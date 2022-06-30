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Сервисы
Маша Цепелева

МТС запустил сервис для проверки сотрудников и контрагентов Статьи редакции

Пакет из 25 проверок стоит 7500 рублей.

  • Сервис ID Scan поможет бизнесу сэкономить на службе безопасности при проверке соискателей или контрагентов и мониторинге рисков мошенничества для действующих сотрудников, считают в МТС.
  • Данные для отчёта собираются из 15 баз: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, базы Федеральной службы судебных приставов, системы о государственных и муниципальных платежах и других. Можно запрашивать информацию повторно и видеть изменения за период.
  • Подготовка полного отчёта займёт в среднем 10 минут. В нём будет информация о подлинности документов, анализ кредитных рисков, сведения о банкротстве и исполнительных производствах долги по налогам, информация из базы номинальных директоров, присутствие в списках террористов и экстремистов, наличие ограничений на управление бизнесом, связи с юрлицами.
  • В пакете «Проверка соискателей» — 25 запросов за 7500 рублей, в пакете «Мониторинг» — 100 обновлений информации за 15 тысяч рублей.
  • Подобный сервис есть у «Альфа-банка», одна проверка стоит 780 рублей. Бесплатная проверка контрагентов есть у «Тинькофф».

#новость #мтс

4104 просмотров
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33 комментария
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 Никита Рымаренко

«Сервис ID Scan поможет бизнесу сэкономить на службе безопасности при проверке соискателей или контрагентов и мониторинге рисков мошенничества для действующих сотрудников, считают в МТС.»

А на деле где то в полуподвальном помещении сидят Нагиев с Петровым и вручную пробивают паспорта по базам ФССП….

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Иван Серик

Как Толока

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Andrey Novikov

Пример отчета интересный, но явно никто из физ.лиц не захочет светить свой паспорт, кредитную историю и т.д. Чтобы мошенники потом достали звонками…явно нарушение 152ФЗ

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MEGAtraXXXer666

Т.е. парсинг нескольких сайтов с вставленным именем в запросе продают по 300 рублей
👍🏻

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MEGAtraXXXer666

Да, я знаю про API

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Alexey Taruntaev

Почему за 300 - 7500 жеж.
Хотя парсить государственные сайты и БД та еще морока. Строил аналитику на данных росстата - матерился как сволочь. То методику меняют, то слова одинаково писать не умеют, то отчет перестанут выпускать.

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Невкусно и грустно

Меня больше беспокоит, что там где-нибудь мелким текстом будет написано про согласие на передачу данных МТС.

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Кучкуду

В мтс банке карту когда берешь дебетку, обязательная галка стоит, что даете разрешение на сбор биометрии 🐱‍👤

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Виктория Никанорова

Контрагентов, может? А то контрагет.. контаргет)))

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Сергей

Ничоси ты душн, контрагет те не пнраися, бще душнила

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Вадим Д.

А «ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Федеральная служба судебных приставов, система о государственных и муниципальных платежах и другие» знают, что МТС по их базам шарится в поисках всякого?
Ирония, конечно.

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Тая

Судебные приставы сами шарятся, - и все перечисленные.

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Вадим Д.

Ну так приставы – какие-никакие, а госслужащие всё же, не мтс (-:

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Тая

В мтс с самого начала в службе безопасности работали из фсб, там не было никого из « полиции», - дальний родственник работал,,,

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Тая

Знают.

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Вадим Д.

Знаю, что знают. Это ирония.

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Роскошный украинец

Кто угодно может, и это законно.

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Вадим Д.

Потому и ирония.

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Андрей Киселев

а вы в курсе, что эти базы открытые?
Ирония, конечно.

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Михаил Потапов

главное, чтобы не из "службы безопасности Сбербанка")

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Тая

У мтс , и у всех подобных служба безопасности всегда состояла только из фсб. Проверяли до 7 колена.

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dikomm

У Сбера такая же функция давно есть, только там набор намного более основательный: https://sberbank-service.ru/service/employee_verification

Сервис по проверке и оценке персонала | СберСервис
Проверка персонала: проведение психофизиологических исследований с применением полиграфа для…
sberbank-service.ru
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Валерия Фёдорова

Вот это ничего себе новость) Сервис такой уже есть давно в тенчате, при чем бесплатно (и без смс)).

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Igor Mylnikov

7500 - цена безумцев

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Korran Horn

так если они на разработку "списали" миллионов 400, вот и цена такая)
по факту интерфакс и рус-профайл перекрывают весь рынок

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Сергей

А контрагет... белогривые лошадки...

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Ян Мухин

а зачем им знать о банкротстве сотрудников и анализ кредитных рисков

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Псков Бурито

МТС не хочет занять развитием своего бизнеса коммуникаций?

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Владислав Данилов

Есть в отчете данные из БКИ ?
Есть есть , то какие БКИ мониторится ?

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Кучкуду

Не, ну, ладно, есть у человека долги и как это должно влиять на его компетенции? Корреляция, конечно, есть, но и ситуации разные бывают. Например: подали иск, бамс и минус лям долга и что теперь, на работу не брать 🐱‍👤

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Семейный алмаз

Чем отличается от типичной проверки контрагентов?

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Максим Милов

У TenChat есть абсолютно бесплатный встроенный в приложение сервис. Называется "Проверка компаний". Проверяются компании по всевозможным оф реестрам. Сейчас ток там всех проверяем, ибо даже руспрофиль теперь бабки требует за проверку полную. Пользуйтесь, не благодарите

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Саша Клейманов
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