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Сервис для командировок Smartway купил за $3 млн систему бронирования отелей Статьи редакции
Ещё несколько миллионов долларов сервис заплатит «при выполнении KPI».
- Речь идёт о системе бронирования отелей A&A Business Travel Services Holding, сообщил Smartway. Сумма сделки — $3 млн, ещё несколько миллионов долларов A&A может получить до конца 2022 года при выполнении KPI, в итоге сумма может составить до $5 млн.
- Smartway приобрел все дочерние подразделения и бренды компании A&A, в том числе специализирующиеся на обслуживании корпоративных клиентов. Все сотрудники A&A после завершения сделки останутся работать в компании и займутся развитием агентского направления бизнеса, которое сохранит операционную независимость.
- Основным предметом сделки стали более 7500 прямых контрактов с российскими отелями, рассказал Forbes гендиректор Smartway Максим Яремко. За счёт сделки с A&A он рассчитывает «значительно упростить процесс покупки тревел-услуг» через Smartway.
- A&A Business Travel Services Holding создана в 1998 года и занимается организацией деловых поездок. В неё входят сервис онлайн-бронирования жилья для частных путешественников Zabroniryi.ru, сайт Nevahotels для бронирования отелей в Санкт-Петербурге, а также несколько ИТ-сервисов для отельеров и бизнес-тревел агентств.
- Smartway запустил сооснователь онлайн-бухгалтерии «Моё дело» в 2016 году Максим Яремко. 2018 году 51% компании приобрела 1С.
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