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Женатый чувак

Airbnb на постоянной основе запретила проводить вечеринки в арендуемом жилье Статьи редакции

Запрет ввели в августе 2020 года из-за пандемии — он оказался эффективным, поэтому компания решила его не отменять.

  • Airbnb запретит проведение вечеринок в помещениях, арендуемых через сервис, по всему миру.
  • В августе 2020 года компания ограничила количество гостей в одном доме до 16 человек, чтобы бороться с проведением вечеринок и других массовых мероприятий на фоне пандемии Covid-19.
  • Благодаря запрету количество вечеринок снизилось на 44% год к году, поэтому Airbnb решила не отменять запрет, а сделать его постоянным.
  • «Со временем запрет на вечеринки стал больше чем санитарной мерой. Он стал ключевым правилом для защиты хозяев жилья и их соседей», — заявила Airbnb.
  • Также в компании отметили, что могут сделать исключение для некоторых хозяев жилья, которые «могут комфортно разместить больше 16 человек», и всё же разрешить им проводить вечеринки.

#новость #airbnb

731 просмотров
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10 комментариев
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Anva 1122

«Никаких большеее вечееерииинооокк»

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Джахор Дырдырдаев

"Проект Х" отменяется(

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Ирина Домнина

что есть "вечеринка"? если мы с мужем позовём подругу с мужем посидеть с пиццей и колой - это уже вечеринка?

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Ярослав Яшин

написали же: 16+

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Бублик

А если подруге с мужем по 15?

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Ярослав Яшин

Ещё один читать не умеет

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Sergey Morozov

Просто прекрасный вопрос 😄

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Artur Zakirov

Кто ж вам запретит, только это скорее будет утренник, нежели вечеринка😂

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Бублик

Из России Эйрбнб ушёл, так что мы будем продолжать тусить на вечеринках. Праздник продолжается

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Мага Андийский

Праздник огурца в суздали

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