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TJ

Nvidia перестала продлевать и продавать компаниям из России лицензии на ПО для облачного гейминга — «Ъ» Статьи редакции

Технологию используют в суперкомпьютерах «Сбера», «Яндекса» и МТС.

  • Основатель сервиса Loudplay (оказывает услуги облачного гейминга на базе технологий Nvidia) Виталий Стародубов рассказал «Коммерсанту», что Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям новые лицензии на программное обеспечение для разделения ядер на серверной видеокарте. Речь идёт о системе Nvidia Grid.
  • Информацию подтвердил собеседник издания в крупном российском ИТ-холдинге. С сайта Nvidia также удалены российские партнёры. В Nvidia от комментариев отказались.
  • Лицензии позволяли оптимизировать работу оборудования и подключать больше игроков одновременно. Из-за решения Nvidia цены на услуги облачного гейминга уже начали расти, пишет издание.
  • Проблемы могут начаться и в работе суперкомпьютеров «Сбера», «Яндекса» и МТС, которые основаны на продукции Nvidia. Для них решение американской компании означает прекращение техподдержки и сложности с заменой вышедших из строя карточек, с обновлением программного обеспечения, оценил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков. «Со временем может начать падать производительность облаков, может нарастать количество сбоев».
  • Nvidia объявила о приостановке поставок своего оборудования в Россию 6 марта.

#новость #nvidia

1207 просмотров
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17 комментариев
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 Турист Кубани

Ни чего, ща свой Эльбрус выкатим и всему миру дадим прикурить, сами буду просить взять в аренду наш Эльбрус

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Украина освобождает россиян

Хорошая новость, ставим лайк

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Edem Murtaza

Сразу видно: не бот

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Украина освобождает россиян

Не бот. Давайте капчу, или как вы проверить собрались?

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Skyray

Проверку ты уже провалил

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Украина освобождает россиян

жаль конечно

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Никита

Нам и Riva TNT2 хватит или 3dfx Voodoo3

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Вектореан Элон

Шикуете.

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Gvh

опять геймеров мучают. зо шо?

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Murfan

класс... придется играть только в кс 1.6, надеюсь это еще не запрещено

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Максим Ростокин

Если только за спецназ

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Redmi

Геймеры могут пострадать, а вот в промышленности без нормальных чипов не обойтись.

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Максим Ростокин

Зато до поголовного чипирования не доживем)

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Paul Patlakh

А что все ерничают? Какие проблемы у геймеров? Видяшки подешевели процентов на 20-30. Облачным геймингом не так много людей пользовалось.

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Слегка Придурковатый

Справочная информация: всего в России есть 15 суперкомпьютеров. И все они используют в том числе оборудование Nvidia.

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Александр Еремин

Депутаты давно говорят что вся агрессия от игр.

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Валерия

Особенно от покемон го

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