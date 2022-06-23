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VK Play снизила комиссию для всех разработчиков игр с 30% до 5% Статьи редакции
Как российских, так и иностранных.
- Комиссия площадки составит 5% (включая комиссию платежных систем), а разработчики получат при этом 95% выручки, объявила компания.
- Такие условия будут действовать для российских и иностранных разработчиков, как для начинающих студий, так и для тех, кто сам приводит пользователей. Раньше комиссия составляла 30%.
- Кроме того, VK Play предоставляет каждой новой загруженной игре до 350 тысяч показов, чтобы определить метрики продукта и на основе этих данных предложить объём фичеринга — добавление в тематические подборки — и трафика.
- VK запустила свою игровую площадку VK Play с облачными играми и прямыми трансляциями в апреле 2022 года. На старте на платформе было доступно 80 платных и больше 12 тысяч бесплатных игр.
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Ого! Вот это молодцы, серьёзно.
Хороший стимул для разработчиков. Было бы только кому разрабатывать.
С другой стороны – за последние месяцы геймдев столько народу сократил, что могут появиться и новые разработчики, тем более приманка в виде низкой комиссии уж очень хороша.
возможен рост инди разработчиков в маленьком составе (примерно 1-5 человек)
Да, смогут относительно быстро запуститься и выйти с релизами.
Поздно, некому игры будет делать.
разве что инди игры
Ну это как-то еще радует, но с учет как скакануло качество игр, то норм игры будем ждать, как очередь на квартиру. Да и инди сильно будут зависеть от железа. Санкции прилетят, вся отрасль на 0 помножится.
Кто-то в них в ВК ещё играет?
Таки индусы делают
для Европы и Америки?
Они везде. И там и там.
А есть норм игры там вообще?
Тюряга, Уличные гонки, Моя ферма
Насколько знаю нормальных нет, помойки в большинстве случаев
Может теперь появятся
Маркетплейс без юзеров но с низкой комиссией ,класека )
К сожалению это больше похоже на неимоверную рекламную акцию себе в громадный убыток.
5% это неимоверно мало. Переводы между банками и возвраты(для российских и иностранных разработчиков), содержание оборудования и команды (как разработчиков, так и поддержку, тестировщиков и пр. персонал), инвестиции в разработку, тесты и безопасность, всевозможные налоги и отчисления...
*скорее всего добирать нужную для выживания сумму будут из другой экосистемы VK, а через какое-то время, набрав необходимое количество разработчиков в свой сервис, будут по чуть чуть повышать % ссылаясь на нехватку.
Ничо, майлру отлично наварил на разнице курсов Али, так что не обеднеет.
Сейчас куча игр трипл А класса хлынет в ВК
Хороший рост для разрабов. Работали люди в крупных компаниях с норм зп. Тут деду вздумалось в войнушку поиграть. Компании ушли, люди без работы. Натевам снижение комиссии и делайте на свои бюджеты игры. Хорошее импортозамещение.
VK, научите тинькофф
Ну, на самом деле, это хорошая новость. Хотя, площадка на которой 12 тысяч игр условно бесплатных, и только 80 платных вызывает большие сомнения
Зачем нам эти игры, ребята.
Я так понимаю то, что там будет сделано только на российский рынок будет представлено, как рутьюб какой-нибудь?
Да хоть до 0%
Ждём, когда начнут доплачивать за использование vk play