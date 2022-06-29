«Яндекс Погода» начала предлагать свои решения зарубежному бизнесу

От погоды зависят не только люди, но и бизнесы. Наша цель — обеспечить их точными погодными данными, которые нужны для принятия решений. Например, известно, что в сельском хозяйстве учёт погодных условий позволяет на 10-30% снизить расходы. Это же очень много. При этом у нас есть не только готовые решения для разных отраслей, но и возможность адаптировать их под нужды конкретной компании.