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Разработчик игр Nexters уволит 235 человек — почти четверть команды Статьи редакции
Увольнения затронули специалистов каждого отдела или подразделения в России, Армении, Грузии, на Кипре и в других странах.
- Сооснователь и гендиректор Nexters Андрей Фадеев рассказал в видеообращении к сотрудникам, что в 2022 году компания столкнулась с «рядом негативных внешних факторов». Тезисы его выступления приводит профильное издание App2Top.ru.
- Среди них — рост инфляции на ключевых рынках, изменения в правилах конфиденциальности и «недавние геополитические события». Поэтому компании понадобились антикризисные меры, в частности сокращение расходов.
- При этом в 2021 году команда Nexters удвоилась до 900 человек, пишет издание. Поэтому было решено «сделать шаг назад» и сократить часть штата.
- По словам Фадеева, компания выплатит им компенсацию в размере нескольких зарплат, продлит ДМС на два месяца, окажет психологическую поддержку, а также предоставит рекомендации и помощь в поиске работы. Он отметил, что увольнения — это вынужденная мера.
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Класс! Сначала релоцировали людей в Армению, Грузию и на Кипр, а потом уводили 🤣
Ну что ж такое-то: снова геймдев и снова увольнения. Печально.
Держись, отрасль, будут хорошие времена. Только вот, боюсь, ой, как не скоро.
А вот Azur Games сейчас процветает🤔
Куча вакансий...
Айтишники думаю быстро найдут работу. На них всегда хороший спрос