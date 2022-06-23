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Акционерный огонь

VK Play снизила комиссию для всех разработчиков игр с 30% до 5% Статьи редакции

Как российских, так и иностранных.

  • Комиссия площадки составит 5% (включая комиссию платежных систем), а разработчики получат при этом 95% выручки, объявила компания.
  • Такие условия будут действовать для российских и иностранных разработчиков, как для начинающих студий, так и для тех, кто сам приводит пользователей. Раньше комиссия составляла 30%.
  • Кроме того, VK Play предоставляет каждой новой загруженной игре до 350 тысяч показов, чтобы определить метрики продукта и на основе этих данных предложить объём фичеринга — добавление в тематические подборки — и трафика.
  • VK запустила свою игровую площадку VK Play с облачными играми и прямыми трансляциями в апреле 2022 года. На старте на платформе было доступно 80 платных и больше 12 тысяч бесплатных игр.

#новость #vk #vkplay #гейминг

1815 просмотров
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25 комментариев
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Вадим Д.

Ого! Вот это молодцы, серьёзно.
Хороший стимул для разработчиков. Было бы только кому разрабатывать.
С другой стороны – за последние месяцы геймдев столько народу сократил, что могут появиться и новые разработчики, тем более приманка в виде низкой комиссии уж очень хороша.

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AntropFedorov

возможен рост инди разработчиков в маленьком составе (примерно 1-5 человек)

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Вадим Д.

Да, смогут относительно быстро запуститься и выйти с релизами.

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Властный химик

Поздно, некому игры будет делать.

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AntropFedorov

разве что инди игры

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Властный химик

Ну это как-то еще радует, но с учет как скакануло качество игр, то норм игры будем ждать, как очередь на квартиру. Да и инди сильно будут зависеть от железа. Санкции прилетят, вся отрасль на 0 помножится.

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DO YOURSELF

Кто-то в них в ВК ещё играет?

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Алексей Комаров

Таки индусы делают

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Властный химик

для Европы и Америки?

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Алексей Комаров

Они везде. И там и там.

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Слегка Придурковатый

А есть норм игры там вообще?

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Сергей Сергеев

Тюряга, Уличные гонки, Моя ферма

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Большой Армянин

Насколько знаю нормальных нет, помойки в большинстве случаев

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Алексей Жданов

Может теперь появятся

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eugene

Маркетплейс без юзеров но с низкой комиссией ,класека )

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Иванка Сегодина

К сожалению это больше похоже на неимоверную рекламную акцию себе в громадный убыток.
5% это неимоверно мало. Переводы между банками и возвраты(для российских и иностранных разработчиков), содержание оборудования и команды (как разработчиков, так и поддержку, тестировщиков и пр. персонал), инвестиции в разработку, тесты и безопасность, всевозможные налоги и отчисления...
*скорее всего добирать нужную для выживания сумму будут из другой экосистемы VK, а через какое-то время, набрав необходимое количество разработчиков в свой сервис, будут по чуть чуть повышать % ссылаясь на нехватку.

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Roman Goncharenko

Ничо, майлру отлично наварил на разнице курсов Али, так что не обеднеет.

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Павел Морозов

Сейчас куча игр трипл А класса хлынет в ВК

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Dzan Yang

Хороший рост для разрабов. Работали люди в крупных компаниях с норм зп. Тут деду вздумалось в войнушку поиграть. Компании ушли, люди без работы. Натевам снижение комиссии и делайте на свои бюджеты игры. Хорошее импортозамещение.

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Андрей Киселев

VK, научите тинькофф

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Александр Пустовалов

Ну, на самом деле, это хорошая новость. Хотя, площадка на которой 12 тысяч игр условно бесплатных, и только 80 платных вызывает большие сомнения

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Митя Гриценко

Зачем нам эти игры, ребята.

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Dan Max

Я так понимаю то, что там будет сделано только на российский рынок будет представлено, как рутьюб какой-нибудь?

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Konstantin V

Да хоть до 0%

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DN

Ждём, когда начнут доплачивать за использование vk play

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