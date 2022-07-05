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«Авито» попросил не принимать законопроект, который запрещает иностранцам владеть больше 20% в сервисах объявлений Статьи редакции
По проекту, сервис должен за два месяца сократить долю иностранного участия, а если не успеет — его могут заблокировать.
- «Авито» отправило письмо главе комитета Госдумы по информационной политике Александу Хинштейну с просьбой не принимать в текущем виде поправку к закону «Об информации». Они регулируют работу сайтов объявлений.
- Текст обращения, подписанного гендиректором сервиса Владимиром Правдивым, опубликовала Baza, в «Авито» подтвердили vc.ru отправку письма. По законопроекту, компании с долей иностранного участия больше 20% должны сократить её максимум до 10% за два месяца. Такой короткий срок может привести к «вынужденным поспешным отчуждения долей» и «риску поглощения конкурентами», а при невыполнении требования — к блокировке.
- В «Авито» считают, что законопроект вводит «избыточное, чрезмерно размытое и несоразмерное уровню общественной значимости» регулирование. Авторы письма считают, что нормы прописаны нечётко и поэтому могут распространится на маркетплейсы, магазины приложений, рекламные сети, сервисы бронирования отелей и осложнить их работу.
- Также в законах уже есть правила передачи данных за рубеж, порядок удаления запрещённой информации и ограничения доступа к сайтам, а двойные нормы «усилят давления на ИТ-компании».
- По поводу безопасности хранения данных в «Авито» добавляют, что подключили идентификацию пользователей через Госуслуги, а для этого сервис проверяла ФСБ. Компания предлагает продолжить обсуждения норм с бизнесом, чтобы «не усиливать риски для ИТ-отрасли».
- В мае 2022 года нидерландская компания Prosus («дочка» южноафриканского холдинга Naspers) решила уйти из России и начала искать покупателя на свою долю в «Авито» в 99,6%. В июне источники The Bell рассказали, что компания пытается избежать сделки с VK, потому что контроль там делят «Согаз» и «Газпром-медиа», а её гендиректор под санкциями.
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"Законопроект явно принимается в спешке, вопреки всем аргументам, фактам и здравому смыслу."
Хренасе, Авито настолько крут, чтобы влиять на законы?
Или настолько ммм... наивны, чтобы считать, что может влиять?
Авито - монополист в области электронных объявлений. Как думаешь, благодаря чему?
Компания, которая владеет им - зарегестрирована в Африке.
Мамка в Африке, компания — в Нидерландах, крепкая, дружная семья!
Данный законопроект всего лишь направлен на то, что бы заинтересованные лица выкупили по дешёвке часть или весь Авито. Вот и весь рейдерский бизнес в России активизировался на государственном уровне...
Я тоже хочу, чтобы приняли какой-н закон. Почему меня не слушают?(
Не хотели продавать сервис ВК, теперь придется продать за 3% Володе.
Раньше надо было делать.
Хоть бы кидальный Авито по итогу закрылся