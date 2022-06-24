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«Яндекс» объединил «Кинопоиск» и другие медиасервисы с финтех-направлением в бизнес-группу Статьи редакции
Это позволит входящим в неё бизнес-юнитам проще создавать совместные продукты.
- «Яндекс» создал бизнес-группу «Плюса и Финтеха». В неё вошли «Кинопоиск», «Музыка», «Афиша» и подписка «Плюс», а также финтех-направление. В частности, компания развивает платёжный сервис Yandex Pay и сервис рассрочки «Сплит».
- Бизнес-группу возглавит гендиректор ООО «Яндекс» Артём Савиновский, он будет совмещать должности. Руководить финтех-сервисами будет директор по операционному и бизнес-развитию финтех-направления Дмитрий Пирогов.
- Помимо «Плюса и Финтеха» у компании уже есть бизнес-группа «Поиска, рекламы и облачных сервисов» (бизнес с рекламной моделью) и группа «E-com и райдтех» (все сервисы онлайн-торговли и логистически-транспортные сервисы).
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Я однажды на КиноПоиск посмотрел 3 релкамы по 10-20 секунд, перед просмотром 15 секундного тизера....
Яндекс конченные
В почте в папке писем вместо первого письма какая-то рекламная строка... Яке кончены
Кинопоиск лучший стриминговый сервис доступный на рынке на данный момент..
Чем лучше Кинопаба?
Тем, что он не пиратский
А кинопаб это сервис? Или пейратчина?
Пейратский сервис.:)
Какие времена, такие и сервисы)
«На данный момент» - Очень смешно.
А что ещё доступно в России? Без танцев с бубнами? Я бы глянул ваши рекомендации.
Я ничего особо не смотрю...
Книги читаю...
Ну и чести вам это не делает.
Упускаете такой же обширный культурный пласт, как те, кто только смотрят и принципиально не читают.
Важны мысли, а не форма их передачи.
Так оплати подписку, там нет рекламы, прямо сейчас юзаю кинопоиск
ОПЛАТИ ПОДПИСКУ
Чтобы посмотреть без 3х релклам ТИЗЕР к производству которого Яндекс не имеет отношение...
На Ютубе посмотрю
Оплати подписку
Чтобы смотреть на телике с комфортом и чтобы онлайн проигрыватель не мигал, не пердел, не грузил и т.д как пиратский
тогда неудобно будет говнить на Кинопоиск, какое он говно :)
Уважаемый я говорил не на КиноПоиск а на Яндекс, потому что пользовался кинопоиском до того как его купил Яндекс, все было корректно, реклама была, но чтоб 3 рекламы перед одним тизером это борщ... Еслиб реклама была одна я б ничего не сказал...
Я не покупаю подписку потому что я не киноман.
Я критикую Яндекс,.и это хорошо для Яндекса, ведь они получают обратную связь и могут провести работу надо ошибками. Обратная связь это хорошо, это вам любой руководитель скажет.
У вас есть опыт руководства предприятиями в b2c?
Я не киноман.
И я бы ничего не сказал еслиб перед тизером была одна реклама... Но их было 3 перед одним 15 секундным тизером...
Подготовка к продаже?
Ну они же не на отдельное юр. лицо перевели эти сервисы.
Это следующим шагом
Обычно после таких объединений и прочих реорганизаций начинаются изменения в условиях и оплате. Очень надеюсь, что стоимость не повысится, а качество наоборот – вырастет!
Непомерно вырастает отпишутся. Делов-то. Пару-тройку тапов сделать. Хотя... И это для многих непомерный напряг.
А зачем?
В целом шаг выглядит логичным даже для не посвящённого обывателя. Надеюсь, этот правда поможет сервисам развиваться без лишних внутренних препон.
"Так их проще будет кому-нибудь продать всем скопом" - уточнили в пресс-службе.
Кинопоиск - это финтех? с каких пор)
очень похоже на то, что они готовятся продавать кинопоиск
Кто-то еще пользуется сервисами Яндекса? Мазохисты какие-то
А может объединили они все эти сервисы в один - для получения скидки по налогам для IT компаний...
Отличное название для всего наебизнеса от Яндекса. Еще колдунщиков нужно было туда засунуть.