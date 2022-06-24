У этих сервисов похожие бизнес-решения и общие цели: все они скрепляют ключевые сервисы «Яндекса» сквозными сценариями — как, например, «Плюс», который даёт преимущества в самых разных сервисах. Объединение позволит развивать сервисы бизнес-группы централизованно, и входящим в неё бизнес-юнитам будет проще создавать совместные продукты под единым руководством.