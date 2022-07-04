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Хакер разместил объявление о продаже данных 1 млрд жителей Китая за 10 биткоинов Статьи редакции
Злоумышленник утверждает, что взломал базу данных полиции.
- 30 июня пользователь под ником ChinaDan разместил на хакерском форуме Breach Forums сообщение с предложением продать за 10 биткоинов (около $200 тысяч) более 23 ТБ данных граждан Китая, которые он получил после взлома базы данных Шанхайской национальной полиции.
По словам ChinaDan, архив включает имена, адреса, места рождения, номера телефонов, национальные идентификаторы и информацию об уголовных делах граждан. Нет подтверждений подлинности архива, но если он настоящий, то это будет крупнейшая известная утечка данных в истории Китая.
- Глава Binance Чжао Чанпэн написал в Twitter, что компания нашла утечку информации о миллиарде резидентов «одной азиатской страны» и после этого усилила систему безопасности для пользователей, которых она могла затронуть.
- Администраторы Breach Forums закрыли тред 3 июля — к тому моменту за данные предложили только шесть биткоинов (около 120 тысяч долларов по нынешнему курсу).
Спасибо за наводку Zoringer
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Ахахах, такой крутой новости я давно не слышала)))
Очередной слив, Юльч, не более того 😂
Очередной слив с данными миллиарда человек)
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Только сейчас заметил, что оф аккаунт банка использует сленг - «личку». Давайте ещё по фене пообщаемся. 🤔 если что, это шутка. Не надо это брать в разработку 🤔
общепринятое слово уже в интернете, язык меняется, никакой проблемы не вижу
Общаются на языке клиента)
аж олдскулы свело
Перефразируя тинька:
Вечер в хату бродяги! Бля будем, мы не ссученые и не красные. У нас всё чики-пуки, так что не надо пургу на нас гнать. Цинканите в маляве координаты терпилы, наведем шухер по этой теме.
От души душевно! Ловите краба
О, вы наконец нашли опечатку живого человека) Тут недавно статья про Тинькофф была, что одни боты без орфографическтх ошибок и живого сленга говорят. Так может в них все же есть что-то человеческое?)
«У бурных чувств неистовый конец». Возможно машины стали что-то понимать 🤔
спецом настроенный бот, типа ближе к народу. Если б тут был контингент АУЕ, сообщения были бы по фене.
Душнила))
Удар так удар
Осталось ещё 6 млрд собрать до коллекции😂
Это сколько времени нужно чтобы всех обзвонить и предложить кредит?!
Для начала телефонную связь проложить до большинства.
Нужно, чтобы вся информация была доступна для всех, чтобы стать роем!!!
В одном старом КВН-е была шутка о том, что чувак выиграл справочник «Все китайцы, адреса и телефоны».
Походу, шутка материализовалась.
И что? Кому может понадобится эта инфа и зачем? Если у них даже инет китайский закрыт "стеной".
если эти данные реальные, то они стоят сильно дороже.
А как ты их будешь использовать если все эти люди "варятся" исключительно у себя в Китае?