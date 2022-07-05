Законопроект явно принимается в спешке, вопреки всем аргументам, фактам и здравому смыслу. Мы серьезно опасаемся, что излишняя зарегулированность поставит под угрозу развитие и будущее «Авито» как эффективного актива, отрицательно повлияет на уровень развития ИТ-индустрии, и как следствие — на благополучие жизни всех российских пользователей.