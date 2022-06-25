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Владелец «Авито» пытается избежать сделки с VK и активно ищет других покупателей на сервис объявлений — The Bell Статьи редакции
Претенденты есть, но шансов на продажу кому-то ещё немного, говорят источники: сделку с VK поддерживают в администрации президента.
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- Нидерландская Prosus («дочка» южноафриканского холдинга Naspers) объявила о поиске покупателя на свою долю в «Авито» в мае 2022 года. По данным Bloomberg, активом заинтересовались VK и структура, связанная с Владимиром Потаниным.
- По словам шести источников The Bell, знакомых с ходом переговоров, владелец «Авито» пытается избежать сделки с VK и активно ищет других покупателей.
Основная причина — расхождение в цене
- В 2021 году выручка российского юрлица сервиса составила 42,6 млрд рублей, чистая прибыль — 14,4 млрд рублей. VK для сделки оценивает «Авито» в 65-80 млрд рублей или $1,2-1,5 млрд по текущему курсу, утверждает один из собеседников. По его данным, Prosus изначально хотела $4 млрд (около 215 млрд рублей).
- По словам источника, организатором сделки со стороны продавца выступает Morgan Stanley. Сначала предложение получили несколько крупных российских бизнесменов и компаний, но цена Prosus их не устроила (в том числе Владимира Потанина, добавляет источник из числа потенциальных покупателей).
- Ещё один собеседник говорит, что Prosus торопится со сделкой, но не готова продавать дёшево. Источник среди потенциальных покупателей отмечает, что $4 млрд — уже не рыночная цена. «Исходя из текущей рыночной оценки в 4-6 EBITDA, компания должна стоить между $1-2 млрд», — полагает он.
- По словам знакомого с ходом переговоров источника, на «Авито» есть ещё минимум два-три потенциальных покупателя, среди которых финансовые инвесторы. Цена пока обсуждается и рано говорить о конкретных цифрах, утверждает он. Собеседник на рынке знает, что несколько фондов готовы объединиться в консорциум для сделки. Один из крупных российских фондов подтвердил своё участие.
Сделку с VK поддерживают в администрации президента, говорят источники
- Такую большую сделку мало кто сможет провести сам, кроме VK, отметил один из источников. Сама VK «очень хочет выйти из этой гонки победителем — и давит на рынок», пишет издание. Собеседник на рынке указывает, что вместе с покупкой «Авито» покупатель получает cash cow — бесперебойный источник прибыли.
- Для VK это также хорошая возможность привлечь новую и удержать старую аудиторию: у «Авито» было 92 млн активных пользователей в месяц, сама VK преодолела отметку в 100 млн ежемесячных пользователей.
- Все собеседники на рынке уверены, что VK применит для победы весь свой лоббистский ресурс. По словам троих из них, сделку уже активно поддерживают в администрации президента. На рынке с этим связывают и инициативу депутата Антона Горелкина: в июне он предложил законопроект, который запретит иностранцам владеть более 20% в сервисах объявлений с аудиторией более 10 млн в месяц.
- Но для Prosus сделка с VK, контроль над которой с конца 2021 года делят «Согаз» и «Газпром-медиа», а её гендиректор под санкциями, может стать проблемой. «Это компания с огромной капитализацией и активами, торгующимися в “недружественных” странах», — объяснил один из собеседников. Другой источник допустил, что южноафриканская Naspers может передумать продавать актив.
В VK отказались от комментариев, Prosus и «Авито» на момент публикации не ответили на запросы.
Сделка с VK это как в говне искупаться
Это не сделка, это слив актива по нужде.
В администрации поддержат любую покупку со стороны VK, чтобы запихать всё что можно в одно место и не договариваться лишний раз с кем-то. Большой брат хочет свой WeChat.
Им тогда мессенджер нужен
В ВК и так есть мессенджер
От VK не убежишь. Тут либо VK, либо Потанин)
Вот прикиньте строишь бизнес годами, лидер рынка, капитализация космическая, жизнь прекрасна а потом бац и ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ!!
При чем тут нацисты? Называйте коррупцию и бандидов своими именами.
Это сарказм, отредактировал попонятнее
На 300 лямах договорятся ))
Ничего не понимаю, разве это не прямая поддержка монополии?
Их в дверь, они в окно.
Вк это тупиковая ветвь развития. Пару лет вообще не пользовался ВК. Недавно зашёл чисто проверить на сколько там хуже стало.
удалено
удалено
Авито и так не идеальной сервис, а сделка с ВК превратит его в полное дерьмо
Потанин вообще суетолог, пользуясь ситуацией все хочет купит за стакан муки
Через Анин пот могут пройти не только лишь все
Сейчас налог на сайты объявлений введут и быстро продадут
Ладно, 100 тысяч рублей и давайте мне. Я не вк.
Сюр какой то
Соглашались бы. Хрен кто ещё заплатит
Правильно пусть отжимают за ₽,все «зеркально»,справедливо