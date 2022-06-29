60 дней кино и сериалов за 0 ₽
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте https://hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND.
Новый владелец «СберЗвука», Okko, SberCloud и ЦРТ попал под санкции Великобритании Статьи редакции
За «получение выгоды от правительства России в секторе информационных технологий».
- В обосновании санкций Великобритании указано, что АО «Новые возможности» получило контроль над частью активов «Сбербанка», поэтому «имеет поддержку правительства России в ведении бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение — секторе информационных, коммуникационных и цифровых технологий».
- «Сбер» вышел из состава акционеров Okko, «СберЗвука» (теперь «Звук»), «Эвотора», SberCloud и ЦРТ в мае 2022 года. «Новые решения» стало единственным владельцем компаний, только в «Эвоторе» получило долю.
- Акционерное общество основано в марте 2022 года, его владелец — Татьяна Портных. «Интерфакс» пишет, что «в своё время она была уполномоченным лицом “ВТБ Регистратора”».
- «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022 года. Это означает максимально возможные ограничения, то есть фактическую изоляцию от долларовой системы.
- В новый пакет санкций Великобритании попал также новый крупнейший акционер «Тинькофф» Владимир Потанин.
1863 просмотров
Великобритания — «Сберу»:
АО "Новые возможности" - название прям с сарказмом. Дальше подйут АО "Обходим санкции", АО "Прячем активы", АО "Да бля"...
АО «Можем, могём!» наверняка пока не занято.
"случайное словно и точка"
«И точка» забыли
Ао можем повторить
А после АО "Не смогли!"
Не помогло ☹️
Не так уж хорош был план (-:
https://www.youtube.com/watch?v=Xkpey2JoU78
Не фартануло. А ведь почти наедали весь мир(
ну так, это не народ считать за дебилов и прятать имущество под набором букв и делать вид, что не наше....
У них там с Минюстом соревнования за самую тупую причину для внесения в списки походу
До причин в стиле "ПАТАМУШТО" в целом осталось недолго.
Не долго музыка играла
В Великобритании просто не знаю, что этим говном никто не пользуется
И всё-то они видят, Сталина на них нет!
Как у Яндекса и некоторых других – будут менять владельцев/гендиров?