Исходя из этой простой и мощной формулировки, мы построим нашу деятельность на ближайшие 10-20 лет. Из неё постепенно формируется очень яркое и увлекательное видение того, как мы выйдем на новые рынки, в новые сегменты вне темы mobility.

Что мы будем делать, когда, где и в каких масштабах. Как мы будем развивать некоммерческие проекты и какого они будут масштаба. Как inDriver и Sinet Spark станут одной компанией, и какое у неё будет название. Это новая миссия развития мира через снижение несправедливости, предоставления равных возможностей, построения социальных лифтов для талантов.