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«Противостоять несправедливости»: основатель сервиса inDriver Арсен Томский придумал новую миссию компании Статьи редакции
«Исходя из этой простой и мощной формулировки, мы построим нашу деятельность на ближайшие 10-20 лет».
- «Военная операция» вызвала «настоящий шок» и заставила переосмыслить «дальнейший путь» и развитие компании, написал в своём Telegram-канале Арсен Томский. В мае 2022 года, спустя «два месяца размышлений, рефлексии и сессий с коучем», он сформулировал новую миссию команды, такси-сервиса inDriver и проекта Sinet Spark — «Противостоять несправедливости».
- Официально все детали и новое видение компании Томский обещал представить позже. Он отметил, что будущие «масштабные и крутые вещи» будут делать по всему миру, включая и Якутию (inDriver основан в Якутии в 2013 году).
- Для освещения работы, «которая связана с новым видением компании», Томский запустил неофициальный Telegram-канал взамен личного. Сейчас в нём два поста — о запуске и новость о разворачивании в Якутии системы грозопеленгации (отслеживания координат разрядов молний) для лучшего понимания причин возникновения лесных пожаров в регионе.
- Сервис для заказа поездок inDriver работает более чем в 40 странах, штаб-квартира компании расположена в Калифорнии. В начале 2021 года она привлекла $150 млн при оценке $1,23 млрд. У inDriver есть и некоммерческие проекты: например, в 2021 году сервис учредил в России премию для основательниц ИТ-стартапов, а сам Томский в 2019 году рассказывал про установку экспериментального купола для дома в Якутии, который должен защитить от морозов.
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Из какой формулировки что-то сформируется? Как такси-сервис будет противостоять несправедливости? Он о чём?
Желание крайне похвальное, не спорю, но вот текст его – странноват.
Бэтмобили закупят мб
О чем он вообще? Что за несправедливость, кто виновник?
Кто-нибудь объяснит, зачем успешному человеку коуч?
Без коуча не поймёте (-:
чтобы сделать успешный успех x2
https://aliexpress.ru/item/4001275796599.html проклятые китайцы уже всех обогнали!
Интересно а какая миссия была до противостояния?