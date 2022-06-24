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Сервисы
Товарный меч

«Яндекс» объединил «Кинопоиск» и другие медиасервисы с финтех-направлением в бизнес-группу Статьи редакции

Это позволит входящим в неё бизнес-юнитам проще создавать совместные продукты.

  • «Яндекс» создал бизнес-группу «Плюса и Финтеха». В неё вошли «Кинопоиск», «Музыка», «Афиша» и подписка «Плюс», а также финтех-направление. В частности, компания развивает платёжный сервис Yandex Pay и сервис рассрочки «Сплит».

У этих сервисов похожие бизнес-решения и общие цели: все они скрепляют ключевые сервисы «Яндекса» сквозными сценариями — как, например, «Плюс», который даёт преимущества в самых разных сервисах. Объединение позволит развивать сервисы бизнес-группы централизованно, и входящим в неё бизнес-юнитам будет проще создавать совместные продукты под единым руководством.

пресс-служба «Яндекса»
  • Бизнес-группу возглавит гендиректор ООО «Яндекс» Артём Савиновский, он будет совмещать должности. Руководить финтех-сервисами будет директор по операционному и бизнес-развитию финтех-направления Дмитрий Пирогов.
  • Помимо «Плюса и Финтеха» у компании уже есть бизнес-группа «Поиска, рекламы и облачных сервисов» (бизнес с рекламной моделью) и группа «E-com и райдтех» (все сервисы онлайн-торговли и логистически-транспортные сервисы).

#новость #яндекс

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30 комментариев
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Лимита

Я однажды на КиноПоиск посмотрел 3 релкамы по 10-20 секунд, перед просмотром 15 секундного тизера....

Яндекс конченные

В почте в папке писем вместо первого письма какая-то рекламная строка... Яке кончены

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Влад

Кинопоиск лучший стриминговый сервис доступный на рынке на данный момент..

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Артур Кожевников

Чем лучше Кинопаба?

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Интеллигентный дым

Тем, что он не пиратский

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Forgotten Games

А кинопаб это сервис? Или пейратчина?

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Vladimir Ponomarev

Пейратский сервис.:)

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Mista

Какие времена, такие и сервисы)

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Евгений Дроздов

«На данный момент» - Очень смешно.

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Forgotten Games

А что ещё доступно в России? Без танцев с бубнами? Я бы глянул ваши рекомендации.

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Лимита

Я ничего особо не смотрю...

Книги читаю...

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Илья Осипов

Ну и чести вам это не делает.

Упускаете такой же обширный культурный пласт, как те, кто только смотрят и принципиально не читают.

Важны мысли, а не форма их передачи.

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Razanyr

Так оплати подписку, там нет рекламы, прямо сейчас юзаю кинопоиск

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Лимита

ОПЛАТИ ПОДПИСКУ

Чтобы посмотреть без 3х релклам ТИЗЕР к производству которого Яндекс не имеет отношение...

На Ютубе посмотрю

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Razanyr

Оплати подписку
Чтобы смотреть на телике с комфортом и чтобы онлайн проигрыватель не мигал, не пердел, не грузил и т.д как пиратский

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Интеллигентный дым

тогда неудобно будет говнить на Кинопоиск, какое он говно :)

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Лимита

Уважаемый я говорил не на КиноПоиск а на Яндекс, потому что пользовался кинопоиском до того как его купил Яндекс, все было корректно, реклама была, но чтоб 3 рекламы перед одним тизером это борщ... Еслиб реклама была одна я б ничего не сказал...

Я не покупаю подписку потому что я не киноман.

Я критикую Яндекс,.и это хорошо для Яндекса, ведь они получают обратную связь и могут провести работу надо ошибками. Обратная связь это хорошо, это вам любой руководитель скажет.

У вас есть опыт руководства предприятиями в b2c?

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Лимита

Я не киноман.

И я бы ничего не сказал еслиб перед тизером была одна реклама... Но их было 3 перед одним 15 секундным тизером...

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Иван Петров

Подготовка к продаже?

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Mista

Ну они же не на отдельное юр. лицо перевели эти сервисы.

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Иван Петров

Это следующим шагом

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Вадим Д.

Обычно после таких объединений и прочих реорганизаций начинаются изменения в условиях и оплате. Очень надеюсь, что стоимость не повысится, а качество наоборот – вырастет!

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Forgotten Games

Непомерно вырастает отпишутся. Делов-то. Пару-тройку тапов сделать. Хотя... И это для многих непомерный напряг.

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Слегка Придурковатый

А зачем?

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Алексей Трухин

В целом шаг выглядит логичным даже для не посвящённого обывателя. Надеюсь, этот правда поможет сервисам развиваться без лишних внутренних препон.

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Артур Кожевников

"Так их проще будет кому-нибудь продать всем скопом" - уточнили в пресс-службе.

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Миха

Кинопоиск - это финтех? с каких пор)

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Roman Tabakov

очень похоже на то, что они готовятся продавать кинопоиск

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Вячеслав

Кто-то еще пользуется сервисами Яндекса? Мазохисты какие-то

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Александр

А может объединили они все эти сервисы в один - для получения скидки по налогам для IT компаний...

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Невкусно и грустно
«Плюса и Финтеха»

Отличное название для всего наебизнеса от Яндекса. Еще колдунщиков нужно было туда засунуть.

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