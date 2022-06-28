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Airbnb на постоянной основе запретила проводить вечеринки в арендуемом жилье Статьи редакции
Запрет ввели в августе 2020 года из-за пандемии — он оказался эффективным, поэтому компания решила его не отменять.
- Airbnb запретит проведение вечеринок в помещениях, арендуемых через сервис, по всему миру.
- В августе 2020 года компания ограничила количество гостей в одном доме до 16 человек, чтобы бороться с проведением вечеринок и других массовых мероприятий на фоне пандемии Covid-19.
- Благодаря запрету количество вечеринок снизилось на 44% год к году, поэтому Airbnb решила не отменять запрет, а сделать его постоянным.
- «Со временем запрет на вечеринки стал больше чем санитарной мерой. Он стал ключевым правилом для защиты хозяев жилья и их соседей», — заявила Airbnb.
- Также в компании отметили, что могут сделать исключение для некоторых хозяев жилья, которые «могут комфортно разместить больше 16 человек», и всё же разрешить им проводить вечеринки.
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«Никаких большеее вечееерииинооокк»
"Проект Х" отменяется(
что есть "вечеринка"? если мы с мужем позовём подругу с мужем посидеть с пиццей и колой - это уже вечеринка?
написали же: 16+
А если подруге с мужем по 15?
Ещё один читать не умеет
Просто прекрасный вопрос 😄
Кто ж вам запретит, только это скорее будет утренник, нежели вечеринка😂
Из России Эйрбнб ушёл, так что мы будем продолжать тусить на вечеринках. Праздник продолжается
Праздник огурца в суздали