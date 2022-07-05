Волож хочет вывести часть активов «Яндекса» за рубеж, а помогает ему в этом Кудрин — главное из расследования The Bell Статьи редакции
Издание рассказало, как «спецоперация» разделила сотрудников компании и какие активы смогут «переехать» за границу.
Что обсуждали в компании 24 февраля
- После начала «спецоперации» Владимир Путин пригласил в Кремль десятки крупных предпринимателей и топ-менеджеров, в числе которых было и руководство «Яндекса». Трое собеседников The Bell говорят, что в компании несколько часов шла дискуссия перед тем, как принять приглашение президента.
- Поскольку основатель «Яндекса» Аркадий Волож был за границей, идти предстояло управляющему директору группы Тиграну Худавердяну. Часть коллег отговаривала его, а сам он склонялся к тому, что идти нужно. У Воложа на этот счёт не было ответа.
- В итоге руководство компании решило идти на встречу. Многие сотрудники «Яндекса» сочли это решение ошибкой: по их мнению, от визита в Кремль можно было отказаться — например, туда звали «Тинькофф», но Оливер Хьюз не пришёл, рассказал изданию один из менеджеров.
В марте из-за участия во встрече Худавердян попал под санкции ЕС. По той же причине в «чёрном списке» оказался также Александр Шульгин — гендиректор Ozon и бывший топ-менеджер «Яндекса».
Как начался раскол среди сотрудников
- Начало «спецоперации» топ-менеджмент «Яндекса» застал в разных местах — кто-то в Москве, кто-то в отпусках, а Аркадий Волож в этот момент находился в Израиле, куда переехал несколько лет назад. 24 февраля Елена Бунина, занимавшая пост гендиректора российского «Яндекса», была на Кипре, а затем улетела в Израиль и в Россию решила не возвращаться. В начале апреля она покинула должность гендиректора.
- В Израиль переехали также глава геосервисов Роман Чернин, руководитель беспилотников Дмитрий Полищук и директор по рекламным продуктам Вера Лейзерович.
- Худавердян тоже уезжал из России, но вскоре вернулся и продолжил руководить компанией, говорят два источника, близких к «Яндексу». Он считал, что без него «Яндекс» развалится, а у него есть сервисы, в которых нуждаются люди, и тысячи сотрудников с семьями, говорят источники.
- По словам собеседников издания, после февраля в «Яндексе» начал расти разрыв между тем, кто покинул страну и теми, кто решил остаться.
Как решалась судьба российских активов
Команда «Яндекса», которая осталась в России, пыталась скорее избавиться от токсичных активов — в первую очередь, «Новостей» и «Дзена». От их продажи зависело само дальнейшее существование компании, говорит источник.
15 марта стало известно, что «Яндекс» ведёт переговоры о продаже «Новостей» и «Дзена» холдингу VK. В тот же день Худавердян попал под санкции, а внутри компании сокрушались: «надо было раньше начинать», говорит один из сотрудников. Условия продажи сервисов стороны не раскрыли. Вероятно, часть сделки отсрочили, так как новостной блок ещё остаётся на главной странице «Яндекса», отмечает издание.
Почему Волож не делает публичных заявлений
- В мае двое знакомых Аркадия Воложа рассказали изданию, что тот был «морально готов» продать все активы в России, если бы смог это сделать: мешало политическое давление, к тому же оценка компании постоянно менялась.
- С начала «спецоперации» основатель «Яндекса» не высказывался публично, хотя в компании по этому поводу возникали дискуссии: кто-то считал, что его заявление помогло бы избежать санкций, а другие оценивали риски национализации и преследования топ-менеджмента. Сам Волож публичные высказывания воспринимал как самопиар: «ему это некомфортно, неловко», говорит один из его знакомых. «Выйти с интервью, чтобы отмазаться, — не его стиль», — отмечает ещё один собеседник.
- По словам двух источников, из России Воложа просили потерпеть и «не делать резких движений» — в том числе и член совета директоров «Яндекса», бывший глава администрации президента Александр Волошин.
- Волож всё же пытался предотвратить санкции: «шла разъяснительная работа» с чиновниками и журналистам из США и ЕС. Один из собеседников издания сказал, что компания объясняла им, как работают «Новости», какие в России действуют законы и что такое Роскомнадзор. Избежать санкций это не помогло: 3 июня Волож попал в «чёрный список» ЕС.
Возможное разделение «Яндекса»
Со временем раскол между уехавшими и оставшимися руководителями «Яндекса» нарастал. На оставшихся обрушились проблемы в виде политического давления, угрозы дефолта и срывов поставок из-за санкций. А Волож в это время хотел как можно быстрее «перевести» активы «Яндекса», которые могут выжить и развиваться за рубежом.
- В мае в «Яндексе» пришли к компромиссу: решили, что нынешнюю структуру управления компанией придётся поменять. Руководство обсуждало до 18 вариантов реструктуризации, но в итоге решило ничего не менять, пока компания не договорится с держателями облигаций — это удалось сделать в июне.
- В апреле «Медуза» писала, что один из вариантов реструктуризации— разделение компании на российскую и международную. The Bell утверждает, что сделать это будет сложно: больше 90% интеллектуальной собственности «Яндекса» находится в России, а зарубежные проекты не приносят компании прибыли. Кроме того, раздел компании «вряд ли бы нашёл понимание в Кремле», а сделку должны одобрить иностранные инвесторы.
- Сейчас часть сотрудников «Яндекса» работает из-за рубежа. В нескольких странах компания собирается открыть «хабы» — офисы за границей. Переговоры о реструктуризации продолжаются, но идут тяжело — из-за «сломанной коммуникации» и нарастающего недоверия.
- Если такой раздел «Яндекса» всё-таки состоится, в международную компанию могут войти беспилотники, облачный сервис и образовательный проект «Яндекс Практикум», рассказали двое собеседников издания. Они предположили, что активами будет руководить сам Волож, по пока неизвестно, как он сможет финансировать развитие сервисов из-за санкций.
Об участии Кудрина в переговорах
- Убедить Кремль в легитимности такой реструктуризации Воложу помогает глава Счётной палаты Алексей Кудрин, говорит один из его знакомых. 1 июня источники «Медузы» рассказали, что последний может войти в руководство «Яндекса», а собеседник The Bell в правительстве считает, что Кудрин, вероятно, войдёт в совет директоров. В самой компании эти слухи опровергли.
- После начала «военной операции» Кудрин несколько раз летал в Израиль, где живёт Волож, а в июне встречался с Путиным. Один из собеседников The Bell допускает, что глава Счётной палаты говорил с президентом о судьбе «Яндекса».
Тот факт, что Волож обратился за помощью к Кудрину, может говорить о том, что предприниматель как минимум частично утратил доверие к оставшимся в России, отмечает издание. Сможет ли Кудрин успешно справится с этой задачей, неизвестно, поскольку в Кремле у «Яндекса» есть свой «куратор» — замглавы администрации президента Сергей Кириенко, говорит один из собеседников.
Что с опционами
- До февраля доход многих сотрудников «Яндекса» состоял из рублёвого оклада и долларовых опционов, рассказывали два источника. Чем выше была позиция сотрудника в компании, тем большую часть дохода занимали опционы — «часто это было сильно больше половины», объяснял один из них.
- После того, как в феврале американские биржи приостановили торги акциями «Яндекса», опционы его сотрудников «сгорели».
- Больше других пострадали сотрудники, которые жили на рублёвую зарплату, держали акции и работали на рост компании, отмечает дургой источник. В качестве компенсации в марте «Яндекс» выплатил сотрудникам дополнительную зарплату: согласно отчетности, в первом квартале на это ушло почти 6 млрд рублей.
- Сейчас компания заменила опционы денежными выплатами. «Расчёт производится по зафиксированному курсу доллара (выше текущего) и цене акций в долларах, которая использовалась во время выплаты гранта конкретному сотруднику», — объясняли в компании.