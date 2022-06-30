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ЦБ попросил банки сообщить об использовании VPN-сервисов Windscribe, Proton и других — Frank Media Статьи редакции
Регулятор предупредил, что Роскомнадзор планирует ограничить их использование.
- ЦБ разослал российским банкам письмо, в котором попросил до 11 июля 2022 года предоставить в Роскомнадзор информацию об использовании ими VPN-соединений «с целью исключения их из политик ограничения доступа». Об этом пишет Frank Media со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил топ-менеджер одного из банков.
- Из письма следует, что структура Роскомнадзора планирует «осуществить комплекс мер по ограничению использования сервисов» VPN.
- Это касается Proxy Master, Browsec, Super Unlimited Proxy, Melon, Windscribe, RedCat secure unlimited и Proton. В ЦБ и Роскомнадзоре на момент публикации не ответили на запросы издания.
- В 2021 году перед блокировкой Opera VPN и других сервисов Роскомнадзор и ЦБ также запрашивали у компаний и банков информацию об их использовании.
- 2 июня 2022 года о проблемах с подключением в России сообщали пользователи Proton VPN и NordVPN. В тот же день Роскомнадзор заявил, что «средства обхода блокировок» признаны «угрозой», а его структура «принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство».
- Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что наказаний для пользователей за использование VPN-сервисов не будет.
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Суверенный интернет
Суеверный
Сувенирный...
Суетливый
Судорожный
Рубильник Turn On
Запретите людям ср*ть,чтоб им было не наср*ть.
Глупая, тупая затея. VPN-протоколы используются повсеместно. ЦБ думает, что соберет какие-то списки, ага. Эти списки устареют примерно через минуту. В стране десятки тысяч банкоматов и сотни тысяч терминалов оплаты. Какие-то появляютя, какие-то переезжают, меняются IP-адреса, версии ПО, все меняется.
У Китая же получается?
Китай изначально строил свою закрытую систему, и еще языковой барьер.
А у нас режут по живому.
да китайцы вроде без проблем и в Инстаграме и в Фэйсбуке сидят) хотя оно там и запрещено
И ещё возникает вопрос : а блокировать чем? Где сейчас покупать оборудование DPI в нужном количестве?
Все же импортное было..
Так же как и раньше. Всë оборудование уже есть, достаточно нужные параметры указать.(и постарался не сломать как обычно пол рунета)
Proton же уже запретили. Как то ебануто спрашивать, если уже в блоке сервис))
Рогозина бы еще с Твиттера выкурили.
Они спрашивают, потому, что из-за оборудования РКН постоянно страдают легальные сервисы (каналы к банкоматам и терминалам, трафик между офисами и т.п). Думают, что сделают белый список для себя. Не получится
Протон работает
"Данибудутонивпныблочить" - слышал я месяц назад
За 10$ в месяц сделаю вам 100 метровый европейский личный впн:)
https://habr.com/ru/post/555768/
Хорошая мысль, но слишком муторно. Чуть позже напишу, там супер легко и мне прям очень заходит
Очень интересно было бы почитать
загуглите outline vpn, купите сервак на хецнере за 3 евро, не понятно зачем там 10) и радуйтесь) все этапы кроме покупки сервака — это бквально несколько кликов
А оплачивать то как?
Ждём, отметьте меня как напишете пожалуйста
лучше напиши статью как поднять свой
Лол, сделал за 20 евро гигабит.
В год.
Ну ты барыга)
Сделаю (дам доступ) за 150р/месяц
Потеря скорости 10% за счет шифрования, геолокация Польша
Писать в телегу: https://t.me/artydevx
Позорище какое-то...
Государство или правительство, отъебитесь от меня пожалуйста, я взрослый человек, и сам решу блять, что мне читать, смотреть и кому верить, какие vpn и другие сервисы использовать. За мной в детстве меньше следили и контролировал. Сука, это не читай, это фейк и это не читай, это дискридитация вооружённых сил РФ, а тут клевета на российских чиновников, а ещё сам не говори лишнего и с друзьями на улице не собирайся, а то посадим тебя на 10 лет. Суууууукааааааа 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
Вот-вот.
Конституция РФ, Статья 295. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Государство, если хотите обезопасить нас - создавайте любые реестры запрещённых сайтов, делайте программы, через которые установку которых на компьютер можно ограничить у себя эти сайты, но это всё должно быть сугубо добровольным. Человек сам имеет право выбирать, к какой информации иметь доступ, а какой нет. Решать за человека недопустимо.
Знатоки, подскажите ламеру, если по инструкции с инета арендовал VPS и ставил там VPN по протоколу IKEv2, стоит переживать и суетиться? Или все протоколы пока давить не будут?
заняться нечем?
кто куда заходит и как. если думают, что через меня со стороны Proton VPN кто-то к ним проникнет.. это вопрос их систем безопасности, а меня касаться не должен.
если что у Proton даже на Free есть раздельное туннелирование, приложение сберушки не входит в список.
у виндскриба так же на беспл раздельное, через его ток твиттур да инста, но те кто не в состоянии даже в настройки заходить гонят весь траф через него
Уже, я пробовал 6 впн сервиса ни один не работает
4 единицы точно работают
С мегафон и нетбайнетом дома нет
Странно, неужели они режут сильнее, чем домашний Ростелеком и мобильные МТС и Теле2?
Чебурнет на подходе
Несколько неуместным смотрится слово ‘попросил’.
V2Ray + Vmess / Vless
Неймется
Это какой-то бред. Простая мысль, что можно создать условия лучше, исключена.
Там же вроде взрослые люди работают, неужели своим детям детских рассказов, стихов на ночь не читают, ну там "Мой додыр" к примеру?
Люди решают свои проблемы, пилят бюджеты, показывают свою нужность.