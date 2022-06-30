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Apple рассказала о способах оплаты в обход App Store в Южной Корее — комиссия составит 26% Статьи редакции
Это вторая страна, где Apple разрешила использовать сторонние платёжные системы в приложениях.
- Apple обновила правила App Store для разработчиков из Южной Кореи. Теперь они могут использовать в своих приложениях сторонние платёжные системы. Подключить их можно в приложениях, которые распространяются только в Южной Корее. Для этого разработчику нужно будет подать запрос на получение доступа к StoreKit — он позволяет использовать сторонние платёжные системы в приложениях на iOS.
- Компания проверит, соответствует ли он правилам платформы, и затем одобрит. Apple разрешила стороннюю оплату через четыре сервиса: KCP, Inicis, Toss и NICE. Если приложение работает не только в Южной Корее, нужно будет направить два файла для разных рынков.
- В приложениях, где уже есть платёжная система Apple, добавить вторую не получится. Все покупки также должны происходить в приложении, без перехода на сторонние сайты.
- Комиссия при оплате в обход App Store составит 26%. Самостоятельно взимать её компания не будет — разработчики должны сами сообщать обо всех продажах раз в месяц и выплачивать комиссию. Также их никто не освобождает от комиссий за транзакции в тех платёжных системах, которые разработчики хотят использовать.
- В конце августа 2021 года в Южной Корее приняли поправки в закон, которые запрещают владельцам магазинов приложений требовать использование их же платёжных систем. Компании, нарушившие закон, могут получить штраф в размере до 3% от выручки на территории страны. В январе 2022-го Apple сообщила, что разрешит использование сторонних платёжных систем в App Store в Южной Корее.
- В октябре 2021 года правительство Нидерландов признало Apple монополистом и потребовало от компании изменить систему оплаты в приложениях. В феврале 2022-го впервые разрешила альтернативные способы оплаты, но только в приложениях для знакомств. Комиссия составила 27% вместо 30%, разработчики должны отправлять Apple отчёты о своих продажах каждый месяц. Регулятору правила показались слишком сложными, и он несколько раз оштрафовал компанию.
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Комиссия в 26% - просто потому, что можем ее брать, и никуда вы не денетесь.
Напомню, комиссия Stripe за процессинг платежей - 1,9%
Нда.
Тебя даже заблокированная оплата через карты не научила что монополия это плохо?
Да без проблем, только никто чет не дает свой эпстор делать
Могут и делают
Странно объявить их монополистами, если другие не могут топовые девайсы пилить
Топовые в плане скроллинга ленты в Инстаграм?
Ахаха, а вы для чего ещё телефон используете?
Быстродействие, камера, сочный интерфейс, что ещё?
Андроид привет
https://vc.ru/326796
лол)это вы про кирпич который умеет примерно ничего и стоит как новый компьютер?
андройдер! лови его!
Ну даже для apple конский %. Типа: а, вы вот так? Ну мы тогда вот так пойдём!
Может Гугл расскажет о способах оплаты в России, пусть хоть с комиссией
Можно, но только через те платежки, которые мы одобрим (которые нам комиссию будут платить)
Какая доля рынка у apple в Южной кореи кто знает?
20-25%
Сообщение удалено
Стартап 😂😂😂
Это по факту монополия, эти условия говорят о том, что эпл ничего не потеряет и разработчики не окажутся в выигрыше изменив метод получения дохода)
Каждый хочет зарабатывать
"Самостоятельно взимать её компания не будет — разработчики должны сами сообщать обо всех продажах раз в месяц и выплачивать комиссию." - звучит как описание подачи налоговой декларации.
Есть куча других компаний, которые предлагают альтернативные варианты. Мы пользуемся 1D3 и платим 3% например