. Но фонд уже меняет и стратегию в венчуре.

Tiger Global всегда был инвестором поздних стадий — один-два раунда до IPO. А сейчас он стал больше вкладываться в стартапы ранних стадий: в первом квартале эти сделки заняли долю в 48% от всех сделок, хотя по итогам прошлого года на них пришлось только 19%. Конечно, два фонда, пусть крупнейших, это еще не показатель. Но активность инвесторов все же падает. Вот еще статистика от Crunchbase — на этот раз про фонды, которые за месяц участвуют в десяти и более раундах в американские стартапы. В мае 2021 года таких фондов было десять, а в мае этого года уже шесть.

Обратимся к перспективам

Очень интересно было бы посмотреть на общую статистику венчурного рынка именно во втором квартале, но ее еще ждать минимум пару недель. Но аналитикам CB Insights интересно стало настолько, что они взяли данные за половину второго квартала на их основе сделали прогноз на весь квартал. Он вышел так себе.

По мнению аналитиков CB Insights:

Глобальный венчурный рынок за второй квартал упадет на 19% по сравнению с первым кварталом (который тоже упал на 19%).

Глобальное количество сделок упадет на 22% по сравнению с первым кварталом.



В США объем инвестиций упадет на 13%, активность по сделкам будет на уровне 2020 года.



В Азии венчурный рынок просядет на 31% (в первом квартале он просел на 36%).



В Европе рынок упадет на 16% (в первом квартале просадка была 18%).



Количество новых стартапов-единорогов с оценкой в $1 млрд и более во всем мире упадет на 46% впервые с 2020 года не дотянет до 100.



К вопросу об оценках. Самый дорогой стартап Европы Klarna в 2021 году привлек раунд по оценке $46,5 млрд, а сейчас ведет переговоры о новом раунде, но уже по оценке всего $15 млрд.

Аналитики Pitchbook пишут, что пока не видят в статистике значительного числа раундов с понижением оценки. Но статистика обычно запаздывает. А инвесторы, с которым общался Pitchbook, говорят, что уже намного больше стартапов допускают возможность привлечь инвестиции по меньшей оценке, чем ожидали ранее. Тот же Instacart понизил свою оценку на 40% — в марте 2021 стоил $39 млрд, а в марте 2022 уже $24 млрд.

Что во всем этом делать стартапам? Несколько крупных фондов написали подробные инструкции на этот счет.

Y Combinator: проживите без инвестиций хотя бы два года

В мае Y Combinator, самый популярный акселератор для стартапов, разослал своим портфельным компаниям письмо с призывом готовиться к тяжелым временам. Его суть, вкратце, такова.

Ситуация в экономике не выглядит хорошей и никто не может предсказать, насколько хуже все может стать. Правильнее всего — планировать худшее.

Плохие результаты публичных технологических компаний на бирже влияют и на венчурных инвесторов. Фондам становится сложнее привлекать средства для инвестиций в стартапы. В кризисы даже топовые фонды с огромным количеством денег замедляют темпы инвестирования, а небольшие фонды замораживают вложения или вовсе умирают.

Как следствие — между фондами меньше конкуренция за сделки, что это ведет к более низким оценкам стартапов, меньшим размерам раунда и большему числу незавершенных сделок.

Кроме того, инвесторы резервируют больше денег для поддержки самых перспективных компаний, что еще сильнее сокращает количество источников финансирования. Это особенно сильно скажется на международных компаниях, компаниях с низкой маржой и длительным периодом перед первой выручкой, а также на hard tech компаниях (работающих над новыми, часто революционными технологиями, которые в итоге могут быть и не созданы).

Если нынешняя ситуация в итоге станет такой же плохой, как два предыдущих кризиса, компаниям надо уже сейчас резать затраты и по возможности расширить runway — время, которое они могут прожить без привлечения дополнительных денег.

Поэтому стартапы должны стремиться к состоянию Default Alive — «живых по умолчанию», умеющих выживать и развиваться без инвестиций. Это отсылка к одному из программных эссе основателя Y Combinator Пола Грэма, которое стоит прочитать отдельно.

Пол Грэм

Некоторые советы Y Combinator:

Сделайте так, чтобы ваша компания смогла прожить без привлечения инвестиций 24 месяца.

Если ваших ресурсов не хватает, чтобы достичь заветного состояния Default Alive, а текущие или новые инвесторы предлагают деньги — надо брать. Пусть и по оценке предыдущего раунда.



Если вы основали компанию в течение последних пяти лет и уже поднимали раунд, не рассчитывайте на прошлый опыт — в будущем поднимать инвестиции будет намного сложнее.



Если вы уже привлекли раунд А, но еще не нашли product market fit, можете даже не надеяться на следующий раунд, пока на найдете этот product market fit не найдете. А если вы еще не привлекали раунд А, учтите, что то требования для него теперь будут жестче.



Если вы надеетесь привлечь инвестиции в ближайшие 6-12 месяцев, то скорее всего попадете на самый разгар кризиса. Ваши шансы на успех крайне малы, даже если ваша компания чувствует себя довольно неплохо. Хорошо бы пересмотреть планы.



Многие из ваших конкурентов будут планировать хуже вас и поймут, что облажались, тогда когда начнут поднимать раунд. Во время экономического спада вы можете получить значительную долю рынка, просто оставаясь в живых.



Sequoia: двигайтесь быстрее и режьте расходы

Sequoia Capital, один из старейших венчурных фондов Кремниевой долины, пошел еще дальше Y Combinator и сделал для своих стартапов 52-страничный документ под названием “Adapting to Endure” («Адаптируясь для выживания»).

В нем есть и про финансирование стартапов, и про рынки, и про макроэкономику, и истории адаптации стартапов к прошлым кризисам. Если вас пугают 52 страницы — там много понятных картинок вроде этой.

»Восстановление будет долгим»

Некоторые ключевые моменты этого документа:

Если пандемийный кризис был V-образным — он быстро начался и быстро завершился — то нынешний будет затяжным. В Sequoia считают, что сейчас поменяется очень многое: поведение потребителей, рынки труда, цепочки поставок и так далее. Восстановление будет долгим, насколько долгим — они предсказать не берутся.

Если раньше ситуацию можно было исправить дешевыми деньгами, то сейчас на них рассчитывать не приходится. Во многом причина этого — сильная просадка публичных компаний. Те же хедж-фонды, которые активно вкладывали в частные компании и были источником дешевых денег, теперь зализывают раны от потерь на бирже. Sequoia также ждет одного крупнейших падений биржи Nasdaq за последние 20 лет.



И поскольку стоимость капитала растет, все больше будут цениться стартапы, которые уже зарабатывают деньги.



На любом рынке хорошо работают две вещи — последовательный рост и дисциплина в финансовом менеджменте. Возможно, они не увеличат стоимость вашей компании прямо завтра, но в средне- и долгосрочной перспективе обязательно скажутся положительно.



Компании, которые движутся быстро, с больший вероятностью смогут избежать смерти. Режьте расходы — сторонние проекты, R&D, маркетинг и так далее. В кризис 2008 года компании, которые срезали расходы, оказались более эффективными. Относитесь к этому без негатива, это способ сэкономить кэш, двигаться быстрее и сфокусироваться.



Основатели и CEO, которые адекватно воспринимают реальность, быстрее адаптируются к ней. Рассматривайте кризис как время возможностей — у вас есть возможность правильно разыграть карты и на выходе стать сильнее.



Начиная с 32 страницы есть настоящий чек-лист, который должен помочь вам подготовить себя, команду и компанию к трудным временам.

Andreessen Horowitz: пересчитайте мультипликаторы

Если вам не хватило советов YC и Sequoia, свою антикризисную статью «Фреймворк для навигации на падающем рынке» выпустил фонд Andreessen Horowitz (известный также как a16z). К слову, фонд был основан сразу после кризиса 2008 года, сделав имя и состояние на вложениях в Facebook, Twitter, Zynga и другие компании.

В своей статье они обсуждают будущее своих портфельных компаний, а также советуют обратить внимание на изменение базовых показателей венчурного рынка. А именно:

Пересмотрите старые оценочные мультипликаторы (рассчитываются как соотношение цены компании к выручке).

Основываясь на мультипликаторах публичных компаний из схожей сферы, можно примерно оценить стоимость непубличного бизнеса. С падением фондового рынка мультипликаторы снижаются, примерно с октября 2021-го. Например, в финтехе мультипликатор был 25х, а сейчас он ниже 5х.

В a16z советуют рассчитать, какая годовая выручка у вас должна быть, чтобы добиться оценки хотя бы по прежнему раунду, но с новым мультипликатором. Если вы хотите и дальше поднимать инвестиции, это обязательное упражнение.

Пересмотрите burn multiples — этот мультипликатор показывает соотношение затрат проекта к его выручке.

Например, если вы тратите $40 млн, получая $10 млн регулярной годовой выручки (ARR), то ваш мультипликатор — 4х.

Для разных стадий проекта существуют разные мультипликаторы, но хорошим результатом сейчас считается burn multiples ниже 1x, то есть проект зарабатывает больше, чем тратить.

Подготовьте три сценария.

Фонд советует проработать базовый, хороший и плохой сценарии, и попробовать предсказать, как макроэкономические события вроде войн, падения рынков, нарушения цепочек поставок могут повлиять на ваш рост и метрики. Зная эти сценарии, вы сможете продумать действия для каждого из них.

Инвесторы чуют кровь и готовятся покупать задёшево

В ближайшие полгода-год на венчурном рынке стоит ждать большего количества M&A-сделок, пишет Business Insider. По данным издания, на падающем рынке активизировались специалисты по слияниям и поглощениям.

Инвестиции привлечь все сложнее, выйти на IPO тоже так себе вариант — поэтому появляются компании-зомби, которые не могут найти деньги на жизнь и развитие. Они и становятся мишенью для M&A.

Правда, как пишет Business Insider, вряд ли стоит ждать крупных сделок с суммами на $1-2 млрд. Инвесторы, с которыми пообщались журналисты издания, говорят, что такие сделки поставлены на паузу.

К тому же крупные компании вроде Facebook и Google, у которых до сих пор есть очень много денег, находятся под все более пристальным вниманием регулирующих органов, которые следят за их крупными приобретениями.

Скорее всего, прогнозируют собеседники издания, нас ждет волна непубличных покупок в диапазоне до $50 млн до $250 млн.

Покупатели готовы договориться, но вам это не понравится

В некоторых сферах ситуация уже становится довольно драматичной. В частности, в сегменте сервисов экспресс-доставки, который очень бурно развивался в последние пару лет. Как пишет Business Insider, компании вроде Getir, Gorillas и Flink смогли поднять больше миллиарда доллара каждая.

Это особенность рынка — он требует больших вложений для захвата доли, и инвесторы были готовы закрывать глаза на операционные убытки и на то, что их вложения пока не окупаются. Но сейчас с новыми раундами проблема, и почти все доставщики-единороги уже объявили о сокращениях.

И выходит так, что рынок экспресс-доставки поделился на тех, у кого деньги пока есть, и тех, у кого нет. Нас ждёт волна поглощений, когда более успешные будут скупать не таких удачливых конкурентов.

Но сейчас трудно даже крупным и успешным игрокам. Немецкий стартап Gorillas, лидер в сфере экспресс-доставки, еще в октябре 2021 года привлек $1 млрд инвестиций, а сейчас прорабатывает сценарии объединения с кем-то или продажи бизнеса, пишет Bloomberg. Со времени раунда на миллиард прошло всего 8 месяцев, но компании вновь нужны деньги: в месяц она «сжигает» около $80 млн, и привлечь их сейчас очень сложно.

А некоторые почти полностью меняют свою стратегию. Британский стартап в сфере экспресс-доставки Jiffy, который в 2020-м запустили в Великобритании сооснователь сети автоматов с едой DC Daily Артур Шамалов и бывший гендиректор X5 Food Tech Владимир Холязников, сейчас отказывается от первоначальной идеи и, как мне рассказал его CTO Игорь Демишев, закрывает операционную часть бизнеса.

Стартап теперь свой бизнес в «компанию по производству программного обеспечения». Они хотят помогать крупным ритейлерам, у которых много капитала и сильные бренды, выходить на онлайн рынок. Говорят, что их «ИТ-решение и экспертиза могут помочь ритейлерам запускать такие проекты за месяцы, а не за кварталы или даже годы, и достаточно быстро масштабировать их».

А что в России?

Стартапы и фонды в США обсуждают грядущую рецессию, а у нас своя атмосфера. Продолжающаяся «спецоперация», финансовые ограничения, санкции, уход западных компаний, отток ИТ-специалистов и технологических предпринимателей и многое другое.

Но какой-никакой венчур в России есть. Со статистикой у нас не так хорошо, но некоторая информация по сделкам публикуется. Не очень радостная.

Аналитики из DSight и Агентства инноваций Москвы посчитали, что с января по мая в стартапы, зарегистрированные в Москве, инвесторы вложили $295 млн, что на 52% хуже, чем годом ранее. И почти две трети этой суммы обеспечила одна сделка на $191 млн: российский оператор ЦОД IXcellerate привлек раунд от Mubadala, «Сбера» и РФПИ.

Если смотреть на количество сделок, то в январе и феврале 2022 года их было по 16. А вот за три месяца с момента начала «спецоперации» было всего 15 сделок. Для сравнения: за те же три месяца прошлого года было 48 сделок. Повторюсь, что это статистика только по московским стартапам.

Сейчас российские стартапы пытаются разделяться по стратегии: на тех, которые продолжают работать на российский рынок, и тех, кто уже выбрал зарубежные рынки (уже релоцировавшись или налаживая работу из России).

В теории, инвесторы в России остались. Например, представители «Авито» в своем недавнем тексте говорили, что готовы инвестировать в перспективные проекты. В апреле была анонсирована инвестиция венчурного фонда МТС.

Но тот же «Сбер», собиравший в последние годы портфолио технологических проектов и ставший едва ли не главным источником экзитов для стартапов, либо продает эти проекты (как в случае с «Ситимобил», который уже продали, и «Кухней на районе», на которую ищут покупателя), либо закрывает (как Sber Games).

И если смотреть на статистику сделок от тех же DSight и Агентства инноваций Москвы, то в большинстве случаев инвесторами выступали бизнес-ангелы.

О судьбе стартапов от выходцев из России, которые строят свои проекты на том же рынке США, недавно рассказал инвестор Николай Давыдов. По его словам, инвесторы опасаются вкладываться в стартапы из России, Украины и Белоруссии. Но если у вас хороший рост, адекватная оценка или какой-то исключительный продукт, денег дадут.

При этом фонды могут попросить подписать бумажку о том, что ваш стартап не будет иметь юридических лиц в России и не будет нанимать местные команды.

К этим «нюансам происхождения» фаундеров добавляется надвигающаяся рецессия. В общем, сложно с привлечением инвестиций и там, и здесь. Вся надежда на запасы, рост и удачу.

В теме разбирался журналист и автор The Edinorog Дмитрий Филонов.