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«Яндекс» купил права на использование технологий Bookmate на территории СНГ Статьи редакции

Сам сервис продолжит работать как обычно.

  • «Яндекс» купил права на использование технологической платформы, объявили компании. Она позволяет читать электронные книги, слушать аудиокниги, управлять правами на произведения и их метаданными, публикацией контента, доступностью книг в зависимости от региона, а также содержит информацию о более 1 млн книг, аудиокниг и комиксов, включая описание, жанры и категории, рейтинги.
  • Часть команды сервиса для чтения и прослушивания книг по подписке Bookmate перейдёт в «Яндекс» и будет помогать внедрять разработки в инфраструктуру компании, а также развивать платформу, используя экспертизу покупателя.
  • Bookmate продолжит работу как обычно: подписчики смогут слушать и читать книги и пользоваться всеми доступными функциями. Сервис развивал технологическую платформу с момента основания в 2010 году. «Сотрудничество с “Яндексом” станет новым этапом в развитии книжных сервисов в России», — добавили в компании.
  • В «Яндексе» отметили, что вместе с Bookmate планируют развивать свои книжные сценарии, добавляя новые функции. Аудиокниги как один из сценариев есть, например, в «Яндекс Музыке»: за последний год количество слушающих их подписчиков, по собственным данным, выросло в пять раз.

#новость #bookmate #яндекс

2840 просмотров
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Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
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15 комментариев
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 Витторио Скалетта
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Faiz Yakupov

Платформа у букмейта и ридер - реально хорошие и пользоваться одно удовольствие.

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Семен Смирнов

Есть преимущества перед MyBook от Литреса?

Очень давно был на Букмейте и библиотека была слабая

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Деда Миша

Ждём каждые три страницы полотно рекламы
И не волнует, что оформлена подписка

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Andrei P.

в целом может же получиться неплохая коллаборация

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Константин Вершинин

Но без технической поддержки. У Яндекса она просто отсутствует.

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Хиро Накамура
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Denis Semenov

Bookmate норм сервис, но мне кажется или там за 6 лет только полки появились, а в самой читалке ничего не поменялось?

Могли бы хоть PDF добавить для загрузки.

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Denis Semenov

А, точно - аудиокниги и подкасты. Больше ничего не вспоминается.

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SYNACK

Ценник вырос)

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Danila

Нам эта ваша букаке нахой не нужна

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Вадим Д.

Яндекс сможет, в принципе, дополнить своими наработками в области ИИ – сегодня только про нейросеть их писали, которая распознаёт речь одновременно на разных языках – можно непереведённую литературу обрабатывать, техдокументацию и т.д.

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Павел Скор

Bookmate -> Яндекс.Книги

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Lukas Dexter

Букмейт люблю, включите его в стоимость Яндекс Плюс пожалуйста 😁

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Ivan

Реклама между строк!

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