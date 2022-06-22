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Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина приложений и его обязательной предустановке Статьи редакции
Чтобы «обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским гражданам интернет-сервисов, частных и государственных услуг».
- В российский магазин приложений собираются добавлять программное обеспечение из перечня, который будет утверждать Минцифры. Магазин обяжут предустанавливать на технические устройства.
- Необходимость создания национальной площадки с приложениями в правительстве объяснили санкционным давлением на Россию, неопределённостью с поставками оборудования и отключением от иностранной ИТ-инфраструктуры.
- В России работают над несколькими магазинами приложений для устройств с Android. АНО «Цифровые платформы» запустила NashStore, гендиректор российского Gett основал RuMarket, а VK — RuStore. Создавать эти площадки стали из-за ограничений, наложенных на приложения российских компаний в Google Play и App Store после начала «специальной военной операции» России в Украине.
- В мае глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России войдёт RuStore от VK.
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На мой взгляд необходимо создавать операционную систему для мобильных. Вот это было бы отличное решение и уверен что запрос на такую операционную систему в мире был бы высок
Спрос у кого? Свою Ось чаще всего выводят производители телефонов, в РФ таких нет. Рынок пользования в сравнении с миром - мизерный. Никому это не нужно будет.
BolgenOS Mobile?
Пока вы уверены в востребованности, Яндекс уже делал и закрыл Яндекс.Кит как невостребованную 😅
Готов с удовольствием создать, есть тут энтузиасты ещё? 😳
Кому нужна ос без приложений
Только если в очередной раз попилить бабок и взять старую, никому не нужно ОС, так уже было, сделать ее максимально не рентабельной и заставлять устанавливать, тогда рынок смартфонов улетит мигом, даже китайцы скажут .что на их телефоны они не будут устанавливать и какие телефоны с нашей ОС будут?
Будут проблемы и с созданием и со спросом.
С созданием проблемы будут потому, что спецификации на железо закрытые и контролируются США
Со спросом, потому что для пользователей какая именно ОС - абсолютно неважно, им важны приложения, в т.ч. приложения локальных сервисов (местных фирм, банков и т.п.), а таких приложений слишком много, чтобы создавать заново для новой ОС.
Микрософт не смог свою мобильную ОС продвинуть, хотя она была весьма годной.
А еще необходимо ананасы в Норильске выращивать
ага, потом осталось только производителей железа убедить использовать новую ОС
Уже создали за много-много миллиардов рублей.
Пользуюсь каждый день, получаю только положительные эмоции
Комментарий удален модератором
Только чтоб там обязательно можно было грабить корованы!
РосГосПриложМаг
РогозПригожСтор
Центральный
Универмаг
Приложений
Лучше граждан обязать предустанавливать. Если полицейский патруль не найдет на телефоне гражданина предустановленный государственный магазин приложений - штраф 5000 рублей
И бюджету подспорье опять же
Условка, а потом конфискация
В России ничего не будет хорошо пока такими вещами занимается не рынок, а правительство.
Кто же будет предустанавливать? «Параллельные импортёры» 🤣
На базе операционной системы Mayor
И эльбрусах никем не виданных!
Как они его будут предустанавливать на АйОс? Получается, что для юзеров айфонов будет исключение или они импорт параллельный запретят?
Как как, запретят ввоз айфонов.
а если гугл сервисы выключат? В Калифорнии наверно уже устали смеяться над имперцами
Я не хочу ставить что там кто решил. Создайте операционку нормальную. Хотя ,да забыл. Правительство ничего не шарит в этом,у неё же не хватка it спецов в 170 тысяч…
немного времени , сказали же что есть уже новые технологии ))
В новости написано "обяжут предустанавливать на устройства". КОГО???
Дорогих россиян А кто не установит - электричество отключат
Кого они собрались снова "обязывать" чему-то? Они уже дообязывались так, что все крупные производители компьютерной техники и электроники ушли из России. При "параллельном импорте" ты можешь только просить у производителей не блокировать обновления для страны. Обязывальщики с соплями на носу.
При "отключении иностранной ИТ-инфраструктуры" отсутствие магазина приложений - это наименьшая из всех проблем.
я название придумал: ГлавГосПрилажуха
Прилотека
Чот я не понял. Создать российский магазин приложений, а что тогда такое Рустор и НашСтор? Они будут внутри какого-то другого магазина приложений что ли.
А закон о создании обязательного гаджета на котором будет обязательный магазин, и о его(гаджета) обязательной покупке гражданами?
Сасатб ЭПЛ!!!
Давайте национализировать гугл и отожмет андроид:)
Комментарий удален модератором
Так, а как же нашстор?
А как же разнообразие и выбор?
шпионы и бэкдоры будут интегрированы прямо в "магазин"?
Можно хотя бы так, чтобы был один такой магазин, а не куча, и чтобы тогда все остальные "обязательные к предустановке" приложения перестали предустанавливаться? А то скоро таких больше будет, чем нужно приложений вообще.
не положено! Обязаны пользоваться предписанным предустановленным.
Ру Play
Или ZV
Так ведь создали уже – нашстор не в счёт, конечно, но вк ничего так, скорее справились.
Предустанавливать на любые технические устройства? Трактора, газонокосилки и сеялки потянем? (-:
И что это за новости такие: «без затрат федерального бюджета»?! Это что за святотатство? Никогда такого не было. И точка.
Сарказм, разумеется.
Если ты создаешь больше поручений и указов, рано или поздно один из них с горем пополам будет исполняться. Ты как будто не в РФ живешь, тут всё так устроено
вот уж наверняка после обязательной установки и зарплаты повысятся и ценники понизятся. И утечек данных не будет, а то это все от того что нет обязательной предустановки ПО. Нельзя же просто оставить выбор на совести того кто за свои деньги купил устройство, не дай Бог рутуб не скачают
Это надо было делать за несколько лет до 24 февраля.
Аккурат как отжали Крым.
Хм-м, а как это будет с техникой, которую завозят по параллельному импорту? 🤔
Ну понятно, apple до свидания, я был счастлив пользоваться твоими продуктами 🥲
Ой а что такое? без обязательной установки никто пользоваться не будет?
Ещё и деньги б с пользователей брали за то, что предустанавливаете. Пользователи ж тупые, не могут сами решить, что им нужно на мобилке, а что нет
*параллельной предустановке
Главное чтобы не забыли в текст законопроекта госпошлины включить за предустановку, а кто не предустановил, тому руки отрубать, чтоб смартфонами не по назначению не пользовались
Рустор, румаркет, или нашстор?
Теряют хватку. Правильное название: ФГБУ НИИ «Электро-вычислительных машинных технологий и приложений» Департамента развития отрасли информационных технологий и обеспечения кибербезопасности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
«ФГБУ НИИ ЭВМ-ТиП ДРОИТиОК Минцифры РФ «РосМосПетроЛенСтройСтор».