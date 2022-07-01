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Nvidia перестала продлевать и продавать компаниям из России лицензии на ПО для облачного гейминга — «Ъ» Статьи редакции
Технологию используют в суперкомпьютерах «Сбера», «Яндекса» и МТС.
- Основатель сервиса Loudplay (оказывает услуги облачного гейминга на базе технологий Nvidia) Виталий Стародубов рассказал «Коммерсанту», что Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям новые лицензии на программное обеспечение для разделения ядер на серверной видеокарте. Речь идёт о системе Nvidia Grid.
- Информацию подтвердил собеседник издания в крупном российском ИТ-холдинге. С сайта Nvidia также удалены российские партнёры. В Nvidia от комментариев отказались.
- Лицензии позволяли оптимизировать работу оборудования и подключать больше игроков одновременно. Из-за решения Nvidia цены на услуги облачного гейминга уже начали расти, пишет издание.
- Проблемы могут начаться и в работе суперкомпьютеров «Сбера», «Яндекса» и МТС, которые основаны на продукции Nvidia. Для них решение американской компании означает прекращение техподдержки и сложности с заменой вышедших из строя карточек, с обновлением программного обеспечения, оценил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков. «Со временем может начать падать производительность облаков, может нарастать количество сбоев».
- Nvidia объявила о приостановке поставок своего оборудования в Россию 6 марта.
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Ни чего, ща свой Эльбрус выкатим и всему миру дадим прикурить, сами буду просить взять в аренду наш Эльбрус
Хорошая новость, ставим лайк
Сразу видно: не бот
Не бот. Давайте капчу, или как вы проверить собрались?
Проверку ты уже провалил
жаль конечно
Нам и Riva TNT2 хватит или 3dfx Voodoo3
Шикуете.
опять геймеров мучают. зо шо?
класс... придется играть только в кс 1.6, надеюсь это еще не запрещено
Если только за спецназ
Геймеры могут пострадать, а вот в промышленности без нормальных чипов не обойтись.
Зато до поголовного чипирования не доживем)
А что все ерничают? Какие проблемы у геймеров? Видяшки подешевели процентов на 20-30. Облачным геймингом не так много людей пользовалось.
Справочная информация: всего в России есть 15 суперкомпьютеров. И все они используют в том числе оборудование Nvidia.
Депутаты давно говорят что вся агрессия от игр.
Особенно от покемон го