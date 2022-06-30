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МТС запустил сервис для проверки сотрудников и контрагентов Статьи редакции
Пакет из 25 проверок стоит 7500 рублей.
- Сервис ID Scan поможет бизнесу сэкономить на службе безопасности при проверке соискателей или контрагентов и мониторинге рисков мошенничества для действующих сотрудников, считают в МТС.
- Данные для отчёта собираются из 15 баз: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, базы Федеральной службы судебных приставов, системы о государственных и муниципальных платежах и других. Можно запрашивать информацию повторно и видеть изменения за период.
- Подготовка полного отчёта займёт в среднем 10 минут. В нём будет информация о подлинности документов, анализ кредитных рисков, сведения о банкротстве и исполнительных производствах долги по налогам, информация из базы номинальных директоров, присутствие в списках террористов и экстремистов, наличие ограничений на управление бизнесом, связи с юрлицами.
- В пакете «Проверка соискателей» — 25 запросов за 7500 рублей, в пакете «Мониторинг» — 100 обновлений информации за 15 тысяч рублей.
- Подобный сервис есть у «Альфа-банка», одна проверка стоит 780 рублей. Бесплатная проверка контрагентов есть у «Тинькофф».
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«Сервис ID Scan поможет бизнесу сэкономить на службе безопасности при проверке соискателей или контрагентов и мониторинге рисков мошенничества для действующих сотрудников, считают в МТС.»
А на деле где то в полуподвальном помещении сидят Нагиев с Петровым и вручную пробивают паспорта по базам ФССП….
Как Толока
Пример отчета интересный, но явно никто из физ.лиц не захочет светить свой паспорт, кредитную историю и т.д. Чтобы мошенники потом достали звонками…явно нарушение 152ФЗ
Т.е. парсинг нескольких сайтов с вставленным именем в запросе продают по 300 рублей
👍🏻
Да, я знаю про API
Почему за 300 - 7500 жеж.
Хотя парсить государственные сайты и БД та еще морока. Строил аналитику на данных росстата - матерился как сволочь. То методику меняют, то слова одинаково писать не умеют, то отчет перестанут выпускать.
Меня больше беспокоит, что там где-нибудь мелким текстом будет написано про согласие на передачу данных МТС.
В мтс банке карту когда берешь дебетку, обязательная галка стоит, что даете разрешение на сбор биометрии 🐱👤
Контрагентов, может? А то контрагет.. контаргет)))
Ничоси ты душн, контрагет те не пнраися, бще душнила
А «ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Федеральная служба судебных приставов, система о государственных и муниципальных платежах и другие» знают, что МТС по их базам шарится в поисках всякого?
Ирония, конечно.
Судебные приставы сами шарятся, - и все перечисленные.
Ну так приставы – какие-никакие, а госслужащие всё же, не мтс (-:
В мтс с самого начала в службе безопасности работали из фсб, там не было никого из « полиции», - дальний родственник работал,,,
Знают.
Знаю, что знают. Это ирония.
Кто угодно может, и это законно.
Потому и ирония.
а вы в курсе, что эти базы открытые?
Ирония, конечно.
главное, чтобы не из "службы безопасности Сбербанка")
У мтс , и у всех подобных служба безопасности всегда состояла только из фсб. Проверяли до 7 колена.
У Сбера такая же функция давно есть, только там набор намного более основательный: https://sberbank-service.ru/service/employee_verification
Вот это ничего себе новость) Сервис такой уже есть давно в тенчате, при чем бесплатно (и без смс)).
7500 - цена безумцев
так если они на разработку "списали" миллионов 400, вот и цена такая)
по факту интерфакс и рус-профайл перекрывают весь рынок
А контрагет... белогривые лошадки...
а зачем им знать о банкротстве сотрудников и анализ кредитных рисков
МТС не хочет занять развитием своего бизнеса коммуникаций?
Есть в отчете данные из БКИ ?
Есть есть , то какие БКИ мониторится ?
Не, ну, ладно, есть у человека долги и как это должно влиять на его компетенции? Корреляция, конечно, есть, но и ситуации разные бывают. Например: подали иск, бамс и минус лям долга и что теперь, на работу не брать 🐱👤
Чем отличается от типичной проверки контрагентов?
У TenChat есть абсолютно бесплатный встроенный в приложение сервис. Называется "Проверка компаний". Проверяются компании по всевозможным оф реестрам. Сейчас ток там всех проверяем, ибо даже руспрофиль теперь бабки требует за проверку полную. Пользуйтесь, не благодарите