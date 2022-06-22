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DTF

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина приложений и его обязательной предустановке Статьи редакции

Чтобы «обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским гражданам интернет-сервисов, частных и государственных услуг».

  • В российский магазин приложений собираются добавлять программное обеспечение из перечня, который будет утверждать Минцифры. Магазин обяжут предустанавливать на технические устройства.
  • Необходимость создания национальной площадки с приложениями в правительстве объяснили санкционным давлением на Россию, неопределённостью с поставками оборудования и отключением от иностранной ИТ-инфраструктуры.
  • В России работают над несколькими магазинами приложений для устройств с Android. АНО «Цифровые платформы» запустила NashStore, гендиректор российского Gett основал RuMarket, а VK — RuStore. Создавать эти площадки стали из-за ограничений, наложенных на приложения российских компаний в Google Play и App Store после начала «специальной военной операции» России в Украине.
  • В мае глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России войдёт RuStore от VK.

#новость

2386 просмотров
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102 комментария
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Oleg Oleg

На мой взгляд необходимо создавать операционную систему для мобильных. Вот это было бы отличное решение и уверен что запрос на такую операционную систему в мире был бы высок

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Илья Ефимов

Спрос у кого? Свою Ось чаще всего выводят производители телефонов, в РФ таких нет. Рынок пользования в сравнении с миром - мизерный. Никому это не нужно будет.

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15 комментариев
Илитный Иксперт

BolgenOS Mobile?

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1 комментарий
Gutal1n

Пока вы уверены в востребованности, Яндекс уже делал и закрыл Яндекс.Кит как невостребованную 😅

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Айрат Галиуллин

Готов с удовольствием создать, есть тут энтузиасты ещё? 😳

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19 комментариев
Михаил Желтухин

Кому нужна ос без приложений

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Илья Ефимов

Только если в очередной раз попилить бабок и взять старую, никому не нужно ОС, так уже было, сделать ее максимально не рентабельной и заставлять устанавливать, тогда рынок смартфонов улетит мигом, даже китайцы скажут .что на их телефоны они не будут устанавливать и какие телефоны с нашей ОС будут?

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2 комментария
Андрей Захаров

Будут проблемы и с созданием и со спросом.

С созданием проблемы будут потому, что спецификации на железо закрытые и контролируются США

Со спросом, потому что для пользователей какая именно ОС - абсолютно неважно, им важны приложения, в т.ч. приложения локальных сервисов (местных фирм, банков и т.п.), а таких приложений слишком много, чтобы создавать заново для новой ОС.

Микрософт не смог свою мобильную ОС продвинуть, хотя она была весьма годной.

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Юрий Анатольев

А еще необходимо ананасы в Норильске выращивать

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4 комментария
Andrei T

ага, потом осталось только производителей железа убедить использовать новую ОС

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2 комментария
Сергей

Уже создали за много-много миллиардов рублей.

Пользуюсь каждый день, получаю только положительные эмоции

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Комментарий удален модератором

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Порфирий Карлович

Только чтоб там обязательно можно было грабить корованы!

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Здесь могла быть Ваша Реклама

РосГосПриложМаг

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Sasha Korablyov

РогозПригожСтор

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Gosha Animeem

Центральный
Универмаг
Приложений

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Юрий Анатольев

Лучше граждан обязать предустанавливать. Если полицейский патруль не найдет на телефоне гражданина предустановленный государственный магазин приложений - штраф 5000 рублей

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Константин Морошин

И бюджету подспорье опять же

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Timur Rossiev

Условка, а потом конфискация

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Paul Patlakh

В России ничего не будет хорошо пока такими вещами занимается не рынок, а правительство.

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Александр

Кто же будет предустанавливать? «Параллельные импортёры» 🤣

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Ирина Морозова

На базе операционной системы Mayor

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Вадим Д.

И эльбрусах никем не виданных!

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Антон Штадлер

Как они его будут предустанавливать на АйОс? Получается, что для юзеров айфонов будет исключение или они импорт параллельный запретят?

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Paul Patlakh

Как как, запретят ввоз айфонов.

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Кадастр

а если гугл сервисы выключат? В Калифорнии наверно уже устали смеяться над имперцами

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Лелик Плотников

Я не хочу ставить что там кто решил. Создайте операционку нормальную. Хотя ,да забыл. Правительство ничего не шарит в этом,у неё же не хватка it спецов в 170 тысяч…

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Оля Бонова

немного времени , сказали же что есть уже новые технологии ))

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Egor Chusov

В новости написано "обяжут предустанавливать на устройства". КОГО???

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Daily Science

Дорогих россиян А кто не установит - электричество отключат

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1 комментарий
Сергей Бевз

Кого они собрались снова "обязывать" чему-то? Они уже дообязывались так, что все крупные производители компьютерной техники и электроники ушли из России. При "параллельном импорте" ты можешь только просить у производителей не блокировать обновления для страны. Обязывальщики с соплями на носу.
При "отключении иностранной ИТ-инфраструктуры" отсутствие магазина приложений - это наименьшая из всех проблем.

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Andrei T

я название придумал: ГлавГосПрилажуха

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Алексей Истомин

Прилотека

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Aleksandr A

Чот я не понял. Создать российский магазин приложений, а что тогда такое Рустор и НашСтор? Они будут внутри какого-то другого магазина приложений что ли.

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Алексей Истомин

А закон о создании обязательного гаджета на котором будет обязательный магазин, и о его(гаджета) обязательной покупке гражданами?

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MEGAtraXXXer666

Сасатб ЭПЛ!!!

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Денис Богачев

Давайте национализировать гугл и отожмет андроид:)

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Комментарий удален модератором

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Aleks Melnik

Так, а как же нашстор?

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Константин Морошин

А как же разнообразие и выбор?

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Dev

шпионы и бэкдоры будут интегрированы прямо в "магазин"?

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ilia

Можно хотя бы так, чтобы был один такой магазин, а не куча, и чтобы тогда все остальные "обязательные к предустановке" приложения перестали предустанавливаться? А то скоро таких больше будет, чем нужно приложений вообще.

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Алексей Истомин

не положено! Обязаны пользоваться предписанным предустановленным.

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MasterCard

Ру Play

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MasterCard

Или ZV

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1 комментарий
Вадим Д.

Так ведь создали уже – нашстор не в счёт, конечно, но вк ничего так, скорее справились.
Предустанавливать на любые технические устройства? Трактора, газонокосилки и сеялки потянем? (-:
И что это за новости такие: «без затрат федерального бюджета»?! Это что за святотатство? Никогда такого не было. И точка.
Сарказм, разумеется.

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Илья Ефимов

Если ты создаешь больше поручений и указов, рано или поздно один из них с горем пополам будет исполняться. Ты как будто не в РФ живешь, тут всё так устроено

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3 комментария
Александр Иванов

вот уж наверняка после обязательной установки и зарплаты повысятся и ценники понизятся. И утечек данных не будет, а то это все от того что нет обязательной предустановки ПО. Нельзя же просто оставить выбор на совести того кто за свои деньги купил устройство, не дай Бог рутуб не скачают

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Василий Степанофф

Это надо было делать за несколько лет до 24 февраля.
Аккурат как отжали Крым.

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k3rch

Хм-м, а как это будет с техникой, которую завозят по параллельному импорту? 🤔

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Евгений Гончаров

Ну понятно, apple до свидания, я был счастлив пользоваться твоими продуктами 🥲

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Hnorr

Ой а что такое? без обязательной установки никто пользоваться не будет?
Ещё и деньги б с пользователей брали за то, что предустанавливаете. Пользователи ж тупые, не могут сами решить, что им нужно на мобилке, а что нет

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High Stakes

*параллельной предустановке

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Ivelevit

Главное чтобы не забыли в текст законопроекта госпошлины включить за предустановку, а кто не предустановил, тому руки отрубать, чтоб смартфонами не по назначению не пользовались

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Джахор Дырдырдаев

Рустор, румаркет, или нашстор?

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Удачный жар

Теряют хватку. Правильное название: ФГБУ НИИ «Электро-вычислительных машинных технологий и приложений» Департамента развития отрасли информационных технологий и обеспечения кибербезопасности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
«ФГБУ НИИ ЭВМ-ТиП ДРОИТиОК Минцифры РФ «РосМосПетроЛенСтройСтор».

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