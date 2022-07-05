Когда я пришёл в «Яндекс», «Новости» не воспринимались внутри такой уж проблемой, хотя, конечно, уже тогда это сильно било по репутации. Но это работало только в реальности, где ***** не будет. А когда она началась, призывать закрывать «Новости» было то же самое, что говорить «выходите на протесты». Раньше надо было.