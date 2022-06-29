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«Яндекс Погода» начала предлагать свои решения зарубежному бизнесу Статьи редакции
Сервис будет полезен в ритейле, страховании, строительстве, сельском хозяйстве и других областях, говорят в компании.
- Решения на основе технологии гиперлокального прогноза погоды Meteum будут использовать в разных странах, объявила компания. Первыми станут Мексика и Бразилия.
- У компании уже есть пилотные проекты, но с кем именно, она не раскрывает.
- «Яндекс» разработал Meteum в 2015 году. Технология работает на основе машинного обучения и обрабатывает информацию из разных источников: в частности, с радаров, спутников, наземных станций, также учитываются сообщения пользователей.
- По собственным данным, ежедневно прогнозами Meteum пользуется более 15 млн человек. Данные о погоде в своей местности, которые они передают, позволяют повысить качество прогноза на 20%, говорят в компании.
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Зарубежный бизнес это типа Индия, Пакистан, Таджикистан, Африка 😂😂😂 другим странам они не сдались даром
Стесняюсь спросить, а у них какие-то не такие деньги? Расово неполноценные?
Перечисленные страны весь мир в хлопковую одежду одевают, между прочим.
Мексика и Бразилия че зашквар полный? По-моему, заебись всё, молодцы
Ну да, бизнес, спорт "вне политики" ведь 😅
Иран, Сирия, и [буквально на днях] - Афганистан.
А оплачивать это - будет бюджет рф.
на Брайтон-Бич опять идут дожди
Зачем вы сломали алгоритм яндекса?
Жаль, что на Дерибасовской погода не очень ...
а это здорово, Яндекс молодцы, что востребованы на других рынках
А где сказано, что они востребованны? Сказано, что они предлагают! Это не означает, что кто-то готов платить.
В Мексике весьма просто прогнозировать погоду – довольно стабильный климат, так что там они, конечно, победят конкурентов (-:
Ирония, разумеется, прогнозирование погоды – это очень сложно.
И если смогут зарекомендовать себя на зарубежных рынках – честь и хвала яндекс погоде, хотя сам сервисом не пользуюсь.
Да уж. Успехов им. Без наличия или доступа к доплеровским радарам спутники не всегда помогут. У Яндекса уже есть оповещения что через 5-20 минут дождь начнётся?
Лет 5 есть
А краткосрочной перспективе это как не проблема как сообщить о начале события так и о его окончании и у них это давно есть
Вопрос лишь в том что есть оповещение - сирену чтоли врубать ?
Давно есть
Услуги гадалки чтоли?
«гиперлокального прогноза погоды…»
звучит гиперчудно, но погода от яши какой-то рэндом. в ПН был прогноз на всю неделю 31-32, в ВТ по факту было 25. и с ВТ прогноз на всю неделю 25))
такая себе польза от данных "прогнозов"
Почти любой сервис не сможет точно спрогнозировать погоду на неделю и далее. На такие прогнозы можно только ориентироваться, но не слепо верить им. На 1-2-3 дня ок, все супер и то не всегда)
Интересно, какие услуги и кому они нужны, если спрашивая ровно сегодня какая будет погода днем в Петербурге, Алиса ответила мне про "от плюс 14 до плюс 28“. Или она прогнозы берет у вражеских Yahoo и AccuWeather?
Ну ты же не спросил текущую или на конкретный час. В течении дня температура меняется - рано утром может быть 14, в обед до 28 поднимается.
Интересно:)
РБ, weather.com не открывает. Видимо ушли.
Яндекс погода хуже к сожалению , грешат частенько.
...дабы избежать облачности и ненастной погоды» дополнили бы концовку более эпично))
Самое время
У стран третьего мира видимо очень востребованы услуги Яндекса
Лайк
У ЯП я бы с удовольствием этот Метиум отключил и оставил только Гисметео, но с интерфейсом Яндекса. Жаль нет такой функции.
Но не точность погоды в РФ просто шокирует после, например, Италии или других альпийских стран, где сбываются 9 из 10 прогнозов. Не знаю что есть в арсенале Aeronautica Militare, чего нет у Гидрометцентра, но факт на лицо
Дождик по подписке Плюс, а снег по Плюс Мульти
С таким климатов в стране? Окей.
Ждём сливов прогнозов погоды от Яндекс.Погода.....
Даже звучит странно)
А что - ей кто-то пользуется???
Пользуюсь Я. Погодой, но в связке с другим сервисом (Windy), там можно сравнить прогнозы с 4 разных моделей (GFS, ECMWF, ICON, METEOBLUE). Эта связка даёт более подробную картину. И нет такого сервиса, который всегда будет на 100% прав. Поэтому приходится взвешивать разные модели.