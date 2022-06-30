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«Яндекс» купил права на использование технологий Bookmate на территории СНГ Статьи редакции
Сам сервис продолжит работать как обычно.
- «Яндекс» купил права на использование технологической платформы, объявили компании. Она позволяет читать электронные книги, слушать аудиокниги, управлять правами на произведения и их метаданными, публикацией контента, доступностью книг в зависимости от региона, а также содержит информацию о более 1 млн книг, аудиокниг и комиксов, включая описание, жанры и категории, рейтинги.
- Часть команды сервиса для чтения и прослушивания книг по подписке Bookmate перейдёт в «Яндекс» и будет помогать внедрять разработки в инфраструктуру компании, а также развивать платформу, используя экспертизу покупателя.
- Bookmate продолжит работу как обычно: подписчики смогут слушать и читать книги и пользоваться всеми доступными функциями. Сервис развивал технологическую платформу с момента основания в 2010 году. «Сотрудничество с “Яндексом” станет новым этапом в развитии книжных сервисов в России», — добавили в компании.
- В «Яндексе» отметили, что вместе с Bookmate планируют развивать свои книжные сценарии, добавляя новые функции. Аудиокниги как один из сценариев есть, например, в «Яндекс Музыке»: за последний год количество слушающих их подписчиков, по собственным данным, выросло в пять раз.
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Платформа у букмейта и ридер - реально хорошие и пользоваться одно удовольствие.
Есть преимущества перед MyBook от Литреса?
Очень давно был на Букмейте и библиотека была слабая
Ждём каждые три страницы полотно рекламы
И не волнует, что оформлена подписка
в целом может же получиться неплохая коллаборация
Но без технической поддержки. У Яндекса она просто отсутствует.
Bookmate норм сервис, но мне кажется или там за 6 лет только полки появились, а в самой читалке ничего не поменялось?
Могли бы хоть PDF добавить для загрузки.
А, точно - аудиокниги и подкасты. Больше ничего не вспоминается.
Ценник вырос)
Нам эта ваша букаке нахой не нужна
Яндекс сможет, в принципе, дополнить своими наработками в области ИИ – сегодня только про нейросеть их писали, которая распознаёт речь одновременно на разных языках – можно непереведённую литературу обрабатывать, техдокументацию и т.д.
Bookmate -> Яндекс.Книги
Букмейт люблю, включите его в стоимость Яндекс Плюс пожалуйста 😁
Реклама между строк!