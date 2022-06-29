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Разработчик игр Nexters уволит 235 человек — почти четверть команды Статьи редакции

Увольнения затронули специалистов каждого отдела или подразделения в России, Армении, Грузии, на Кипре и в других странах.

  • Сооснователь и гендиректор Nexters Андрей Фадеев рассказал в видеообращении к сотрудникам, что в 2022 году компания столкнулась с «рядом негативных внешних факторов». Тезисы его выступления приводит профильное издание App2Top.ru.
  • Среди них — рост инфляции на ключевых рынках, изменения в правилах конфиденциальности и «недавние геополитические события». Поэтому компании понадобились антикризисные меры, в частности сокращение расходов.
  • При этом в 2021 году команда Nexters удвоилась до 900 человек, пишет издание. Поэтому было решено «сделать шаг назад» и сократить часть штата.
  • По словам Фадеева, компания выплатит им компенсацию в размере нескольких зарплат, продлит ДМС на два месяца, окажет психологическую поддержку, а также предоставит рекомендации и помощь в поиске работы. Он отметил, что увольнения — это вынужденная мера.

Это трудное решение было принято после тщательного рассмотрения всех возможных вариантов. Однако оно было сочтено необходимым для обеспечения устойчивости компании. И мы считаем это решение исчерпывающим. Больше увольнений не планируется, продолжаем работать.

Андрей Фадеев
  • В августе 2021 года Nexters вышел на биржу после слияния с компанией-«пустышкой». Компанией со штаб-квартирой на Кипре руководят сооснователи Андрей Фадеев и Борис Герцовский. По собственным данным, она входит в пятёрку крупнейших разработчиков мобильных игр в Европе.
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За месяц в геймдеве уволили сотни человек: Forbes рассказал, почему игровые студии уходят из России и сокращают штат Статьи редакции

Основные тезисы из материала издания.

#новость #nexters

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4 комментария
Denis Nichik

Класс! Сначала релоцировали людей в Армению, Грузию и на Кипр, а потом уводили 🤣

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Вадим Д.

Ну что ж такое-то: снова геймдев и снова увольнения. Печально.
Держись, отрасль, будут хорошие времена. Только вот, боюсь, ой, как не скоро.

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Вадим Владимирович

А вот Azur Games сейчас процветает🤔
Куча вакансий...

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Apuox

Айтишники думаю быстро найдут работу. На них всегда хороший спрос

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