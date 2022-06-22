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«Манго» перестанет страховать животных и детей от несчастных случаев Статьи редакции
Инвесторы компании таким образом сокращают расходы.
- «Манго» разослала клиентам письма с предупреждением о закрытии двух направлений — страхование детей и животных. Как объяснили в компании, «Альфа-групп», которая финансирует «Манго», решила «сократить расходы на новые для рынка направления».
- Также в письме «Манго» заявила, что каждый месяц выплачивала на 500 тысяч рублей больше, чем получала страховых взносов. Сейчас экономическая ситуация изменилась и это повлияло на приоритеты инвесторов и перспективы бизнеса.
- Если у пользователя оформлена ежемесячная подписка на питомца, которая заканчивается 30 июня и позже — страховка отключится. Если до этой даты — она продлится, а потом отключится в июле. Новые подписки оформить нельзя.
- Если помимо страховки на животное или ребёнка есть купленная до 21 июня страховка на квартиру или для водителей, она останется, но перейдёт под управление «Альфа-страхования» — то есть принимать обращения и выплачивать компенсации будет она, а не «Манго». То же самое с годовой страховкой — их переведут в августе-сентябре.
- Пользователи могут отказаться от перехода или отменить подписку.
- «Манго» запустил в 2019 году Виктор Лавренко. В 2018 году акционеры «Альфа-Групп» вложили в стартап 500 млн рублей, а в 2019 году — ещё 1,5 млрд рублей. В 2021-м компания выкупила и долю Лавренко.
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Уже даже фрукты против России, уууу пендосские подстилки.
Потому что манго – фрукт не славянский, подозрительный! Вот ежели б «Репу» запустили – это да (-:
Так манго был по параллельному импорту ввезён, должно было норм работать 🤷♂️
Неважно! Только брюква и репообразные. Чуть не написал скрепообразные (-:
В общем – репа и точка!
Репообразные- это про русский рэп?:)
Приходите страховать питомца к нам в «ВетЭксперт». Наша телега – https://t.me/vetexpertru
:)
Невозможно не лайкнуть это маленькое чудо 🥺
У них инвесторы управляют бизнесом? Вообще, такие заявления (если они исходят от фаундеров) признак незрелости какой-то. Выглядит так, будто они вину за это хотят на инвесторов переложить.
Неужели с детьми и животными настолько регулярно возникают страховые случаи, что приходится выплачивать?
Ну и хрен с ним. Увеличивал лимиты по страховке, в назначенный день продлили подписку по старому тарифу. Сапорт тупо 2 недели игнорит) Чудный сервис. В случае проблем, видимо, тоже игнорят. Отвратительно
Интересно, что же случилось
там проблемы с середины - конца мая, судя по отзывам на склянках
я успел получить выплату 20 мая
В тексте сомнительные числа.
Mango был правда удобным сервисом для страхования квартиры.
Я пользовался на постоянке, теперь видимо опять перестану страховать(
А Я Впервые слышу/вижу. Почитал статейку об этом Манго. Идея интересная и возможно даже прибыльная. НО оно присутствует, Огромное НО! Почему я только сейчас узнал о таком сервисе? Где ваша реклама, где билборды по всему городу, почему мне спамом 33-я смска не агитирует "застрахуй себя, ребëнка, кошку, квартиру, соседа.. "