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Сократили даже тех, кто уже уехал из России: детали массовых увольнений из Nexters Статьи редакции
Сотрудники не ожидали такого, потому что штат уже начали уменьшать с марта и делали это постепенно.
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29 июня разработчик игр Nexters уволил 235 человек — почти четверть всей команды. Сооснователь компании Андрей Фадеев объяснил это «рядом негативных внешних факторов» — ростом инфляции, изменениями в правилах конфиденциальности и «недавними геополитическими событиями».
Про массовые сокращения
- Сокращения коснулись как тех, кто работал в компании много лет, так и новеньких, вне зависимости от квалификации — от системных администраторов до тестировщиков, рассказали vc.ru шестеро источников, среди которых есть как попавшие под сокращение, так и уволенные ранее, но продолжающие общаться с сотрудниками компании. Людей уволили во всех отделах — в России, Армении, Грузии, на Кипре и в других странах. По каким причинам отбирали сотрудников, никто не знает.
- Всех сотрудников уволили одним днём. Заранее об увольнениях никого не предупреждали, люди узнали о них на звонке с Фадеевым. До этого сотрудникам говорили, что россиян сокращения не затронут, но говорили, что такое может случиться, если произойдёт «финансовая блокада».
- Тех, кто находится за границей, увольнять не собирались, поэтому многие решили релоцироваться в офисы не в России. Делать это агитировало и руководство компании. Переезжать разрешали не всем из-за «очереди» — те, кто оказались в ней, считали, что станут «жертвами оптимизации».
- После объявления об увольнениях многие чувствовали себя «преданными»: части до этого говорили, что их точно не уволят, другим — что перебросят на другие проекты. К моменту объявления некоторые успели уехать из России и заключить новый контракт, кто-то в это время продавал вещи, чтобы на следующий день улететь в другую страну. Уволенные говорят, что лояльно относились к компании и верили ей из-за развитой корпоративной культуры, хороших зарплат и бонусов, но теперь доверие исчезло.
- Кому-то предлагали выплатить три оклада, но в основном — по два, некоторым — только один. При этом сотрудников просили написать заявление по собственному желанию, но некоторые смогли договориться на увольнение по соглашению сторон.
Увольнения были и раньше
- Изменения в компании начались и раньше, но не были массовыми. Сокращать людей начали с осени 2021 года, при этом причинами для расставания не всегда были плохие навыки сотрудников, утверждают источники. Часто увольнения были «незаметными», так как приходили новые люди.
- Тем, кто уходил, предлагали не афишировать увольнение, а рассказывать, что это собственное решение — за это Nexters обещала положительные рекомендации.
- Ситуация изменилась в феврале, а с марта общее количество сотрудников компании начало сокращаться. Например, в период с марта по июнь уволили от 70 до 100 человек.
- По каким критериям увольняли людей, было непонятно. Многие считают их несправедливыми, потому что до этого не проводили ни опросы, ни performance review, на котором решают, насколько сотрудник ценен для компании.
Почему сократили сразу так много
- Некоторые из опрошенных vc.ru источников считают, что это была «блажь» руководства — до этого в компании говорили, что у Nexters достаточно денег, чтобы долгое время существовать без прибыли, а причин для массовых сокращений никто не видел.
- Другие говорят, что под сокращениями компания маскирует увольнения «неугодных» людей — тех, кто чем-то не нравился руководству, а сами сокращения называют «импульсивным поступком».
- Также собеседники vc.ru указывают на проблемы в руководстве, где находились люди, у которых не получалось управлять компанией, либо не хватало компетенции и они не справлялись с планированием. К тому же многие не работали до этого нигде, кроме Nexters, поэтому боялись покинуть руководящую должность и обнаружить, что они будут не так ценны в другой компании.
Какие были проблемы у компании
- Некоторые из источников vc.ru говорят, что проблемы Nexters были связаны с неудачным выходом на биржу. Компания начала торговаться на Nasdaq в августе 2021 года при оценке в $1,9 млрд. В феврале Nasdaq приостановила торги акциями Nexters вместе с другими российскими компаниями. На момент выхода на биржу акции стоили $10,50 за штуку, на момент закрытия — $6,38.
Что говорит сооснователь компании
- Андрей Фадеев рассказал vc.ru, что сотрудников для увольнения выбирали исходя из того, что Nexters нужно быть «максимально эффективной» и фокусироваться на основных задачах и функциях, которые позволят ей повысить устойчивость бизнеса и справиться с влиянием «внешних негативных факторов». В компании фокусировались на «критических задачах» и компетенциях внутри каждой команды.
- Всем сотрудникам предложили компенсацию по два оклада, один выплачивали тем, кто был на испытательном сроке.
- Сотрудникам, которые релоцировались по предложению компании, оплатят обратные билеты, а также расходы на переезд — например, депозит за аренду. Кроме компенсации продлевают ДМС на два месяца, помогают с поиском новой работы и психологической поддержкой, если она нужна. В каждом случае договариваются индивидуально.
- До последнего времени наём проходил в «обычном режиме» — исходя из задач компании и работы конкретных сотрудников. Решение сократить сразу 235 человек было «вынужденным шагом». На него пришлось пойти после того, как других мер по оптимизации бизнеса оказалось недостаточно.
Бедняжки айтишники еще не поняли что мир на пороге полномасштабного экономического кризиса, кек
Вдумайтесь, насколько искажено ваще мироощущение, что вы язвите по поводу проблем людей, которые привыкли к здоровым трудовым отношениям? Внезапные сокращения и увольнения это не норма. Не зависимо от сферы работы.
Что тут из нездоровых трудовых отношений?
Логично. Вполне по закону. Не менее двух.
Вообще-то! Если мне плохо, значит плохо должно быть всем!
конторе наступила жопа, чо тут внезапного
Не норма, но в IT не прямо что то невероятное
Компания могла раздувать штат, когда основной ее флагман выстреливал и спохватилась уже к 1000 человек (ради одной idle игры лол)
Опять же ничего хорошего, но закономерности есть
Лучше уж одно массовое сокращение, чем растянутое во времени, когда непонятно придут к тебе завтра или нет
Попсовый прикол будет как раз к месту около вашего злорадства
Мир нет.
Oh you sweet summer child
Ох уж эти славянофилы, которые считают, что мир вертится вокруг нас.
Ох уж эти западофилы, не могущие в графики инфляции
Ага, в РФ они по отдельным категориям трехзначные. Куда там западу.
Ммм, сладкий вотэбаутизм
Они первые кто перейдет в метавселенную из этого бренного мира, а там, как известно, нет никаких невзгод, голода, боли или забот!
Надо работу успеть поменять до кризиса
На какую?
Охранник миллиардера
Уже года два как :)
Я бы даже сказал на пороге полного пиздеца.
Он был на пороге еще до того как мы родились. Харе душнить
Повышение ставок ФРС/ ЕЦБ - приведёт к умиранию всех бизнесов которые не генерируют прибыли... Вкладывать в стартап когда не понятна, бушующая экономическая модель будут люди типа Кэти Вуд которые вкладывают не свои деньги.
Наличие хорошего ИТ-образования не гарантирует наличие простой крестьянской смекалки и простого здравого смысла.
Кризис лучше встречать дома, а не в Грузии, и желательно с кэшем, а не кредитами.
Ничего не мешает вернуться назад
То есть, обстоятельства, послужившие причиной выезда из страны закончились?
Люди уезжают, потому что хотят другой жизни, если в новой стране становится жить хуже, чем в России, то они могут в любой момент вернуться назад
Самый адекватный коммент в треде
Адекватный, но не ясно как относящийся к Nexters
«По каким причинам отбирали сотрудников, никто не знает.»
Скорее всего дело было так:
Скорее всего оставляли тех, у кого получше отношения с руководством были)
А, это про массовый отток айтишников из страны в связи с геополитической обстановкой? Оказалось бывает что это руководство рекомендует, не знал не знал
Разработчик мобильных дрочилень,всем по срать.
кек