Сотрудники не ожидали такого, потому что штат уже начали уменьшать с марта и делали это постепенно.

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29 июня разработчик игр Nexters уволил 235 человек — почти четверть всей команды. Сооснователь компании Андрей Фадеев объяснил это «рядом негативных внешних факторов» — ростом инфляции, изменениями в правилах конфиденциальности и «недавними геополитическими событиями».

Про массовые сокращения

Сокращения коснулись как тех, кто работал в компании много лет, так и новеньких, вне зависимости от квалификации — от системных администраторов до тестировщиков, рассказали vc.ru шестеро источников, среди которых есть как попавшие под сокращение, так и уволенные ранее, но продолжающие общаться с сотрудниками компании. Людей уволили во всех отделах — в России, Армении, Грузии, на Кипре и в других странах. По каким причинам отбирали сотрудников, никто не знает.



Всех сотрудников уволили одним днём. Заранее об увольнениях никого не предупреждали, люди узнали о них на звонке с Фадеевым. До этого сотрудникам говорили, что россиян сокращения не затронут, но говорили, что такое может случиться, если произойдёт «финансовая блокада».

Тех, кто находится за границей, увольнять не собирались, поэтому многие решили релоцироваться в офисы не в России. Делать это агитировало и руководство компании. Переезжать разрешали не всем из-за «очереди» — те, кто оказались в ней, считали, что станут «жертвами оптимизации».

После объявления об увольнениях многие чувствовали себя «преданными»: части до этого говорили, что их точно не уволят, другим — что перебросят на другие проекты. К моменту объявления некоторые успели уехать из России и заключить новый контракт, кто-то в это время продавал вещи, чтобы на следующий день улететь в другую страну. Уволенные говорят, что лояльно относились к компании и верили ей из-за развитой корпоративной культуры, хороших зарплат и бонусов, но теперь доверие исчезло.

Кому-то предлагали выплатить три оклада, но в основном — по два, некоторым — только один. При этом сотрудников просили написать заявление по собственному желанию, но некоторые смогли договориться на увольнение по соглашению сторон.

Увольнения были и раньше

Изменения в компании начались и раньше, но не были массовыми. Сокращать людей начали с осени 2021 года, при этом причинами для расставания не всегда были плохие навыки сотрудников, утверждают источники. Часто увольнения были «незаметными», так как приходили новые люди.

Тем, кто уходил, предлагали не афишировать увольнение, а рассказывать, что это собственное решение — за это Nexters обещала положительные рекомендации.

Ситуация изменилась в феврале, а с марта общее количество сотрудников компании начало сокращаться. Например, в период с марта по июнь уволили от 70 до 100 человек.

По каким критериям увольняли людей, было непонятно. Многие считают их несправедливыми, потому что до этого не проводили ни опросы, ни performance review, на котором решают, насколько сотрудник ценен для компании.

Почему сократили сразу так много

Некоторые из опрошенных vc.ru источников считают, что это была «блажь» руководства — до этого в компании говорили, что у Nexters достаточно денег, чтобы долгое время существовать без прибыли, а причин для массовых сокращений никто не видел.

Другие говорят, что под сокращениями компания маскирует увольнения «неугодных» людей — тех, кто чем-то не нравился руководству, а сами сокращения называют «импульсивным поступком».

Также собеседники vc.ru указывают на проблемы в руководстве, где находились люди, у которых не получалось управлять компанией, либо не хватало компетенции и они не справлялись с планированием. К тому же многие не работали до этого нигде, кроме Nexters, поэтому боялись покинуть руководящую должность и обнаружить, что они будут не так ценны в другой компании.

Какие были проблемы у компании

Некоторые из источников vc.ru говорят, что проблемы Nexters были связаны с неудачным выходом на биржу. Компания начала торговаться на Nasdaq в августе 2021 года при оценке в $1,9 млрд. В феврале Nasdaq приостановила торги акциями Nexters вместе с другими российскими компаниями. На момент выхода на биржу акции стоили $10,50 за штуку, на момент закрытия — $6,38.

Что говорит сооснователь компании