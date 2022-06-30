60 дней кино и сериалов за 0 ₽
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте https://hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND.
Сервисы
Стальной браслет

ЦБ попросил банки сообщить об использовании VPN-сервисов Windscribe, Proton и других — Frank Media Статьи редакции

Регулятор предупредил, что Роскомнадзор планирует ограничить их использование.

  • ЦБ разослал российским банкам письмо, в котором попросил до 11 июля 2022 года предоставить в Роскомнадзор информацию об использовании ими VPN-соединений «с целью исключения их из политик ограничения доступа». Об этом пишет Frank Media со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил топ-менеджер одного из банков.
  • Из письма следует, что структура Роскомнадзора планирует «осуществить комплекс мер по ограничению использования сервисов» VPN.
  • Это касается Proxy Master, Browsec, Super Unlimited Proxy, Melon, Windscribe, RedCat secure unlimited и Proton. В ЦБ и Роскомнадзоре на момент публикации не ответили на запросы издания.
  • В 2021 году перед блокировкой Opera VPN и других сервисов Роскомнадзор и ЦБ также запрашивали у компаний и банков информацию об их использовании.
  • 2 июня 2022 года о проблемах с подключением в России сообщали пользователи Proton VPN и NordVPN. В тот же день Роскомнадзор заявил, что «средства обхода блокировок» признаны «угрозой», а его структура «принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство».
  • Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что наказаний для пользователей за использование VPN-сервисов не будет.

#новость #vpn #роскомнадзор

4769 просмотров
60 дней кино и сериалов
бесплатно
по промокоду
VC60
Забрать
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
44 комментария
Написать комментарий...
 Alexander Carter

Суверенный интернет

Ответить
Развернуть ветку
Микаел Маферман

Суеверный

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Федоров

Сувенирный...

Ответить
Развернуть ветку
Pavel

Суетливый

Ответить
Развернуть ветку
Артём К

Судорожный

Ответить
Развернуть ветку
Некто съел 2 яблока

Рубильник Turn On

Ответить
Развернуть ветку
Влад Эфиров

Запретите людям ср*ть,чтоб им было не наср*ть.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Дэвидсон

Глупая, тупая затея. VPN-протоколы используются повсеместно. ЦБ думает, что соберет какие-то списки, ага. Эти списки устареют примерно через минуту. В стране десятки тысяч банкоматов и сотни тысяч терминалов оплаты. Какие-то появляютя, какие-то переезжают, меняются IP-адреса, версии ПО, все меняется.

Ответить
Развернуть ветку
stonefield

У Китая же получается?

Ответить
Развернуть ветку
Огненный Мурод

Китай изначально строил свою закрытую систему, и еще языковой барьер.
А у нас режут по живому.

Ответить
Развернуть ветку
Vasiliy Leytman

да китайцы вроде без проблем и в Инстаграме и в Фэйсбуке сидят) хотя оно там и запрещено

Ответить
Развернуть ветку
Огненный Мурод

И ещё возникает вопрос : а блокировать чем? Где сейчас покупать оборудование DPI в нужном количестве?
Все же импортное было..

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав

Так же как и раньше. Всë оборудование уже есть, достаточно нужные параметры указать.(и постарался не сломать как обычно пол рунета)

Ответить
Развернуть ветку
Влад Борщ

Proton же уже запретили. Как то ебануто спрашивать, если уже в блоке сервис))

Ответить
Развернуть ветку
High Stakes

Рогозина бы еще с Твиттера выкурили.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Дэвидсон

Они спрашивают, потому, что из-за оборудования РКН постоянно страдают легальные сервисы (каналы к банкоматам и терминалам, трафик между офисами и т.п). Думают, что сделают белый список для себя. Не получится

Ответить
Развернуть ветку
Антон Перегримов

Протон работает

Ответить
Развернуть ветку
Печенька

"Данибудутонивпныблочить" - слышал я месяц назад

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Ковалевский

За 10$ в месяц сделаю вам 100 метровый европейский личный впн:)

Ответить
Развернуть ветку
volodya

https://habr.com/ru/post/555768/

Личный сервер shadowsocks за 10 минут без затрат
UPD. 2022.03.24: Инструкция адаптирована к сегодняшним реалиям политики Heroku. Развёртывание…
habr.com
Ответить
Развернуть ветку
Сергей Ковалевский

Хорошая мысль, но слишком муторно. Чуть позже напишу, там супер легко и мне прям очень заходит

Ответить
Развернуть ветку
Артем Сухенко

Очень интересно было бы почитать

Ответить
Развернуть ветку
Vasiliy Leytman

загуглите outline vpn, купите сервак на хецнере за 3 евро, не понятно зачем там 10) и радуйтесь) все этапы кроме покупки сервака — это бквально несколько кликов

Ответить
Развернуть ветку
Teodor

А оплачивать то как?

Ответить
Развернуть ветку
Asanaly Duzkenov

Ждём, отметьте меня как напишете пожалуйста

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

лучше напиши статью как поднять свой

Ответить
Развернуть ветку
El Duro

Лол, сделал за 20 евро гигабит.
В год.
Ну ты барыга)

Ответить
Развернуть ветку
Артур Аляска

Сделаю (дам доступ) за 150р/месяц
Потеря скорости 10% за счет шифрования, геолокация Польша
Писать в телегу: https://t.me/artydevx

Ответить
Развернуть ветку
Игорь

Позорище какое-то...

Ответить
Развернуть ветку
Фёдор Трухин

Государство или правительство, отъебитесь от меня пожалуйста, я взрослый человек, и сам решу блять, что мне читать, смотреть и кому верить, какие vpn и другие сервисы использовать. За мной в детстве меньше следили и контролировал. Сука, это не читай, это фейк и это не читай, это дискридитация вооружённых сил РФ, а тут клевета на российских чиновников, а ещё сам не говори лишнего и с друзьями на улице не собирайся, а то посадим тебя на 10 лет. Суууууукааааааа 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

Ответить
Развернуть ветку
Teodor

Вот-вот.

Конституция РФ, Статья 29

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Государство, если хотите обезопасить нас - создавайте любые реестры запрещённых сайтов, делайте программы, через которые установку которых на компьютер можно ограничить у себя эти сайты, но это всё должно быть сугубо добровольным. Человек сам имеет право выбирать, к какой информации иметь доступ, а какой нет. Решать за человека недопустимо.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ложков

Знатоки, подскажите ламеру, если по инструкции с инета арендовал VPS и ставил там VPN по протоколу IKEv2, стоит переживать и суетиться? Или все протоколы пока давить не будут?

Ответить
Развернуть ветку
Odincova.

заняться нечем?
кто куда заходит и как. если думают, что через меня со стороны Proton VPN кто-то к ним проникнет.. это вопрос их систем безопасности, а меня касаться не должен.
если что у Proton даже на Free есть раздельное туннелирование, приложение сберушки не входит в список.

Ответить
Развернуть ветку
неформат

у виндскриба так же на беспл раздельное, через его ток твиттур да инста, но те кто не в состоянии даже в настройки заходить гонят весь траф через него

Ответить
Развернуть ветку
Adam

Уже, я пробовал 6 впн сервиса ни один не работает

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

4 единицы точно работают

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Рамазанов

С мегафон и нетбайнетом дома нет

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

Странно, неужели они режут сильнее, чем домашний Ростелеком и мобильные МТС и Теле2?

Ответить
Развернуть ветку
Металлургический корабль

Чебурнет на подходе

Ответить
Развернуть ветку
Микаел Маферман

Несколько неуместным смотрится слово ‘попросил’.

Ответить
Развернуть ветку
Вектореан Элон

V2Ray + Vmess / Vless

Ответить
Развернуть ветку
Ол Сен

Неймется

Ответить
Развернуть ветку
Алик Антипов

Это какой-то бред. Простая мысль, что можно создать условия лучше, исключена.
Там же вроде взрослые люди работают, неужели своим детям детских рассказов, стихов на ночь не читают, ну там "Мой додыр" к примеру?

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав

Люди решают свои проблемы, пилят бюджеты, показывают свою нужность.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 44 комментария
null