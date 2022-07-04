По словам ChinaDan, архив включает имена, адреса, места рождения, номера телефонов, национальные идентификаторы и информацию об уголовных делах граждан. Нет подтверждений подлинности архива, но если он настоящий, то это будет крупнейшая известная утечка данных в истории Китая.