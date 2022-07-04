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TJ

Хакер разместил объявление о продаже данных 1 млрд жителей Китая за 10 биткоинов Статьи редакции

Злоумышленник утверждает, что взломал базу данных полиции.

Скриншот BreachForums
  • 30 июня пользователь под ником ChinaDan разместил на хакерском форуме Breach Forums сообщение с предложением продать за 10 биткоинов (около $200 тысяч) более 23 ТБ данных граждан Китая, которые он получил после взлома базы данных Шанхайской национальной полиции.

  • По словам ChinaDan, архив включает имена, адреса, места рождения, номера телефонов, национальные идентификаторы и информацию об уголовных делах граждан. Нет подтверждений подлинности архива, но если он настоящий, то это будет крупнейшая известная утечка данных в истории Китая.

  • Глава Binance Чжао Чанпэн написал в Twitter, что компания нашла утечку информации о миллиарде резидентов «одной азиатской страны» и после этого усилила систему безопасности для пользователей, которых она могла затронуть.
CZ 🔶 Binance @cz_binance
Our threat intelligence detected 1 billion resident records for sell in the dark web, including name, address, national id, mobile, police and medical records from one asian country. Likely due to a bug in an Elastic Search deployment by a gov agency. This has impact on ...
  • Администраторы Breach Forums закрыли тред 3 июля — к тому моменту за данные предложили только шесть биткоинов (около 120 тысяч долларов по нынешнему курсу).

Спасибо за наводку Zoringer

#новость #взлом

2614 просмотров
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22 комментария
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 Юлия Баранова

Ахахах, такой крутой новости я давно не слышала)))

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Sayf67

Очередной слив, Юльч, не более того 😂

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Лимита

Очередной слив с данными миллиарда человек)

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Aleks Ford

Ждём комментария от нашего ТОП1 рейтинга «Панорама»

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Aleks Ford

Только сейчас заметил, что оф аккаунт банка использует сленг - «личку». Давайте ещё по фене пообщаемся. 🤔 если что, это шутка. Не надо это брать в разработку 🤔

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Anton Ivanov

общепринятое слово уже в интернете, язык меняется, никакой проблемы не вижу

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Mikhail Shamov

Общаются на языке клиента)

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WhatWasThat

аж олдскулы свело

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Pavel Admex

Перефразируя тинька:
Вечер в хату бродяги! Бля будем, мы не ссученые и не красные. У нас всё чики-пуки, так что не надо пургу на нас гнать. Цинканите в маляве координаты терпилы, наведем шухер по этой теме.
От души душевно! Ловите краба

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Юлия Баранова

О, вы наконец нашли опечатку живого человека) Тут недавно статья про Тинькофф была, что одни боты без орфографическтх ошибок и живого сленга говорят. Так может в них все же есть что-то человеческое?)

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Aleks Ford

«У бурных чувств неистовый конец». Возможно машины стали что-то понимать 🤔

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Paul Patlakh

спецом настроенный бот, типа ближе к народу. Если б тут был контингент АУЕ, сообщения были бы по фене.

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Ziyech

Душнила))

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Sergey Vasiliev

Удар так удар

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Rodrigez Garsea

Осталось ещё 6 млрд собрать до коллекции😂

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Кирилл Катков

Это сколько времени нужно чтобы всех обзвонить и предложить кредит?!

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Acupuncture USA

Для начала телефонную связь проложить до большинства.

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ProtoMan

Нужно, чтобы вся информация была доступна для всех, чтобы стать роем!!!

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Владимир Бычко

В одном старом КВН-е была шутка о том, что чувак выиграл справочник «Все китайцы, адреса и телефоны».

Походу, шутка материализовалась.

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Acupuncture USA

И что? Кому может понадобится эта инфа и зачем? Если у них даже инет китайский закрыт "стеной".

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WhatWasThat

если эти данные реальные, то они стоят сильно дороже.

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Acupuncture USA

А как ты их будешь использовать если все эти люди "варятся" исключительно у себя в Китае?

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