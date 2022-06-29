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Маша Цепелева

Новый владелец «СберЗвука», Okko, SberCloud и ЦРТ попал под санкции Великобритании Статьи редакции

За «получение выгоды от правительства России в секторе информационных технологий».

  • В обосновании санкций Великобритании указано, что АО «Новые возможности» получило контроль над частью активов «Сбербанка», поэтому «имеет поддержку правительства России в ведении бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение — секторе информационных, коммуникационных и цифровых технологий».
  • «Сбер» вышел из состава акционеров Okko, «СберЗвука» (теперь «Звук»), «Эвотора», SberCloud и ЦРТ в мае 2022 года. «Новые решения» стало единственным владельцем компаний, только в «Эвоторе» получило долю.
  • Акционерное общество основано в марте 2022 года, его владелец — Татьяна Портных. «Интерфакс» пишет, что «в своё время она была уполномоченным лицом “ВТБ Регистратора”».
  • «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022 года. Это означает максимально возможные ограничения, то есть фактическую изоляцию от долларовой системы.
  • В новый пакет санкций Великобритании попал также новый крупнейший акционер «Тинькофф» Владимир Потанин.

#новость #сбер

1863 просмотров
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17 комментариев
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 Андрей Фролов

Великобритания — «Сберу»:

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ЯжПрограммист

АО "Новые возможности" - название прям с сарказмом. Дальше подйут АО "Обходим санкции", АО "Прячем активы", АО "Да бля"...

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Вадим Д.

АО «Можем, могём!» наверняка пока не занято.

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Bezoblachno

"случайное словно и точка"

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Vadim Berezhnoy

«И точка» забыли

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Борис Вишневский

Ао можем повторить

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ЯжПрограммист

А после АО "Не смогли!"

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Российские аналоги

Не помогло ☹️

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Вадим Д.

Не так уж хорош был план (-:

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ЯжПрограммист

https://www.youtube.com/watch?v=Xkpey2JoU78

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Невкусно и грустно

Не фартануло. А ведь почти наедали весь мир(

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Михаил Загоскин

ну так, это не народ считать за дебилов и прятать имущество под набором букв и делать вид, что не наше....

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Andre Macareno

У них там с Минюстом соревнования за самую тупую причину для внесения в списки походу

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ЯжПрограммист

До причин в стиле "ПАТАМУШТО" в целом осталось недолго.

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Павел Морозов

Не долго музыка играла

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Псков Бурито

В Великобритании просто не знаю, что этим говном никто не пользуется

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Вадим Д.

И всё-то они видят, Сталина на них нет!
Как у Яндекса и некоторых других – будут менять владельцев/гендиров?

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